Por una silla de ruedas, pasajeros de Wingo tuvieron un retraso en su vuelo en el aeropuerto El Dorado

Wingo tuvo retraso en uno de sus vuelos por un inconveniente con una silla de ruedas - crédito Wingo

Viajeros del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá volvieron a sufrir complicaciones con la salida de sus vuelos en la mañana del miércoles 27 de diciembre. Esta vez, por una silla de ruedas que ocasionó el retraso del vuelo que salía con destino a la ciudad de Pereira.

Te puede interesar: Vacaciones de fin de año en Colombia: esto es lo que debe saber si viaja en avión con su mascota

El portal de noticias Pulzo conoció que el vuelo P5-7294 de la aerolínea Wingo que tenía previsto despegar desde Bogotá hacia Pereira sobre las 9:55 de la mañana, presentó un retraso en su itinerario, luego de que una mujer que volaba en el trayecto anterior que cubría la aerolínea, y que no podía caminar, no pudiese bajar del avión porque no encontraban una silla de ruedas para ella.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Que Francia Márquez trajo el ébola a Colombia o que más de mil africanos invadieron El Dorado: noticias falsas sobre los migrantes africanos en Bogotá

A través de un video conocido por el portal de noticias, se ve al piloto de la aeronave explicar a los pasajeros que la razón por la que el vuelo no había despegado a tiempo es que debido a que la viajera no contaba con una silla de ruedas, tuvieron que buscarla en la terminal para ayudarla a descender de la aeronave.

“Estábamos esperando a una señora que no podía caminar y necesitaba una silla de ruedas. Yo no puedo arrancar con una persona a bordo. Ese personal que trae las sillas de ruedas es del aeropuerto. Les pido disculpas por la aerolínea, pero es responsabilidad del aeropuerto”, expuso el piloto ante los viajeros.

El piloto de cuento explicó a los pasajeros que el motivo por el que vuelo Bogotá Pereira no se cumplió a tiempo fue por la falta de una silla de ruedas para una pasajera - crédito archivo particular

Desmayos y golpes: la otra situación que dejó el retraso del vuelo de Wingo

Pero que el vuelo no despegara a la hora programada no fue el único percance que se presentó en el trayecto. Según conoció Pulzo, en medio de la incertidumbre por la falta de la silla de ruedas, la mujer que la requería se desmayó, lo que hizo que el tiempo de despegue de la aeronave se retrasara aún más.

Te puede interesar: Este es el pueblo más bonito de Colombia, según la inteligencia artificial

La situación adicionalmente generó que varios de los pasajeros se exaltaran, a tal punto que uno de ellos agredió a uno de los integrantes de la tripulación.

Debido a la agresión en contra del personal de la low-cost, el portal de noticias conoció que el hombre no pudo abordar el vuelo, por lo que su familia tuvo que viajar sin él.

“Es increíble que, por una silla de ruedas que Wingo no tenía, para bajar a una pasajera, se provocara varios trastornos en el bus que estaba esperando con los pasajeros listos para abordar simplemente porque Wingo no estaba preparado para recibir a una persona que requería atención especial”, comentó una de las ciudadanas que viajaba en el vuelo a Pulzo.

Imagen de archivo de un avión de Wingo. Un hombre no pudo volar con Wingo debido a que agredió a uno de los miembros de la tripulación - crédito Wingo

A la situación, según dijo el piloto, se le sumó que varios aeropuertos amanecieron con bancos de niebla en el país, incluido el de Pereira, lo que ocasionó retrasos en la salida y aterrizaje de aeronaves, debido a la baja visibilidad.

“Estaban cerrados los aeropuertos. El de Pereira lo abrieron como a las 9:00 de la mañana, entonces eso también hace un poco caótico, y por eso estamos en esta posición que es lejísimos del terminal, porque todos los aviones tienen que seguir con sus vuelos normales, y los que estamos con esas demoras estamos acá”, explicó el piloto a los pasajeros.

El portal de noticias Pulzo conoció que tras un poco más de media hora de retraso, el vuelo finalmente partió con destino a la ciudad de Pereira sobre las 10:26 de la mañana, llegando a su destino sin ninguna complicación.

Infobae Colombia intentó comunicarse con Wingo para conocer su postura oficial sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no han hecho comentarios.