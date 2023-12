Trabajador del metro de Bogotá, casi entre lágrimas, hizo dura confesión a Claudia López: esto fue lo que le dijo

Obrero del metro de Bogotá emocionado al agradecerle a Claudia López por brindarle trabajo - crédito @gusgomez1701/X

Pocos días le quedan a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como mandataria de los capitalinos. La primera mujer abiertamente lesbiana en llegar a tener las llaves del Palacio Liévano por cuatro años, terminará su administración con un 54% de desaprobación, según el más reciente estudio de Invamer Poll.

Si bien López tiene muchos detractores y opositores, que durante el cuatrienio no compartieron sus decisiones, también hay un grupo grande de personas que la admiran y sienten respeto por su trabajo hecho.

Un video compartido por el periodista Gustavo Gómez, en su cuenta de X (antes Twitter), puso en evidencia el emotivo momento en el que un trabajador, junto a otros compañeros, de la construcción más importante que se hace en la ciudad, la primera línea del metro de Bogotá, le agradece, con la voz entrecortada y casi en medio de lágrimas, por haberle, según él, dado trabajo durante este 2023.

“Estoy vea, (mientras se toca el pecho emocionado). Tenemos trabajo muchas personas, nos da un sustento en la casa. Dios la bendiga. Éxitos para el año 2024, ¿oyó?, la quiero mucho”, expresó el obrero, mientras cada vez su sentimiento era más evidente por tener a López cerca.

Claudia López recibió emotivo reconocimiento de obreros del metro antes de finalizar su mandato - crédito @gusgomez1701/X

Ante los reconocimientos, la burgomaestre distrital le agradeció al hombre por su trabajo, luego de haberle dado un abrazo por varios segundos: “Gracias por su trabajo, a hacer nuestro metro, diga: «Yo hice el metro de Bogotá, voy a poder decir eso en la vida»”.

Pero la adrenalina no paró ahí, los halagos y palabras en favor de López y su gestión se extendieron.

“Estoy contento, gracias a sumercé tengo trabajo, tenemos trabajo, si no fuera por sumercé teníamos desempleo mucha gente en Bogotá, éxitos en 2024, Dios la bendiga. La quiero mucho, y para mí tener un presente este día, 19 de diciembre de 2023, la quiero mucho, mi Dios la bendiga, ¡qué este muy bien!”, agregó.

En el video, que tiene una duración de 54 segundos y que tuvo como set donde se construye el intercambiador vial del metro en la calle 72 con avenida Caracas, se ve como en la parte final se unen otros hombres para igualmente demostrarle correspondencia a la alcaldesa, reiterándole éxitos y resaltando la labor realizada. “Sumercé sí ha hecho algo por Bogotá en estos cuatro años, les deseamos muchos éxitos”.

Empleados de la construcción del metro de Bogotá mostraron su gratitud a la alcaldesa Claudia López - crédito @gusgomez1701/X

Concejal Carlos Carrillo lanzó duras críticas a Claudia López

Uno de los que reaccionó al emotivo momento fue el actual concejal de Bogotá Carlos Carrillo, que calificó de traicionera a la mandataria por apoyar, lo que él llamó, la tiranía de TransMilenio.

“Y los trabajadores de las troncales también reciben un salario, pero al igual que los otros millones de bogotanos, incluido usted, todos padeceremos en el largo plazo la traición de Claudia López a sus propias promesas”, sostuvo.

En el mismo sentido, el político del Polo Democrático, que fue precandidato a la Alcaldía de Bogotá, agregó: “Por cierto, la obra que se construye en la 72 es un intercambiador para carros, parte integral de la expansión de la tiranía de TransMilenio”.

Finalmente, Gustavo Gómez, preparado a las críticas de opositores en X, a quienes no les pudiera caer en gracia la espontaneidad de los trabajadores, escribió: “Ya sé lo que van a decir: que no es real o que el tipo vio que había un periodista. Pues no. Casi ni alcanzo yo a grabarlo, porque estaba un tris retirado”.

Emocionado obrero valora la gestión de la alcaldesa en un inspirador video difundido por el periodista Gustavo Gómez - crédito @gusgomez1701/X

Tras cuatro años de administrar una ciudad de casi 8.000.000 de habitantes, donde tuvo que enfrentar la pandemia por covid-19, Claudia López viajará en 2024 a Estados Unidos después haber sido aceptada en la Universidad de Harvard, a donde llegará para hacer una especialización.