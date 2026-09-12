Colombia

Buscan a Hilda Rosa Bayona, comerciante y lideresa comunitaria desaparecida en Convención, Norte de Santander

Los allegados de la mujer solicitan información por canales oficiales, tras cuatro días sin recibir llamadas ni mensajes. Pobladores del municipio se manifestaron en las calles

Hilda Rosa Bayona, comericante y líder social, permanece desaparecida desde la noche del 8 de septiembre en Convención, Norte de Santander - crédito suministrada a Infobae Colombia
Hilda Rosa Bayona, comericante y líder social, permanece desaparecida desde la noche del 8 de septiembre en Convención, Norte de Santander - crédito suministrada a Infobae Colombia
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Hilda Rosa Bayona, comerciante y lideresa comunitaria de 56 años, permanece desaparecida desde la noche del martes 8 de septiembre en el municipio de Convención, Norte de Santander. Su familia solicita ayuda para dar con su paradero y espera recibir una señal de vida, mientras la comunidad respondió con una marcha pública en su respaldo.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la última ubicación conocida de Bayona fue en su residencia ubicada en el barrio El Centro, ubicado a 264 km de Cúcuta. Cerca de las 8:15 p. m. del martes 8 de septiembre, cuando se disponía a ingresar a su casa, fue abordada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Suzuki. Los sujetos la habrían llevado con rumbo desconocido, y desde ese momento sus allegados no han logrado establecer su paradero.

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Desde entonces, transcurrieron cuatro días en los que nadie se ha puesto en contacto con la familia de la lideresa comunitaria. Sus allegados aseguran que no se ha registrado ningún tipo de llamada, mensaje o intento de comunicación por parte de personas que aseguren tenerla en su poder. Tampoco existe hasta el momento información que permita confirmar su paradero o constatar que se encuentra con vida.

Los familiares aclararon que la difusión pública del caso no busca señalar a ningún grupo o persona en particular. Precisaron que su intención es evitar que la exposición mediática interfiera con las actuaciones que adelantan las autoridades competentes. La principal solicitud de la familia es confirmar que Hilda Rosa Bayona se encuentra con vida y poder establecer comunicación directa con ella. Además, pidieron a quienes cuenten con información sobre su paradero que la entreguen a través de los canales correspondientes, y solicitaron evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad de la desaparecida.

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La comunidad marchó en rechazo al secuestro

La comunidad de Convención marchó en el parque Los Libertadores para rechazar el secuestro y respaldar a Hilda Rosa Bayona - crédito Alcaldía de Convención
La comunidad de Convención marchó en el parque Los Libertadores para rechazar el secuestro y respaldar a Hilda Rosa Bayona - crédito Alcaldía de Convención

El jueves 10 de septiembre, habitantes de Convención realizaron una marcha en el parque Los Libertadores para rechazar el secuestro y enviar un mensaje de respaldo a Hilda Rosa Bayona y sus familiares.

La Alcaldía del municipio registró la jornada a través de sus redes sociales y expresó: “Hoy, la comunidad convencionista se une para marchar y elevar una voz de esperanza por la pronta liberación de nuestra compañera Hilda Rosa Bayona, comerciante y líder comunitaria”.

En el mismo mensaje, la entidad municipal añadió: “Desde este espacio, enviamos un mensaje de paz, solidaridad y fortaleza a sus seres queridos y a toda su familia, acompañándolos con la esperanza de que Hilda pueda regresar pronto a casa”.

La Alcaldía de Convención expresó su apoyo a Hilda Rosa Bayona y a sus familiares - crédito Alcaldía de Convención
La Alcaldía de Convención expresó su apoyo a Hilda Rosa Bayona y a sus familiares - crédito Alcaldía de Convención

Hasta el momento, las autoridades no han reportado avances sobre la investigación ni indicios adicionales sobre el paradero de la lideresa comunitaria.

Siete líderes sociales fueron asesinados en Norte de Santander durante 2026

Con base en las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2026 se han registrado 108 asesinatos de líderes sociales en Colombia.

Cauca concentra el mayor número de casos, con 23 homicidios, seguido de Antioquia, con 14, y Valle del Cauca, con 12. Arauca y Norte de Santander completan la lista de los cinco departamentos más golpeados por esta problemática, con 8 y 7 casos, respectivamente.

Indepaz reportó 108 asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2026, de los cuales siete se produjeron en Norte de Santander - crédito Alcaldía de Convención
Indepaz reportó 108 asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2026, de los cuales siete se produjeron en Norte de Santander - crédito Alcaldía de Convención

En Norte de Santander, los siete homicidios registrados se concentraron en cuatro municipios. Tibú y Ábrego presentaron el mayor número de casos, con dos asesinatos cada uno, mientras que Cúcuta tuvo otros dos hechos y Cucutilla completó el total con un caso. En cuanto a los sectores sociales afectados, el liderazgo comunal fue el más golpeado, con cuatro víctimas, seguido por un caso en el sector campesino, uno en el comunitario y uno más entre comunicadores y periodistas defensores de derechos humanos.

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