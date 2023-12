Niños abandonados en El Dorado podrían ser consecuencia de trata de personas: esta es la razón de la afluencia de africanos en Colombia

En menos de 24 horas dos niños africanos fueron encontrados en El Dorado - crédito Jesús Avilés/Infobae

La presencia de los niños hallados en el aeropuerto El Dorado suscita inquietudes sobre el porqué de estos hechos. Según Astrid Cáceres, directora del Icbf, aún no se determina si estos incidentes son casos aislados o si podrían indicar una tendencia, como mencionó en Blu Radio.

Te puede interesar: Lo que sigue en el caso de la niña abandonada El Dorado: el ICBF la tiene bajo custodia

No obstante, expertos consideran que la llegada masiva de africanos a Colombia se atribuye a una modificación en la legislación migratoria del país. Con la resolución 5488 de 2022, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los ciudadanos de Guinea dejaron de necesitar visa para ingresar a Colombia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Otro menor africano fue abandonado en el muelle internacional del aeropuerto El Dorado - crédito Migración Colombia

Como cita RCN Radio, algunos migrantes africanos que llegan al Aeropuerto El Dorado lo hacen en grupos de alrededor de cien personas casi a diario. No obstante, se les niega la entrada a la ciudad, pues no cuentan con el permiso adecuado.

Te puede interesar: Niña estuvo escondida diez días en el aeropuerto El Dorado: la pequeña proveniente de Guinea fue abandonada en la terminal aérea

De acuerdo con una declaración a medios de Fernando García, de Migración Colombia, las personas que llegan desde África tendrían la intención de terminar su recorrido en El Salvador o Nicaragua.

Con la resolución de 2022 fueron varios los estados sobre los que cambiaron sus requisitos migratorios para transitar por el territorio nacional. Por ende, y gracias a su conexión con Centroamérica, el país se ha convertido en un punto de tránsito para aquellos que buscan llegar a América del Norte.

Familia de migrantes latinos con niños pequeños camina por la selva en el Tapón del Darién - crédito Fabio Cuttica/Reuters

En 2018 eran 97 países cuyos ciudadanos no debían solicitar visa para actividades de corta estancia en Colombia; sin embargo, con la resolución del 22 de julio de 2022 esto cambió. Desde entonces fueron tres más los que no requerían esta, la mayoría de ellos de Europa y América.

Los ciudadanos que necesitan visa para tránsito aéreo en Colombia

Luego, la resolución 3717 del 23 de mayo de 2023 modificó la 5448 de 2022; haciendo las medidas d visado incluso más flexibles. La Cancillería estableció ese año que los países que sí necesitan visa para hacer tránsito directo en alguno de los aeropuertos del territorio nacional y con destino a un tercer Estado son solo 27: Afganistán, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Eritrea, Gambia, Ghana, Haití, India, Irán, Kenia, Líbano, Mali, Nepal, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán y Uzbekistán.

Colombia le pide a ciudadanos de 27 países presentar una visa, incluso para hacer tránsito aéreo - crédito imagen de referencia Emigrar.info

Según la norma, para estos “solo se permite la permanencia en zona de tránsito aeroportuario hasta por 24 horas y no autoriza cambio de aeropuerto. La llegada y permanencia en zonas de tránsito internacional no se considera como un ingreso al territorio nacional”. Mientras que todos los demás exentos de la lista no tienen esta condición.

Te puede interesar: Otro menor africano fue abandonado en el aeropuerto El Dorado: estaba escondido en un baño

Antes de esta, para 2018 se incluían más ciudadanos de diferentes partes del mundo que no podían estar en el territorio nacional por más de 24 horas ni salir del aeropuerto sin presentar una visa; entre ellos, Guinea Ecuatorial.

¿Qué debería hacer la Cancillería a raíz de esta situación?

Al respecto de los hechos, Mauricio Jaramillo, internacionalista profesor de la Universidad del Rosario, dijo a Infobae Colombia que “lo más seguro es que a partir de los casos de niños abandonados, así como de la crisis que se vivió hace poco en el Urabá antioqueño con migrantes haitianos, es que el Gobierno deba reevaluar esta regulación y hacerla un poco más estricta para combatir la migración irregular y la trata de personas”.

Jaramillo explica que precisamente en 2017 hubo una coyuntura con haitianos y cubanos porque Ecuador había eliminado todo tipo de visados. “Considero que ahora se debe actualizar la lista de países y no se trata de cantidad; se deben tener en cuenta las nuevas rutas migratorias que vienen desde la región de África subsahariana. Este es un fenómeno que no se había visto en la historia de Colombia, pero que se ha disparado en los últimos años”, concluyó Jaramillo.

Mientras tanto y sobre los casos puntuales de los dos niños africanos hallados en El Dorado, el canciller, Álvaro Leyva dijo a medios que el país tiene una responsabilidad con los seres humanos. “Un niño abandonado, no importa de donde sea, lo tenemos que atender. Le tenemos que dar las mínimas condiciones”, mencionó.