Este sería el salario de James Rodríguez con Atlético Nacional: ganaría más que otras figuras

James Rodríguez es la nueva estrella de la Liga BetPlay por su contrato con Atlético Nacional - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

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El segundo semestre de 2026 será muy especial para el fútbol colombiano por la llegada de figuras como Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez al Medellín, y nada menos que James Rodríguez en Atlético Nacional, además de que tres de ellos firmaron en el mercado de agentes libres.

Con respecto a James, ganaría uno de los salarios más altos en la historia del fútbol colombiano, con una cifra que revela la ambición del verde y el riesgo en una apuesta por un jugador que lleva dos meses sin pisar una cancha de juego y menos de 300 minutos sumados en Minnesota United, su anterior escuadra.

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Por lo pronto, el jugador entrena en la sede deportiva de Guarne y se prepara para la presentación ante los aficionados, quienes se encuentran muy ilusionados por ver al capitán de la selección Colombia con la camiseta Verdolaga en las canchas de la Liga BetPlay.

El salario de James Rodríguez

Durante la negociación para el fichaje del volante, uno de los puntos que más se discutió fue el salario, debido a que el jugador pidió una cifra elevada, similar a lo que ganaba en sus anteriores escuadras, pero que era una carga enorme en las finanzas de los antioqueños.

El periodista Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, afirmó que James Rodríguez ganaría 1.000 millones de pesos mensuales, una cifra elevada para el fútbol colombiano y lo que demuestra que el club está comprometido con el deportista para que entregue todo su talento.

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James Rodríguez tendría uno de los mejores salarios en la historia del fútbol colombiano - crédito @PSierraR/X

Según indicó el comunicador, el mediocampista de 35 años superará el salario de Alfredo Morelos, que renovó su contrato en enero de 2026 y, hasta este momento, era el mejor pagado en el verde por su aporte para salir campeón de la Liga BetPlay 2024-II.

“James Rodríguez (35) será el jugador mejor pago en la historia del fútbol colombiano; Atlético Nacional supera la barrera salarial de Alfredo Morelos para pagarle cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes”, escribió el comunicador en X.

James Rodríguez tendría un mejor salario que Alfredo Morelos en Atlético Nacional - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Cabe recordar que Juan Fernando Quintero, en su etapa con Junior de Barranquilla en el primer semestre de 2023, al parecer tenía un salario similar al de James con Nacional, de 1.000 millones de pesos, pero dicha información nunca fue confirmada por ninguna de las partes.

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Presentación con la hinchada

Luego del evento con los medios de comunicación en la sede deportiva, quedaba pendiente la presentación del mediocampista con los hinchas que esperan con ansias verlo con la camiseta del verde en el estadio Atanasio Girardot, donde el jugador sueña con ser leyenda.

Es por eso que Atlético Nacional presentará a James Rodríguez el domingo 13 de septiembre, previo al compromiso de los antioqueños ante Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga BetPlay, en la que espera el escenario deportivo lleno para ver al mediocampista.

Nacional prepara la presentación de James Rodríguez ante los aficionados en Medellín - crédito Atlético Nacional

El evento comenzará a las 2:45 p. m., más de una hora antes del juego, por lo que promete ser una jornada inolvidable y marcará un momento histórico en el fútbol colombiano, por tener a un hombre de tanta experiencia y reconocimiento en el mundo.

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Por otro lado, aún queda por saber cuándo será su debut oficial en la Liga BetPlay, ya que llegará a reacondicionamiento para ponerse en forma, pero dependerá del técnico Lucas González para analizar su condición y en qué momento lo convocará para alguno de los compromisos en el campeonato o en la Copa Colombia, en la que enfrentará a nada menos que el Independiente Medellín en los cuartos de final, con fecha por confirmar por parte de la Dimayor.