Así fue el operativo para encontrar a los diez jóvenes extraviados en Monserrate: este es el parte de salud

Reencuentro de los jóvenes con sus familiares - crédito @JuanCasas/X

El domingo 17 de diciembre unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibieron una alerta a través de la línea de Emergencia del 123 sobre las 7:30 p. m., en la que se les informó que diez personas fueron reportadas desaparecidas en los Cerros Orientales, en el sector de Monserrate.

Te puede interesar: Aparecieron tres de los diez jóvenes perdidos en el cerro de Monserrate: continúan los operativos del búsqueda y rescate

De acuerdo con información oficial, los jóvenes, siete de ellos menores de edad, se habían desplazado desde sus casas hasta este sector turístico y religioso de la ciudad para iniciar con el recorrido habitual del sendero peatonal.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Voraz incendio forestal se registra en el kilómetro 5 de la vía a La Calera: bomberos controlan la emergencia

Los padres de los jóvenes no se imaginaban que la salida terminaría en un momento de incertidumbre, preocupación y desconsuelo, luego de que uno de los jóvenes había compartido una fotografía en el sendero peatonal desde sus redes sociales.

“A las 10 a.m. fue la última vez que se comunicaron”, señaló Viviana Cruz, madre de una joven de 16 años, a El Tiempo.

Una vez se alertó del caso, las autoridades activaron de manera inmediata las estaciones Central y Centro Histórico, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate y el grupo Brae (Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias), que comenzaron las labores de búsqueda.

Te puede interesar: Diez personas siguen perdidas en Monserrate: tres adultos y siete niños estaban haciendo senderismo en los cerros de Bogotá

Según Bomberos Bogotá, en la medianoche del domingo se llevaron a cabo dos frentes de búsqueda, para acordonar y ampliar las actividades por esta zona boscosa de la ciudad; sin embargo, las condiciones climáticas no permitieron extender las actividades.

En cuanto a la información que suministró los padres de unos de los jóvenes a City TV, uno de ellos se habría extraviado cuando decidió tomar por un camino alterno. El grupo, al intentar socorrerlo, también habría terminado perdido en la zona boscosa de los cerros.

“Uno de los chicos alcanzó a hacer una llamada al 123. Envió la ubicación donde estaba. Les indicaron que no se movieran del sitio, pero cuando subió el escuadrón de Bomberos no los encontraron. Los celulares estaban apagados”, explicó Ómar Rodríguez, padre de dos los jóvenes.

Para contribuir con la búsqueda, el Gobierno nacional dispuso de más de 80 policías especializados en rescate, tres aeronaves, drones, perros guías y carabineros.

Las autoridades encontraron a los niños que se encontraban perdidos desde las horas de la mañana en los cerros orientales - crédito Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

“Nuestro compromiso es ubicar cuanto antes a nuestros niños y niñas extraviados en los cerros de Monserrate. Un completo dispositivo policial al mando de la señora brigadier general Sandra Hernández nos permitirá encontrarlos”, precisó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cabe resaltar que el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez, estuvo al mando del operativo de búsqueda de los jóvenes perdidos en los cerros orientales.

Salamanca comentó que después de encontrar a tres de los diez jóvenes desaparecidos, las autoridades ampliaron las actividades en la zona de la quebrada de San Francisco, donde, al parecer, podrían estar los otros sujetos.

“Tenemos información que los siete jóvenes pueden estar en la zona de la quebrada de San Francisco. Allí hemos desplazado toda la capacidad de la policía. Mi interés de acordonar la zona para mirar dos cosas: lo primero, que más necesitan nuestros policías; y lo segundo, una zona tan agreste cómo poder replantear desde el aire la ubicación y el movimiento del equipo de rescate que ha dispuesto la institución”.

Así fue el encuentro de los jóvenes con sus familiares

Los jóvenes, que se extraviaron desde el domingo 17 de diciembre, son valorados por parte del personal médico que se encontraba en lugar - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Con base en los reportes por parte de las autoridades, a las 12:30 del medio día, del lunes 18 de diciembre, se halló a tres de los 10 jóvenes de 17 a 19 años reportados como desaparecidos, el resto apareció horas después.

Los jóvenes, que fueron rescatados por el grupo de emergencias de las autoridades distritales, abrazaron a sus familias y posteriormente fueron subidos a las ambulancias que estaban en lugar para ser trasladados hasta un centro médico, en donde fueron valorados tras permanecer más de 12 horas perdidos en los cerros orientales.

“Llegaron en situación de hipotermia, por eso la prioridad es alargar la búsqueda. Tenemos información de que los siete jóvenes pueden estar en la quebrada San Francisco”, comentó el general Willam René Salamanca, director de la Policía.

Por su parte, la alcaldesa Mayor, Claudia López, agradeció la logística y los esfuerzos por parte de las autoridades para dar con los diez jóvenes extraviados en la zona boscosa de la capital, además, invitó a respetar las señalizaciones y normas que se establecen para su seguridad en Monserrate.

“Por favor no se desvíen del camino, sigan las señalizaciones y las instrucciones para que no tengamos estos casos angustiantes (...) que no tengamos nada que lamentar. Vayamos en compañía, no se desvíen del camino y continuemos teniendo una temporada navideña en paz”.