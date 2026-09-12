Margarita Rosa de Francisco sorprendió con intenciones de un retoque estético luego de haber dicho hace tres años que no se sometería a uno

Un especialista compartió imágenes de la actriz durante una consulta, aunque no confirmó que haya iniciado algún tratamiento facial - crédito @alangonzalezmd/ Instagram

Guardar

Margarita Rosa de Francisco volvió a generar conversación en redes sociales por un presunto retoque estético, luego de que un especialista difundiera un video sobre un procedimiento realizado a la actriz y presentadora.

La publicación despertó interés porque la artista había expresado en años recientes que quería observar el paso del tiempo en su rostro sin recurrir de nuevo a tratamientos como bótox o rellenos.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Margarita Rosa de Francisco no se ha referido de forma pública al procedimiento mencionado ni ha precisado en qué consistió, cuándo se realizó o cuáles fueron las razones de su decisión. Por ese motivo, la información disponible se limita a lo expuesto por el profesional que publicó el contenido y a declaraciones anteriores de la actriz sobre su relación con los cambios físicos asociados a la edad.

Un video de un especialista volvió a poner en el centro de la conversación la apariencia de Margarita Rosa de Francisco - crédito @alangonzalezmd/ Instagram

El video compartido por el especialista plantea que el trabajo aplicado a De Francisco busca atender inquietudes que pueden aparecer en el rostro con el paso de los años. De acuerdo con esa versión, el objetivo no sería modificar los rasgos de la artista ni alterar sus proporciones faciales, sino conservar sus características.

PUBLICIDAD

La publicación también deja abierta la posibilidad de que el procedimiento haga parte de un proceso con nuevas etapas. Sin embargo, no hay detalles confirmados sobre los tratamientos realizados ni sobre si la actriz continuará con otras intervenciones.

La discusión tomó relevancia por la postura que la actriz había compartido en 2023. En ese entonces, contó que había recurrido a retoques estéticos en el pasado, pero que decidió dejar de hacerlo para conocer de manera más directa cómo cambiaba su apariencia con la edad.

En 2023, la actriz contó que había decidido suspender los retoques para observar los cambios de su rostro con la edad - crédito Instagram

De Francisco aclaró en aquella ocasión que no cuestionaba a las personas que optan por procedimientos estéticos. Su reflexión estaba vinculada a una decisión personal y a la intención de evitar resultados que, según su percepción, podían hacer que distintos rostros perdieran características propias.

PUBLICIDAD

La carrera de la actriz y presentadora ha mantenido una presencia sostenida en la conversación pública colombiana. Sus opiniones sobre asuntos personales, culturales y políticos suelen generar reacciones, por lo que sus expresiones sobre la edad y la apariencia también han tenido eco entre sus seguidores.

Por ahora, el video es el único elemento reciente que relaciona a Margarita Rosa de Francisco con un nuevo procedimiento estético, por lo que se espera que en los próximos días la actriz presuma los resultados.

La reaparición de Margarita Rosa de Francisco en conversaciones sobre su imagen coincide con una etapa de mayor presencia pública de la actriz, marcada por su regreso a producciones de ficción y por nuevos personajes en plataformas internacionales. Además de la atención que generó el video sobre un presunto procedimiento estético, su nombre volvió a ocupar espacios en medios y redes por su participación en títulos estrenados o anunciados durante 2026.

PUBLICIDAD

Se espera que Margarita Rosa de Francisco se pronuncie sobre las imágenes y los resultados del presunto tratamiento - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

Uno de esos proyectos es Colisión, la primera telenovela mexicana original de HBO Max, en la que De Francisco interpreta a Belén, una mujer que disputa con su hija Zoé el control de un negocio familiar. La producción tiene 39 episodios y reúne a la colombiana con la actriz argentina Macarena Achaga, quien encarna a la heredera que se enfrenta al personaje de Belén.

La trama se aparta del esquema tradicional de una historia romántica y se concentra en una relación de madre e hija marcada por conflictos, rivalidades y heridas acumuladas. El personaje de De Francisco ejerce presión sobre su hija mientras intenta conservar el poder dentro de la familia, una construcción dramática que llevó a la actriz a abordar un papel distante de las figuras con las que suele ser identificada por parte del público colombiano.

PUBLICIDAD

Margarita Rosa de Francisco interpreta a Belén en Colisión, una producción de HBO Max junto a Macarena Achaga.- crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La producción está inspirada en las obras No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena, de la escritora española Corín Tellado. Fue realizada por Telemundo Studios para Warner Bros. Discovery y se rodó durante 14 semanas en más de 165 locaciones de México y Londres, según información publicada por medios mexicanos y colombianos.

Este papel representa el regreso de De Francisco a un rol protagónico después de su participación en la serie Viaje al centro de la Tierra, estrenada en 2023. La actriz también forma parte del elenco del cierre de la segunda temporada de la adaptación de Cien años de soledad para Netflix, donde interpreta a Fernanda del Carpio.

PUBLICIDAD