Abogado explicó que fábrica de Van Camp’s puso “relojes para medir el tiempo que las mujeres tardan en ir al baño” y por eso debieron usar pañal

La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez denunció que en Van Camp's las mujeres debían usar pañales porque no les daban tiempo de ir al baño y abogado de una de las víctimas lo confirmó - créditos Carlos Ortega /EFE y Van Camps

El 27 de diciembre la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez señaló a la atunera Van Camp’s de no brindar garantías laborales a sus trabajadoras al punto que debieron usar pañales para no ir al baño y no abandonar su puesto de trabajo.

“Las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. No tienen el tiempo para ir al baño. Detectamos que algunas trabajadoras tienen que usar pañal”, denunció la ministra.

Pese a que la empresa de atún salió a desmentir lo expuesto por la Gloria Inez Ramírez, la denuncia cobró fuerza luego de que el abogado de una de las víctimas confirmara lo expuesto por la ministra.

En entrevista con RCN Radio el litigante Daniel Polo sostuvo: “Las denuncian obedecen a una campaña contra las multinacionales que violan los derechos internacionales y una de esas es Seatech Internacional, que fabrica el atún Van Camp’s. Lo que estaría sucediendo es que la empresa ha puesto relojes en las áreas de producción para medir el tiempo que las mujeres tardan en ir al baño para descontárselo”.

Según le dijo Polo al medio citado, la angustia por recibir un bajo sueldo debido a las idas al baño hizo que tanto su apoderada, como otras trabajadoras de la fábrica procesadora de atún decidieran usar pañal.

El litigante indicó que en promedio la fábrica subcontratada por Van Camp’s le descuenta a las trabajadoras 20 minutos de la jornada laboral diaria, lo que al mes equivaldría a dos o tres días de salario. “Esas circunstancias hacen que las trabajadoras tomen decisiones como no ir al baño o usar pañales para evitar que les hagan ese descuento”, agregó.