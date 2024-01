Docente cucuteña salió a una fiesta y nunca llegó: dos de sus compañeras también están desaparecidas

Docente cucuteña desapareció desde la noche del martes 26 de diciembre de 2023. Hizo una llamada de auxilio a uno de sus familiares - crédito Fanny Milena García Carrillo / Facebook

El martes 26 de diciembre de 2023 transcurría en total celebración y jolgorio con motivo de las festividades de navidad y año nuevo en el barrio Torcoroma III, de Cúcuta; sin embargo, la desaparición de una de sus habitantes despertó la incertidumbre que no ha cesado desde entonces.

Fanny Milena García Carrillo, una mujer reconocida en el sector por sus más de 25 años de trayectoria en el sector educativo, salió ese día de su vivienda debido a que fue invitada a un cumpleaños del hijo de una de sus compañeras, en Campo Dos, zona rural de Tibú (Norte de Santander).

Fanny se movilizaba en una motocicleta de color negra y gris, de marca Kymco Agility Fusion con placa TXI056, en completa normalidad con una de sus compañeras, quien también había sido invitada a compartir en la reunión familiar.

Mientras Fanny realizaba el viaje, mantenía una constante comunicación con su hijo de 20 años, ya que eran inseparables y se tienen uno al otro: “Vivimos solos, yo soy todo para ella y viceversa”, indicó el hijo a medios locales.

Sin embargo, la situación resultó preocupante cuando alrededor de las 10:00 p. m., la llamada telefónica que el joven tenía con su mamá se vio interrumpida repentinamente.

Al miércoles 27 de diciembre, el desespero invadió por completo al angustiado hijo, pues a la mujer no le entraban las llamadas ni los mensajes a su celular: “Me dijo que regresaría el miércoles 27, pero al ver que no llegaba y no respondía mis mensajes, comencé a angustiarme”.

En medio de las diligencias de búsqueda con sus familiares se enteró de que Fanny Milena había llamado a una familiar y le aseguró que se encontraba en peligro: “Fue entonces cuando me enteré de que había llamado a una tía, advirtiéndole que estaba en peligro, pero sin proporcionar más detalles”, sostuvo a medios locales.

Desde entonces amigos, colegas y familiares se han dedicado a realizar la búsqueda de la mujer, quien desapareció en compañía de su amiga con quien viajaba en la motocicleta; además, según el testimonio del hijo de la docente, la mujer con quien se iba a encontrar Fanny y su amiga tampoco aparece.

“Obtuve el número de la amiga de Cúcuta y de quién la esperaba allá en esa finca y los dos números aparecen sin conexión. O sea, las tres están desaparecidas”, añadió el hijo de la docente.

Jesús Peñuela, docente y colega de la víctima, dijo a Noticias Caracol que las autoridades deben hacer un esfuerzo mayor por localizar a Fanny Milena: “En el caso de la compañera es increíble que no hayamos visto una manifestación pública de las mismas autoridades policivas, solamente los líderes sociales y los líderes sindicales (...) Aquí se han venido desapareciendo líderes, se desaparecen personas y todo queda en el mutismo, en el escándalo de dos o tres días y luego todo se olvida (sic)”.

De otro lado, Leonardo Sánchez, representante de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), exigió en el avance en la búsqueda e investigación que permita información que dé con el paradero de Fanny Milena:

“Exigimos desde nuestra organización sindical, desde el departamento de derechos humanos a que se parezca dicha situación, se investigue a fondo por parte de las entidades correspondientes, y que nos entreguen a nuestra compañera Fanny, afiliada a Asinort, sana y salva (sic)”

Asimismo, a través de un comunicado, la asociación sindical solicitó a la comunidad colaborar en la búsqueda de la destacada docente: