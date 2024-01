Nuevo alcalde de Santa Marta lanzó pullas a Carlos Caicedo en su primer día en el cargo: ganó dura batalla a la ficha del continuismo

Carlos Pinedo se posesionó como nuevo alcalde de Santa Marta, para el periodo 2024-2027 - crédito @CarlosPinedoC/X

Contrario a lo que se llegó a pensar, por la disputa jurídica que se libró tras los comicios regionales efectuados el 29 de octubre de 2023, Santa Marta arrancó el 2024 con nuevo alcalde en propiedad: Carlos Pinedo, que luego de tomar posesión empezó a ejercer el lunes 1 de enero como el nuevo mandatario local, con lo que se rompió con un ciclo de 12 años del partido Fuerza Ciudadana, del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

Pinedo, que fue declarado nuevo burgomaestre de los samarios, pese a que perdió en las urnas, pues obtuvo 85.161 votos a favor, frente a los 85.370 que recibió su contendor, Jorge Agudelo, un fallo del Tribunal Superior de Santa Marta anuló la inscripción de este último: inscrito como reemplazante de la hermana del exgobernador Caicedo, Patricia, cuya candidatura fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hoy (lunes) iniciamos la labor más importante para Santa Marta. Reconstruirla es tarea de todos. Rumbo a la #SantaMarta500Años”, publicó Pinedo en su perfil de X (antes Twitter), en la continuación del rifirrafe que ha protagonizado Pinedo contra Agudelo y los Caicedo. En la misma red social, posteriormente se reprodujeron las declaraciones con las que el nuevo alcalde marcó la pauta de lo que será su gestión.

Más pullas de Carlos Pinedo a Carlos Caicedo

En su mensaje, el mandatario de Santa Marta para el periodo 2024-2027 dejó en claro que su intención no es perseguir a quienes no votaron por él en las elecciones, sino establecer acuerdos que permitan sacar, de acuerdo con su opinión, a la ciudad del letargo en el que se encuentra. Un pronunciamiento que generó reacciones contrarias, entre quienes apoyan su discurso y los que insisten que su designación es ilegítima.

“Hemos perdido muchísimo tiempo, pero llegó el momento de las transformaciones. Llegó otra era, el momento de la democracia. Lo que he reiterado a lo largo y ancho de esta ciudad y en Santa Marta cabemos todos”, manifestó el alcalde Pinedo. “Nosotros no perseguiremos a nadie, como no chantajeamos a nadie. Aquí son bienvenidos todos los que quieran aportar a la gran ciudad que queremos transformar”, agregó.

Guerra declarada entre Pinedo y Caicedo

Y es que durante la contienda electoral, los enfrentamientos entre Carlos Pinedo y Carlos Caicedo fueron frecuentes. Incluso, en la ceremonia de posesión del nuevo alcalde, el 30 de diciembre, el exmandatario regional protagonizó el mismo día lo que llamó su rendición de cuentas, pese a que ya llevaba dos meses fuera del cargo, pues renunció para hacerle campaña a Agudelo a la Alcaldía y a Rafael Martínez como su sucesor.

“Seguiremos trabajando y dando la lucha para que el cambio continúe en Santa Marta, Magdalena y Colombia”, vociferó Caicedo en el acto, mientras reiteraba que a ellos, Fuerza Ciudadana, los había elegido el pueblo; contrario a Pinedo, al que señaló de usurpar, vía judicial, el cargo que debía ocupar su ficha, Jorge Agudelo. Por tal motivo, avisó que continuarán defendiendo la voluntad popular que quedó reflejada en

Y es que desde 2011, cuando ganó las elecciones a la Alcaldía, Carlos Caicedo no solo cumplió su periodo, sino que puso dos sucesores más, uno tras otro, en el cargo. Luego de finalizar su mandato, en 2015, fue reemplazado al año siguiente (2016) por Rafael Martínez, que ahora será mandatario regional, y en 2020 la que asumió fue Jonhson, en una especie de triunvirato que fue prolongando el poder en favor del dirigente político.

Ahora será Pinedo el que llevará las riendas de Santa Marta, gracias al apoyo de partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Liberal.