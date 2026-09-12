Colombia

Sonia Restrepo se pronunció sobre la elección del nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez: “Con mucho amor y profundo respeto”

La viuda del intérprete afirmó que el proceso se realizó con respeto por su memoria y con el propósito de mantener vigentes sus canciones

El panel de expertos, integrado por Sonia Restrepo, Diva Jessurum, Johan Úzuga y Rafael Muñoz, une sensibilidad, experiencia mediática y conocimiento musical - crédito Yeison Jiménez / Facebook
Cristian Vélez fue elegido tras varios meses de convocatoria para asumir la voz de La Banda del Aventurero - crédito Yeison Jiménez / Facebook
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Cristian Vélez fue elegido como la nueva voz de La Banda del Aventurero, agrupación vinculada al repertorio de Yeison Jiménez, tras un proceso de convocatoria y audiciones que se extendió durante varios meses.

La decisión contó con la participación de Sonia Restrepo, viuda del cantante, además de Lina Jiménez y otros integrantes del equipo que acompañó al artista.

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El concurso concluyó con tres finalistas y la elección de Vélez, un intérprete de música popular que ha dicho que creció escuchando las canciones de Jiménez. Su llegada supone el inicio de una etapa para la banda, luego de la muerte del artista en enero de 2026, y plantea el reto de conservar la vigencia de un proyecto musical asociado a una de las voces más reconocidas del género en Colombia.

La organización había aclarado desde el inicio que no buscaba un imitador ni alguien que ocupara el lugar de Yeison Jiménez. El propósito consistía en elegir a un cantante que pudiera trabajar con los músicos de la agrupación, interpretar parte del repertorio y aportar una identidad propia a las futuras presentaciones.

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Él es Cristian Vélez, el joven artista que asumirá el reto de liderar la banda de Yeison Jiménez - crédito @cristianvelezoficial/ Instagram
Él es Cristian Vélez, el joven artista que asumirá el reto de liderar la banda de Yeison Jiménez - crédito @cristianvelezoficial/ Instagram

La convocatoria provocó reacciones en redes sociales. Algunos seguidores expresaron reparos frente a la búsqueda de un nuevo vocalista para una banda que estuvo identificada con el cantante de “El Aventurero”. Otros respaldaron la iniciativa al considerar que permite mantener activos los proyectos artísticos y las canciones que quedaron tras la muerte del intérprete.

Sonia Restrepo explicó que la elección se adoptó con consideración por la memoria de su esposo. “Se hizo con mucho amor y profundo respeto por mi esposito Yeison Jiménez y su memoria”, expresó en declaraciones para el reality.

Restrepo también se refirió al objetivo que, según afirmó, guía esta nueva etapa de La Banda del Aventurero. “Es algo que estamos haciendo con la idea que su legado no muera y que la gente siga disfrutando de sus hermosas letras y que llegue a cada rincón de Colombia y otras partes del mundo”, señaló.

Sonia Restrepo afirmó que la elección se tomó con respeto por la memoria de Yeison Jiménez - crédito captura de pantalla - Banda del Aventurero / Youtube
Sonia Restrepo afirmó que la elección se tomó con respeto por la memoria de Yeison Jiménez - crédito captura de pantalla - Banda del Aventurero / Youtube

La participación de la viuda del artista tuvo relevancia en la decisión final. La familia y el equipo del cantante evaluaron a los aspirantes antes de definir quién asumiría la voz principal de la agrupación. La selección de Cristian Vélez no implica una modificación del legado de Yeison Jiménez, sino la continuidad de una propuesta musical que conserva el nombre de La Banda del Aventurero.

Vélez se dirigió a los seguidores del cantante después de conocer el resultado. “Para todos los Jimenistas, no los voy a defraudar”, manifestó. El mensaje estuvo dirigido a una comunidad de fanáticos que mantiene una relación estrecha con la obra del artista y que seguirá de cerca las primeras actuaciones del nuevo vocalista.

La responsabilidad del cantante incluye interpretar temas que el público asocia de manera directa con Yeison Jiménez. La propuesta del equipo apunta a que Vélez no replique los gestos ni la voz del intérprete fallecido, sino que asuma el repertorio desde sus propias herramientas musicales y comparta escenario con los integrantes que ya formaban parte de la banda.

La elección ocurrió en una semana en la que Sonia Restrepo también participó en otro acto de homenaje a la memoria de su esposo. El 10 de septiembre recibió un carriel elaborado especialmente para ella, según informó Pulzo. El accesorio incluyó elementos de oro de 18 quilates, esmeraldas y cuero, de acuerdo con la publicación.

Sonia Restrepo recibió un carriel en homenaje al artista ocho meses después de su fallecimiento - crédito @ambagsoficial/ Instagram
Sonia Restrepo recibió un carriel en homenaje al artista ocho meses después de su fallecimiento - crédito @ambagsoficial/ Instagram

El fabricante también entregó una billetera con el logo de Yeison Jiménez. En un video compartido en redes sociales, Restrepo recibió los objetos y les dio un beso. El gesto se produjo cuando se cumplieron ocho meses de la muerte del cantante.

Tras su fallecimiento, Yeison Jiménez recibió homenajes del Congreso de la República y de la Asamblea Departamental de Caldas por su trayectoria y su aporte a la música popular. El 14 de enero, colegas como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Paola Jara y Alan Ramírez participaron en una despedida en el Movistar Arena de Bogotá.

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