Epa Colombia y Koral Costa publicaron video juntas y aclararon rumores de supuesta pelea: “No hay que verse todos los días para ser amigas”

Epa Colombia y Koral Costa silenciaron rumores en Instagram - crédito redes sociales

Mucho se dijo alrededor de la relación entre Epa Colombia y Koral Costa. Si bien en algún momento eran vistas juntas gran parte del tiempo, de la noche a la mañana la distancia entre ellas fue ampliándose: no compartían casi nunca y, como era de esperarse, surgieron rumores.

Te puede interesar: Epa Colombia presumió sus vacaciones, su embarazo y su amor por Karol Samantha a ritmo de Carín León

“Algo pasó entre ellas”, decía la gente en redes sociales. Incluso, comenzaron a tejer teorías sobre quién podría haber sido responsable por el fin de una larga amistad. Sin embargo, las creadoras de contenido salieron a hablar en público para aclarar la situación y aplacar los comentarios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Margarita Rosa de Francisco habló sobre las cirugías estéticas y creó polémica en redes: “Prefiero envejecer con naturalidad a quedar igual que todas”

Para silenciar los chismes, Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de Epa) compartió un video de hace siete años con su colega, en el que la esposa de Ómar Murillo dice: “Nosotras no sabemos si mañana nos hacemos boca nueva. Yo ya tengo, pero tengo que perfeccionar porque como critican tanto la boca de la boleta de la Koral”.

A pesar de las polémicas alrededor, Koral Costa y Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, confirmaron que todavía son amigas - crédito @koralladiva/Instagram

A su vez, la empresaria de keratinas responde: “Entonces, yo como que también me la voy a hacer. Entonces ustedes qué opinan, qué dicen. Cuéntenlo, nos operamos o no, qué hacemos. Denme un consejo, gorda”.

Te puede interesar: Johanna Fadul amenazó en redes a persona que le incumplió: “Me responde o lo boleteo”

De la misma manera, la descripción de la publicación es bastante diciente y aunque fue un texto bastante breve, sirvió para que se pudieran despejar las dudas sobre el estado de la proximidad entre ambas influencers. “Me encontré este video de hace 7 años con mi amiguita bella, aquí no teníamos tanto retoque, pero estábamos bellas”, se lee al pie del clip.

Al publicar ese recuerdo, mostraron a sus audiencias que todavía se guardan mucho cariño y que tienen totalmente presente en sus mentes el inicio de la amistad. Acto seguido, respondieron a las preguntas que les hicieron los internautas y la más recurrente fue: “¿Por qué se alejaron?”.

Koral contestó primero y aseguró que “nunca nos hemos alejado, nosotras somos amigas hace 10 años, pero cada una ha estado en sus proyectos”, justificando así que actualmente cuentan con menos tiempo para compartir o hacer planes en los que estén juntas.

Esta no es la primera vez que Costa contesta a dardos sobre la supuesta ruptura del vínculo con Epa Colombia. A inicios de 2023 había comentado que “sí somos amigas, cada una está en sus proyectos. En la amistad no hay que verse todos los días para ser amigos y yo la quiero mucho. Sí, aún es mi amiga”.

Epa Colombia y Koral Costa afirman que siguen siendo amigas - crédito @koralladiva/Instagram

Epa Colombia da detalles de su embarazo

Mientras parecen arreglarse las cosas entre Epa Colombia y sus viejas amigas, la celebridad de internet sigue con su mente puesta en un asunto todavía más importante: su embarazo. Con más de la mitad del tiemplo cumplido, dio detalles del proceso. Primero se refirió a la posibilidad de gemelos.

“A Karol le hubiera gustado tanto, pero amiga, era la primera vez. Me dio muy duro, y si me dio duro con uno imagínate con dos. Pero bueno amiga, más adelante tengo otro y ya, así seguiditos pa’ que jueguen y para que molesten” comenzó pronunciando la empresaria.

Por otra parte, contó que ya decidió que su bebé nazca en la Clínica La Colina y que no tendrá parto, sino cesárea. “Amiga, les aseguro que haber encontrado a este doctor ha sido toda una bendición. Él me ha enseñado muchas cosas y me tiene toda la paciencia, por eso lo escogimos: para que me ayude en el proceso de bienvenida de Dafne Samara. Les aseguro que aparte de Karen no me gusta que nadie más me mire, solo confío en él”, concluyó.