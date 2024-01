“No vengo a hacer amigos”: participantes de La casa de los famosos dan sus primeras declaraciones y calientan el ambiente

La casa de los famosos tendrá su primera edición en Colombia - crédito Telemundo

Aunque todavía no se tienen mayores detalles de lo que será el calendario de la televisión colombiana en 2024, los canales han comenzado a hacer avances de sus mayores apuestas para los próximos meses. En el caso de RCN uno de los grandes destaques es La casa de los famosos.

El popular reality se ha llevado a cabo en otros países, tales como España, México y Argentina, en los que ha sido un éxito rotundo, por lo que el canal nacional hizo todo lo necesario por quedarse con los derechos creativos que ahora le permitieron realizar una adaptación, contando con participantes locales.

Cabe mencionar que el formato es sencillo. Un grupo de celebridades estarán encerrados por más o menos tres meses en una casa, en la que tendrán que superar retos de convivencia. Aquellos que logren caer mejor o que sean más astutos, irán avanzando a través de la competencia.

Hasta el momento no se ha confirmado el elenco, pero sí se revelaron los nombres de las presentadoras. Cristina Hurtado y Carla Giraldo serán las encargadas de hacer la conexión entre lo que sucede en el complejo residencial que será video monitoreado y la audiencia.

Recientemente, las redes sociales oficiales de la producción estuvieron a reventar porque las dos conductoras recibieron la tarea de leer de manera anónima mensajes enviados por los futuros participantes. Cada uno de los papelitos que tomaron tenían frases de los involucrados. Dependiendo lo que decían, los televidentes comenzaron a perfilar candidatos.

“Pondré todo de mi parte para tener una buena convivencia con mis compañeros”; “Buscaré alianzas para mi propio beneficio”; “Soy guapo, carismático, talentoso, todo lo que le gusta a las mujeres” o “No vengo a hacer amigos, vengo a sacarlos a todos”, fueron algunos de los comentarios que leyeron las anfitrionas.

Así las cosas, la incertidumbre detrás de las identidades de las estrellas que concursarán se mantiene. En el afán por descubrir aunque sea un nombre, los internautas se han dirigido directamente a sus artistas favoritos para preguntarles directamente si estarán o no.

De es manera lo vivió Ana Karina Soto, quien le dedicó un tiempo al tema en sus historias de Instagram, después de haber recibido una oleada de preguntas acerca de su posible colaboración en el proyecto.

“No voy a estar en La casa de los famosos, Colombia. Ya están confirmados los que van a estar: 11 mujeres y 11 hombres. Hay actores, actrices, cantantes, youtubers, influencers”, comenzó diciendo la norsantandereana.

Pero más allá de confirmar su ausencia, se dedicó a dar detalles. Por ejemplo, habló del grupo que sí hará parte. “El parche está muy chévere, sé que va a dar mucho de qué hablar este reality. Ustedes saben que se ha hecho en otros países y ha sido todo un éxito. Y me imagino que en Colombia va a ser la locura. Pero yo no voy a estar”.

La presentadora se ausentará de la producción de RCN - crédito Ana Karina Soto/Instagram

Por otro lado, los usuarios también le preguntaron por sus compañeros de Buen día, Colombia. “No sé, no tengo ni idea. A mí, Orlando no me ha dicho nada. ‘Sandrita’, tampoco. Carlos Claro, tampoco. Así que, ni idea. ¿Será que sí? ¿Será que Orlando (Liñán) se va pa’ allá? ¿Será que Sandra se le mide? No creo, no sé, tiene que estar pendientes de La Casa de los Famosos, Colombia. Eso va a estar buenísimo…”, mencionó.

Finalmente, reveló que ella ya tiene informaciones acerca de los que entrarán a la casa. “Conozco a algunos que están confirmados, pero no a todos y, obviamente, no podemos decir nada, no podemos adelantar nada, hasta que oficialmente los anuncien y podamos conocer sus perfiles y los entren a la casa”, concluyó.

En cuanto a los confirmados, el periodista especializado en TV, Carlos Ochoa, adelantó una lista de nombres probables. Aura Cristina Geithner, Isabella Santiago, el Negro Salas, Ovidio Asprilla, Yina Calderón, que estuvo en Protagonistas de nuestra tele en 2013, Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo harían parte.