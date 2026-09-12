Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla fue una de las grandes figuras de Santa Fe en la serie de octavos de final ante River Plate-crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Guardar

Independiente Santa Fe es el único equipo de la Liga BetPlay que continúa con vida en los torneos Conmebol.

El 8 de septiembre de 2026, el “León” de Bogotá empató ante Vasco da Gama de Río de Janeiro en el estadio El Campín en el partido de ida de los cuartos de final de la competencia, y en medio de lo que será la definición de los cuatro mejores equipos de la Sudamericana, el arquero Weimar Asprilla se destacó.

PUBLICIDAD

El 11 de septiembre de 2026, la Conmebol dio a conocer el once ideal de la ida en los cuartos de final, y Asprilla entró en el equipo ideal.

El portero es una de las grandes figuras para el cuadro "Cardenal" en esta edición de la Copa Sudamericana-crédito @Sudamericana/X

De esta forma, el portero nacido Quibdó sigue sumando reconocimientos en el fútbol sudamericano, ya que en el equipo compartió con varios excampeones de América como los brasileños Willian Arão y Gabriel Barbosa “Gabigol”, y junto a las estrellas de Boca Juniors: el excampeón del mundo con Argentina Leandro Paredes, y el atacante uruguayo Miguel Merentiel.

Portero: Weimar Asprilla (Colombia - Santa Fe)

Defensores: Willian Arão (Brasil - Santos FC), Maximiliano Amondarain (Argentina - Cienciano), Facundo Herrera (Argentina - Boca Juniors)

Volantes: Neri Bandeira (Argentina - Cienciano), Leandro Paredes (Argentina - Boca Juniors), Christian Oliva (Uruguay - Santos FC), Santiago Arias (Uruguay - Cienciano)

Delanteros: Cristian Souza (Uruguay - Cienciano), Miguel Merentiel (Uruguay - Boca Juniors), Gabriel Barbosa (Brasil - Santos FC)

Santa Fe empató ante Vasco da Gama

El 8 de septiembre de 2026, Independiente Santa Fe empató 0-0 con Vasco da Gama en El Campín, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y dejó la definición de la serie para Brasil, donde se jugará el partido de vuelta en Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

El equipo colombiano había mantenido su arco invicto en cuatro de sus seis partidos como local en el torneo continental. Vasco, en cambio, había recibido al menos un gol en tres de sus cuatro salidas internacionales más recientes, una tendencia que no se repitió en Bogotá.

Santa Fe presentó su equipo principal para el cruce, mientras que el conjunto carioca llegó con una formación alternativa debido a su situación en la liga local. El plantel brasileño tampoco contó con el colombiano Carlos Andrés Gómez.

Las atajadas que sostuvieron el empate en El Campín

Hugo Rodallega espera ser el gran protagonista para Santa Fe -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Vasco da Gama tomó el control durante buena parte del primer tiempo y obligó al portero Asprilla a intervenir en varias ocasiones. Claudio Spinelli dispuso de una de las oportunidades más claras al cabecear tras un tiro de esquina, pero el arquero evitó la apertura del marcador.

PUBLICIDAD

El delantero argentino también protagonizó una jugada polémica dentro del área: cayó luego de un tiro de esquina y reclamó penal, aunque la revisión del VAR determinó que el partido continuara. Antes, Santa Fe había celebrado un tanto de Iván Scarpeta, anulado por fuera de juego.

La presión brasileña se concentró en campo local, con Marino Hinestroza cerca de conectar un centro enviado por Spinelli. Santa Fe logró equilibrar el desarrollo hacia el cierre de la primera parte, aunque sin generar peligro sostenido sobre el arco rival.

Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y Daniel Torres en el partido de ida de la Copa Sudamericana-crédito Carlos Ortega/EFE

El complemento cambió el ritmo del encuentro. Hugo Rodallega tuvo la primera opción de Santa Fe con un cabezazo desviado tras un centro de Helibelton Palacios, y el equipo bogotano ganó presencia ofensiva con el ingreso de Maximiliano Lovera por Emerson Rivaldo Rodríguez.

PUBLICIDAD

Franco Fagúndez estuvo a centímetros de darle la ventaja al conjunto cardenal. El uruguayo quedó solo dentro del área, remató con potencia y superó al arquero, pero el travesaño rechazó su disparo.

Vasco también tuvo una oportunidad directa para desigualer el encuentro cuando Spinelli quedó frente a Asprilla, que respondió con rapidez. Ramón Rique probó desde fuera del área, aunque su remate pasó por encima del arco.

La figura de la visita fue Léo Jardim, decisivo en el tramo final con dos atajadas consecutivas ante cabezazos dentro del área. El arquero sostuvo el empate cuando Santa Fe instaló el juego en territorio rival durante los cinco minutos de adición.

PUBLICIDAD

Jeison Angulo recibió tarjeta amarilla por un golpe en el rostro de un rival. Marino Hinestroza, Emanuel Olivera y Jhojan Torres también fueron amonestados después de una discusión originada por una caída del volante colombiano.