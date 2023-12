En Cartagena hay rechazo por video de dos hombres teniendo sexo en una lancha llena de turistas

Los hombres fueron filmados mientras tenían sexo en la lancha - crédito redes sociales / x

Durante diciembre, Cartagena ha estado involucrada en decenas de polémicas por cuenta de turistas y lugareños, principalmente en temas relacionados con cobros excesivos, robos e inseguridad; sin embargo, el nuevo episodio que da de hablar de la capital bolivarense no está relacionado con esas situaciones sino con el turismo sexual.

Te puede interesar: Cartagena se viste de festivales de electrónica en fin de año: conozca la programación

En los últimos años, la heroica se ha ganado la mala fama de ser un lugar con playas paradisíacas y escenarios para practicar actos sexuales, por lo que miles de turistas llevan a cabo esas acciones en lugares públicos sin importar que los filmen, tal y como pasó en una lancha llena de personas en la que dos hombres, al parecer de otro país, tuvieron sexo ante la mirada de los presentes.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Alcalde electo de Cartagena anunció plan de choque para recuperar el Centro Histórico y pidió ayuda el presidente Petro

El hecho se dio a conocer el jueves 28 de diciembre, cuando el video fue difundido a través de redes sociales y se evidencia cómo la pareja de hombres, completamente desnudos, sostiene el coito mientras están a bordo de la embarcación.

Infobae Colombia tuvo acceso a las imágenes, pero por la sensibilidad que pueden causar se abstiene de publicarlas. En el video se observa a cerca de 20 personas que, al parecer, completaban un recorrido turístico por las atracciones turísticas de la zona; sin embargo, el recorrido fue interrumpido por la escena protagonizada por un adulto mayor y un joven.

Dos hombres tuvieron sexo en una lancha en Cartagena - crédito redes sociales / x

La Policía Metropolitana de Cartagena se encuentra en proceso de investigación para identificar a los individuos involucrados, con el apoyo de la Dirección General Marítima (Dimar) y las agencias turísticas operadoras de los servicios desde y hacia las islas.

Te puede interesar: Buscan ponerle freno a los cobros abusivos en sitios turísticos de Cartagena

Las autoridades indicaron que se busca identificar a los responsables de la lancha en la que ocurrió del incidente par que brinden más detalles del hecho, como la identidad de los involucrados, y aplicar las medidas pertinentes. La Policía ha señalado que es necesario revisar y fortalecer las regulaciones para prevenir situaciones similares en el futuro.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, las agencias turísticas han negado haber proporcionado el servicio a la pareja en cuestión. Esto ha llevado a la especulación de que la embarcación podría haber partido de manera no oficial desde las playas de Cartagena, un detalle que se está investigando para completar el cuadro de los hechos ocurridos. El suceso ha detonado un debate sobre la conducta de los turistas y la imagen internacional de Cartagena como destino turístico.

Dumek Turbay rechazó los actos obscenos - crédito @dumek_turbay / Instagram

Al respecto, el alcalde electo Dumek Turbay mostró su rechazo y dijo que en su gobierno, a partir del primero de enero de 2024, se recrudecerán las medidas y sanciones contra ese tipo de actos para que no se repitan y culmine el detrimento de la imagen de Cartagena a nivel nacional e internacional.

“No sabemos si es Cartagena, pero por todo lo malo que ha pasado creemos que puede ser que sí, no vamos a permitir que sigan ‘perrateando’ la ciudad”, agregó el mandatario de los cartageneros.

La comunidad de Cartagena ha expresado su descontento y espera que las medidas a tomar sean un ejemplo claro de las consecuencias de actos que contravengan la convivencia y el respeto en espacios públicos. Mientras tanto, la Policía y las autoridades marítimas siguen recabando información y han instado a los testigos a proporcionar cualquier dato que pueda ser de utilidad para dar con el paradero de los implicados y aclarar las circunstancias del incidente.

El descontento no se hizo esperar en redes sociales y algunos cartageneros comentaron: “Que vergüenza esta ciudad con tanta corrupción y tanto desenfreno. Esta ciudad no tiene doliente por eso todo el que llega hace lo que se le da la gana”; “Dicen que van a investigar y acá no hay ley pal turista, hay ley para la gente vulnerable, como la mayoría de nosotras, a los turistas no le hacen nada porque son ellos los que vienen a, como quien dice, gastar los dólares acá y a consumir. Para ellos no hay ley alguna así que eso quedar así”