Lina Tejeiro recibió ataques en redes sociales por su ombligo: así respondió la actriz

Lina Tejeiro generó comentarios despectivos sobre su cuerpo tras publicar una serie de fotografías en traje de baño - crédito @linatejeiro/Instagram

La actriz Lina Tejeiro despidió un 2023 marcado por las repercusiones del final de su relación con Juan Duque, en los que se centró en su trabajo en la serie Paraíso blanco de Wix, en la que dio vida a la temida narcotraficante Griselda Blanco, y también incursionó como presentadora en La vida después del reality, de la plataforma Prime Video. A su vez, la llanera incursionó en el ámbito empresarial con la creación de Coraje, su marca de maquillaje que actualmente tiene puntos de venta en cuatro ciudades del país.

Te puede interesar: Andrea Valdiri fue considerada “la más bella” por un jugador de la Selección Colombia

Pero como le sucede a buena parte de las celebridades, la llanera recordada por sus papeles en Padres e Hijos, La ley del corazón o Los graduados, debe lidiar con sus detractores en redes sociales en cada oportunidad que realiza una publicación en sus redes sociales. Esto es especialmente evidente en su cuenta de Instagram, donde acumula a la fecha 10,2 millones de seguidores. En esta ocasión, una vez más, una parte de su cuerpo atrajo los cuestionamientos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Melissa Martínez recibirá el Año Nuevo fuera de Colombia: lo celebró con copa en mano

Tejeiro publicó un carrete de fotografías en las que presumió su figura y su traje de baño de dos piezas, acompañadas de la descripción “un chapuzón para bajar el guayabo”, haciendo referencia a los días que estuvo disfrutando de la Feria de Cali para despedir 2023 por todo lo alto.

No obstante, y aunque no faltaron las personas que elogiaron su figura y su belleza, los cuestionamientos sobre la particular forma de su ombligo y algunos detalles de su abdomen se hicieron notar en los comentarios. Aunque no es la primera vez que debe lidiar con esa clase de reacciones, la actriz no se quedó callada frente al tema y respondió escribiendo en los comentarios “Muchas veces el amor propio molesta a los que tienen ausencia del mismo”.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W reveló sus secretos para no tener celulitis

Tejeiro también reaccionó de forma directa a varios de los comentarios, al punto que uno de ellos lo señaló por ser “pasivo agresivo”. “Lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende”, “Que te de risa [mi ombligo] es un avance. Hay caras y cuerpos que no producen nada”, fueron algunas de sus respuestas.

No es la primera vez que el aspecto del abdomen de Lina Tejeiro atrae reacciones negativas por parte de los usuarios en la red - crédito @linatejeiro/Instagram

Cabe recordar que esta situación ya se había presentado a mediados de 2023, e igualmente se presentó cuando Tejeiro subió fotos suyas en traje de baño. En esa oportunidad no se pronunció directamente, pero en los comentarios hubo quienes mencionaron que el aspecto de su abdomen se debía a que tenía un caso de fibrosis, originado por la cicatrización anormal de los tejidos y muy recurrente en casos de cirugías estéticas.

La propia Lina se refirió al tema durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Cuando un usuario le preguntó cómo hacía para mantener la piel “tan perfecta” como la suya, la actriz e influencer advirtió, “No te dejes engañar. Yo no soy blanca, soy más bien rosada. Tengo estrías, manchas, incluso fibrosis, tengo celulitis”.

En noviembre, en otra sesión de preguntas y respuestas, un usuario le preguntó si estaba de acuerdo con que las personas se sometieran a cirugías estéticas para mejorar su aspecto. La llanera manifestó en esa oportunidad que le parecía bien dependiendo de si “el resultado era bonito y nos ayuda a mejorar la autoestima y sentirnos mejor”.

Eso sí, fue muy clara en que de nada sirven estas intervenciones estéticas si no se trabaja en el amor propio, pues desde su concepto “caemos en el juego de estarnos operando según la moda y ahí es donde cometemos muchos errores […] caer en ese juego es lo que no deberíamos hacer, tratar de complacer a la sociedad dependiendo lo que esté de moda”.