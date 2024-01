María Fernanda Cabal continuó con ácidas críticas por la pérdida de la sede de Juegos Panamericanos: “Petro es un fiasco”

La senadora María Fernanda Cabal criticó la gestión de Gustavo Petro ante la retirada de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Jesús Aviles/Infobae

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, arremetió contra el presidente Gustavo Petro debido a la reciente pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla (Atlántico). La polémica se desató cuando la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) retiró oficialmente la sede, con el alegato de los incumplimientos de pago por parte del Gobierno nacional, bajo la administración de Petro.

La congresista, desde el inicio de esta controversia, se mantuvo como una de las voces más críticas, lo expresó con su indignación y por eso lanzó pullas al mandatario en diversas plataformas. La senadora, conocida por su franqueza y estilo directo, aprovechó cada oportunidad para cuestionar las decisiones del Gobierno en torno a la organización de los Juegos Panamericanos.

La tormenta política se desató cuando Panam Sports emitió un comunicado oficial con la confirmación de la retirada de la sede de Barranquilla. La razón principal detrás de esta decisión fue el incumplimiento de pagos por parte del Gobierno, responsabilidad que recae en Gustavo Petro, según los términos del contrato firmado para la realización del evento deportivo.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla aseguró que cumplió con su parte, con el pago de USD2.5 millones, pero la administración de Petro no habría realizado los dos pagos de USD4 millones acordados.

El asunto adquirió complejidad a medida que las autoridades locales, encabezadas por la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, insistieron en que se reconsidere la decisión. Su argumento principal radicó en el impacto económico que los Juegos Panamericanos podrían haber tenido en la ciudad, con la estimación de ingresos de hasta $132.000 millones solo por turismo.

A través de su cuenta de X (Twitter), Cabal compartió un video en el que expresó su descontento, por lo que argumentó que la renuncia de la ministra de Deporte era imperativa. En sus declaraciones, la senadora señaló: “No es posible que haya destruido una ilusión de toda una región que es la región Caribe con los Juegos Panamericanos”.

María Fernanda Cabal se pronunció en contra del presidente Petro y la ministra de Deportes por la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito @MariaFdaCabal/X

“Barranquilla pagó, el alcalde de Pumarejo pagó, ahora resulta que el presidente del Comité Olímpico deportivo dice que a Petro le parecía muy caro, ¿muy caro generar 1.000 empleos? Muy caro un ingreso de dos billones de pesos que no es exprimiendo a los ciudadanos con reformas tributarias, sino generando riqueza. No por ahí no es”, dijo Cabal.

María Fernanda Cabal, en su papel de crítica, no solo cuestionó la gestión del presidente Petro, sino que también exigió la renuncia de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, a quien responsabilizó directamente de “destruir la ilusión de toda una región, la región Caribe”. La senadora enfatizó que Barranquilla cumplió con su parte y que la jefa de cartera debería asumir la responsabilidad de esta pérdida.

La senadora también criticó la supuesta preferencia del presidente Petro por destinar fondos a “bandidos” en lugar de apoyar el deporte.

En sus declaraciones, la senadora argumentó que mientras el presidente Petro no quiso destinar recursos para el deporte, sí aprobó grandes sumas para fines que ella considera cuestionables: “Un billón para bandidos para que compren más droga, para que sigan matando gente”

María Fernanda Cabal expresó que para el deporte no hay dinero, pero para los “bandidos” si, debido a la situación de los Juegos Panamericanos - crédito @MariaFdaCabal/X

También cuestionó gastos como el arriendo de “2.000 millones para el Ministerio de la Igualdad”, sugirió que estos fondos podrían haberse empleado de manera más efectiva en el ámbito deportivo.

“Para eso sí hay plata, para vagos plata, para el derroche, y no hay plata para el deporte. Usted presidente Petro es un fiasco”, concluyó María Fernanda Cabal.

La posición de María Fernanda Cabal no solo puso en tela de juicio la gestión de Petro en relación con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, sino que también abrió un debate sobre las prioridades y asignación de recursos en el Gobierno nacional.