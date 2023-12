Centro Nacional de Memoria Histórica anunció cambio de horario para la proyección de la serie ‘Matarife’

El 19 de diciembre de 2023, radicaron una queja contra la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica por difusión de película 'Matarife' - crédito @matarifeco/X

Tras la polémica que se presentó por la proyección de la película Matarife, que hace parte de la continuación de la serie web del mismo nombre producida por Daniel Mendoza Leal en contra de Álvaro Uribe, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) informó que cambiará fecha y hora de transmisión.

Esta decisión la tomó por la “desbordada” cantidad de solicitudes para asistir a la proyección de la serie.

De acuerdo con el CNMH, si bien los medios de comunicación y las redes sociales “le han dado un alto alcance de a la actividad (proyección de la serie), en ningún momento el evento ha sido abierto al público”, señaló en un comunicado oficial.

Así las cosas, reiteró que este es un evento privado y cerrado para investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica, y que su fin último es realizar un análisis documental.

“Es importante tener en cuenta que de acuerdo con la normatividad que rige la misionalidad del CNMH, cualquier persona nacional o extranjera, natural o jurídica, que considere tener material documental, testimonios orales o cualquier otro medio que dé cuenta de hechos o situaciones referentes al conflicto armado puede solicitar que sea tenido en cuenta para un trabajo de revisión y es deber del CNMH recopilar, analizar y darle el curso respectivo”.

Inicialmente, se había anunciado que el 20 de diciembre sería proyectada la película de la serie Matarife. Esta noticia causó revuelo en varios sectores políticos.

El congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, en contra de la directora del CNMH, María Valencia Gaitán, por permitir la promoción y difusión de los contenidos considerados ”insultantes”.

El representante a la Cámara aseguró que proyectar la película 'Matarife' era un ataque a la oposición política - crédito @hernancadavidma/X

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe acusó Valencia Gaitán de seguir los pasos de su madre, quien fue una dura opositora suya cuando todavía era senador.

“Qué esperar de la directora del Museo de la Memoria Histórica, si la única memoria de su madre, Gloria Gaitán, era insultarme durante las audiencias del 9 de abril en el Congreso. “Los mulos viejos se juntan para rascarse””, comentó Uribe en su cuenta de X (antes Twitter).

Sobre las críticas que ha recibido la función, Daniel Mendoza, aseguró que la Corte Constitucional amparó la reproducción del contenido investigado en cualquier escenario.

De acuerdo con el creador de la serie transmitida por YouTube, la sentencia T242 negó todas las pretenciones del expresidente Uribe Vélez de eliminar el contenido, por lo que afirmó que la película no tiene ningún problema jurídico para su proyección.

Así lo dio a conocer a través de una publicación en X, en la que se refirió a lo que catalogó como “falsedades” que se han dicho sobre la serie:

“La amparó porque le negó a Álvaro Uribe todas las pretenciones, a Álvaro Uribe le dijo que no cuando pretendía tumbar la serie, cuando pretendía bajarla de YouTube, ahí está la serie, la pueden ver, ni un segundo ordenó la corte recortarle a la serie Matarife”, escribió.

Sobre los reconocimientos que ganó la producción audiovisual, agregó: “Álvaro Uribe pretendía que la serie no se pudiera difundir y la Corte Constitucional fue clara, precisa, al señalar que la serie Matarife se podía difundir en cualquier tipo de plataforma y en cualquier escenario, entonces es muy bueno aclarar este hecho que fue ratificado por los Premios India Catalina que no me retiraron después de analizar la sentencia, ahí están los dos India Catalina que ganó la serie, además de los 17 premios internacionales que ganó y que también premiaron la veracidad de su contenido”.