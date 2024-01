Yeferson Cossio fue comparado con Mr. Beast: “No lo estoy imitando y no me daría el bolsillo”

Yeferson Cossio realizó una obra caritativa en su comunidad y los usuarios lo compararon con Mr. Beast - crédito Yeferson Cossio/ Instagram

El influencer paisa Yeferson Cossio fue el centro de atención recientemente por llevar a cabo una acción benéfica en un colegio en la zona rural del municipio de La Ceja, Antioquia, que carecía de agua potable.

Gracias a su intervención, tanto alumnos como el cuerpo docente y administrativo experimentaron una significativa mejoría en su entorno escolar. Sin embargo, algunos usuarios compararon la acción del colombiano con el creador de contenido estadounidense Mr. Beast, quien realiza varias obras benéficas en varias ciudades del mundo.

Un seguidor apodó al paisa como el “Mr. Beast colombiano”, en alusión al youtuber conocido por sus acciones filantrópicas. Cossio, conocido por sus videos de bromas, abordó estas comparaciones, destacando las diferencias en recursos económicos entre él y el creador estadounidense.

“No hombre, mis recursos no son ni el 1% de los de él. Ese man es el ... hace poco vi un video de él rescatando 100 perros, es como decir que él es el Yeferson Cossio gringo, ya que yo hice eso antes jaja. No lo estoy imitando, además, en caso de intentarlo, no me daría el bolsillo”, contestó el influencer.

Yeferson Cossio le respondió a un fanático que lo comparó con Mr. Beast - crédito redes sociales

Más allá de su contenido habitual de entretenimiento y los lujos que suele exhibir, como vehículos de alto costo y viajes internacionales, Cossio también se enfoca en iniciativas solidarias. Ha brindado apoyo a personas en situación de calle y a refugios animales, reflejando su afinidad por las mascotas. No obstante, su aporte al colegio de la vereda El Higuerón que no tenía acceso adecuado a agua potable ha marcado una diferencia notable, lo que evidenció al compartir un video mostrando el resultado de su aporte. Este acto generó múltiples comentarios destacando sus esfuerzos y resultados positivos en la comunidad.

El proyecto, que se llevó a cabo en diciembre de 2023, fue compartido a través de su perfil en Instagram, evidenciando su compromiso con el bienestar social. La iniciativa de Cossio también contempla la entrega futura de computadoras y mejoras en la infraestructura de la escuela.

El influencer colombiano ayudó a la niños y profesores de una escuela rural de Antioquia - crédito Yeferson Cossio/ Instagram

Además de la instalación del suministro de agua, el influencer anunció que proporcionará otros beneficios para la escuela, incluyendo la remodelación de los baños y el aporte de juguetes para los estudiantes. Esta serie de iniciativas son parte de las actividades solidarias que Yeferson ha realizado recientemente, como su apoyo a una fundación de animales abandonados y su entrega de regalos navideños a niños necesitados.

El paisa hizo una rápida ejecución de las obras debido a que en tan solo cuatro días antes de Navidad llevó los materiales de construcción: “Fui a ver la escuela el 20 de diciembre, el 21 temprano envié materiales y maquinaria y el 23 de diciembre, ya teníamos agua potable. Fue mi regalo de navidad para la escuela”, escribió en sus redes sociales.

Yeferson Cossio ayudó a suministrar agua potable en una comunidad educativa en una zona rural de Antioquia - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Las muestras de gratitud no se hicieron esperar en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su admiración y bendiciones hacia el creador de contenido por su labor. Cossio, por su parte, manifestó su descontento con la falta de servicios básicos en la región y la desidia de las autoridades responsables, motivo que lo impulsó a llevar a cabo estas mejoras.

“Mi intención NO ES, criticar el trabajo de nadie, ni buscar pleito, ni meterme con nadie. Pero de corazón les digo que me da mucha tristeza que en pleno año 2023 (el video fue grabado el 24 de diciembre) aún desescolaricen niños porque a quien compete, no sean capaces de darles algo tan básico como agua potable. Siempre que pedían ayuda, les decían ‘después’, nunca voy a entender, de verdad que no me cabe en la cabeza”, añadió el paisa.