Carmen Villalobos celebró el cumpleaños de su mamá en un lugar de ensueño

Carmen Villalobos celebró el cumpleaños de su mamá en República Dominicana acompañada de sus familiares y su novio, Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

El 2023 terminó dejando un balance muy positivo para Carmen Villalobos. Además de que la vio explorando una nueva faceta como presentadora en el programa de cocina Top Chef VIP de la cadena Telemundo, la barranquillera afianzó su relación con el también presentador venezolano Frederik Oldenburg, meses después de que se diera a conocer su ruptura con Sebastián Caicedo. La pareja se ha convertido en una de las favoritas en el ámbito de la farándula gracias a que se muestran felices y en un estado de complicidad absoluto en cada publicación que hacen en redes sociales.

De momento, la colombiana no se ha enrolado en telenovelas como las que la lanzaron a la fama en todo el continente como Sin senos no hay paraíso y sus continuaciones, Sin senos si hay paraíso y El final de paraíso. Por el contrario, parece centrada en su vida personal y familiar desde que finalizaron las grabaciones de Top Chef VIP, que fue renovada para una tercera temporada en 2024. Aunque no se sabe si continuará como presentadora, Villalobos no ocultó su alegría al enterarse de la noticia.

Algo que caracterizó el 2023 de Carmen fueron sus continuas visitas a la playa. Ya fuese para darse un tiempo fuera acompañada de Frederik Oldenburg o yendo por su cuenta, no fueron pocas las publicaciones que compartió en redes sociales donde no hubiese playa de por medio. Tampoco fueron pocas las veces en que dejó boquiabiertos a sus 22,4 millones de seguidores por su belleza y carisma. Diciembre no fue la excepción, aunque una de sus más recientes publicaciones dejó ver que había algo más que celebrar aparte de su salud o su nuevo amor.

En su cuenta de Instagram, Carmen se dejó ver en República Dominicana, el mismo lugar en el que dio inicio su historia de amor con Frederik Oldenburg y que ya habían visitado de vuelta el pasado julio. Pero esta vez no solo estuvieron disfrutando del clima de la isla caribeña o de su compañía, sino celebrando el cumpleaños de Betty Barros, la mamá de la actriz.

Fue allí en medio de un cielo despejado, un sol brillante y la arena que decidieron celebrar un nuevo año de vida de la mujer que le dio la vida, que se mostró sonriente y contenta en las imágenes compartidas por la actriz. En una de las imágenes incluso fue captada abrazando a uno de los perros de la familia.

Carmen Villalobos agradeció a todos los que asistieron al cumpleaños de su mamá en República Domincana - crédito @cvillaloboss/Instagram

En la publicación se aprecian varios familiares que se mostraron igualmente activos y sonrientes en las fotografías. Dos tortas de cumpleaños se encargaron de redondear una celebración que vio a la familia Villalobos reunida en torno a doña Betty. En la publicación no quedaron de lado las demostraciones de cariño entre Carmen y Frederik, como se aprecia en algunas de las fotos.

En la descripción publicación, Carmen Villalobos escribió un mensaje en el que remarcó la importancia de esta fecha, a la par que expresa todo su amor y cariño hacia su madre, a la par que agradeció a todos los presentes por su contribución para que este día fuese uno muy especial:

“¡Un día muy especial celebrándole el cumple a mi mamá! Dios te bendiga siempre mami y te siga dando lo mejor del mundo! Sabes que te amo con todo mi corazón! Gracias a todos por ser parte de este día tan hermosoooooooooo”

En sus historias de Instagram, Villalobos también agradeció a Frederik, su novio, por su ayuda. “Te amoooooo amor mio! Gracias por ayudarme con todo lo del cumple de mi mami”, escribió la actriz.