Actriz de “Yo soy Betty, la fea” protagonizó particular “agüero”: “Este es mi año ya anunciadísimo”

Estefanía Gómez, miembro del elenco de "Yo soy Betty, la fea", estuvo involucrada en las grabaciones de la tercera parte de la historia durante 2023 - crédito @estefigomez11/Instagram

A mediados del pasado diciembre se confirmó el final de las grabaciones de lo que será la tercera parte de Yo soy Betty la fea. Con buena parte del elenco que protagonizó la telenovela original del canal RCN entre 1999 y 2001, es una de las producciones más esperadas de 2024 y está pendiente de anunciar la fecha de estreno de la historia que transcurrirá 20 años después de los hechos de la telenovela original, en la plataforma Prime Video.

Entre las actrices del elenco original que participaron de este regreso se encuentra Estefanía Gómez, recordada por su interpretación de Aura María, una de las miembros más destacadas del cuartel de las feas. Tras culminar su trabajo en la serie, se encuentra disfrutando de sus vacaciones.

Primero estuvo en Cali disfrutando de la feria, y luego en Pereira, donde tuvo lugar un singular episodio que no dudó en compartir en su cuenta personal de Instagram y que interpretó como una señal de buena suerte:

“Oigan, siendo muy las 3:33, yo aquí comiéndome mi cholado en la ciudad de Pereira y llega y me pasa algo que es un agüero obviamente. El 2 de enero viene, ¿a quién le pasa eso? A nadie, es cierto y viene y me hace popó un pajarito encima y miren esto, esta es la suerte. Este es mi año ya anunciadísimo”

En la grabación se observa la falda de la actriz, y el lugar donde el pájaro la manchó. La propia Estefanía comentó que al percatarse de lo sucedido, algunas de las personas que pasaban por el lugar se acercaron con la esperanza de que algún pájaro les diera su dosis de buena suerte, lo que hizo del momento algo todavía más cómico.

Por último, Estefanía preguntó en el video a sus seguidores si creían en los agüeros, y aprovechó para revelar cómo recibió el Año Nuevo. “Hice varios agüeritos y estuve muy llenita de amor el fin de año, tan rico sentirse así, hice muchos agüeros, nos dimos muchas cosas bonitas”, manifestó Estefanía, que aprovechó para invitar a sus seguidores a compartir sus experiencias.

Estefanía Gómez mostró el punto en el que recibió su "agüero" por cuenta de un pájaro en Pereira - crédito @estefigomez11/Instagram

Kepa Amuchastegui, reconocido actor de “Yo soy Betty, la fea”, confesó que nunca ha visto la novela

El actor y director Kepa Amuchastegui, que en la novela caracterizó a Roberto Mendoza, fundador de Ecomoda y padre de Armando Mendoza, reveló sus sensaciones luego de haber participado en la reconocida historia escrita por el fallecido libretista Fernando Gaitán.

El actor formó parte de quizás la escena más recordada de la telenovela cuando Beatriz Pinzón tiene que entregar el informe maquillado a la junta directiva para decidir secretamente mostrar el real. Además, es recordado por papeles en otras producciones como Los pecados de Inés de Hinojosa, La Pola, A mano limpia, La ley del corazón o La Nocturna.

Amuchastegui, que reveló las dificultades con las que se ha topado para acceder a papeles en la televisión, se refirió a su participación en la telenovela más exitosa de la televisión colombiana en su canal de YouTube:

“Es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Betty, la fea en su versión completa, va a causar extrañeza y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”

Aunque no se trata de un tema puntual en contra de la novela, la revelación causó sorpresa, pues no se esperaba que el actor se contara entre los colombianos que no vio nunca la telenovela.