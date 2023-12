Estuvo en el radar de Millonarios, pero jugará con Atlético Nacional: el sorpresivo giro de una de las estrellas del FPC

Atlético Nacional contará con su tercer refuerzo del fútbol mexicano - crédito Colprensa

A pesar de clasificar a la Conmebol Libertadores y ganar dos títulos en 2023, Atlético Nacional quedó en deuda con su hinchada que pide a gritos refuerzos de jerarquía que permitan al equipo pelear en todos los frentes en próximo año.

Te puede interesar: Del equipo sensación de Europa llegaría el refuerzo estrella para Atlético Nacional

Cabe recordar que el Rey de Copas quedó eliminado en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor, siendo superado ampliamente por su rival de patio, Independiente Medellín, que le propinó una dura goleada 5-0 que dejó sin chances a Nacional de pelear por la estrella de fin de año.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Se filtraron imágenes de la nueva camiseta de Atlético Nacional: tendría un importante cambio

A lo anterior, se suma la reciente partida de Kevin Mier, pilar en el arco Verdolaga que continuará su carrera en México, en donde vestirá los colores de Cruz Azul, que pagó por el portero, de 23 años, una cifra cercana a los USD 3 millones.

Sin embargo, precisamente del balompié manito llegaría el tercer refuerzo para la escuadra de Jhon Jairo Bodmer, que tendrá duros retos en 2024. De acuerdo con la información vía X, conocida anteriormente como Twitter, el periodista Felipe Sierra dio como un hecho que Atlético Nacional cerró el fichaje de un jugador con pasado reciente en el club.

“EXCL. Acuerdo cerrado para que Daniel Mantilla (26) sea nuevo jugador de #AtléticoNacional. El volante va cedido un año con opción de compra Su agente Filipe Días fue vital para que se diera su salida de #Necaxa y cuidar los intereses del #Cali”

Llega procedente del fútbol mexicano - crédito @PSierraR/X

A mediados de 2023, Daniel Mantilla fue cedido al Necaxa de México; no obstante, el santandereano, de 27 años, no tuvo mayor figuración en los Rayos con los que disputó por todas las competiciones un total de siete partidos en los que no anotó gol.

Reacciones de los usuarios

Los internautas no dejaron pasar el posible regreso de Daniel Mantilla a Atlético Nacional, equipo con el que se coronó campeón de liga durante el primer semestre 2022, siendo clave en sistema de juego de Hernán Darío, el Arriero Herrera.

Te puede interesar: Se complica fichaje que estaba casi listo para el Junior de Barranquilla

“A muchos hinchas no les gusta, pero a mí me encanta este man. Fue fundamental para la estrella 17″.

“Falta Brandon Caicedo y se arman muy bien para quedar eliminados en fase previa de Copa Libertadores. Qué buen manejo le dan a @nacionaloficial”,

“Desde hoy dejo de ver fútbol. Esa mentira de jugador no es más que Asprilla, ahorita vienen los viejos de 40 años a llorarlo”.

“Jajajajajajaja, la verdad, me gusta mucho y me dolió su salida, pero, sin embargo, bajo mucho su nivel al final, esperemos que llegue más maduro”.

“Me parece un buen fichaje, necesitamos jugadores en esa posición, me alcanzo a acordar que mucha gente pedía que lo compraran, caso similar a Deossa, no tuvo malas estadísticas al principio llegando a ser máximo asistidor de Nacional, lástima que dejó mala imagen cuando se fue”.

“Segunda chance para Mantilla que en lo personal tiene talento del cual se puede sacar provecho, así muchos digan que no, éxitos y bienvenido de nuevo”.

El extremo derecho izquierdo de 27 años jugará cedido en el Rey de Copas - crédito @Osneyder_1999/X

En su primera etapa en Atlético Nacional, en el que jugó durante el 2022, Daniel Mantilla jugó por todas las competiciones un total de 51 partidos con saldo de seis goles y cinco asistencias. El extremo izquierdo no continuó en la disciplina antioqueña debido a que el club decidió no hacer uso de la opción de compra