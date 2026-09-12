Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 12 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este sábado 12 de septiembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Resultados del Súper Astro Sol

Fecha:sábado 12 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 8629.

Signo ganador: Libra.

En que horario sale Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maniobra de alto riesgo en Dosquebradas: suben retroexcavadora a un edificio para tareas de demolición

Los videos que registraron el ascenso del equipo hasta una edificación donde se adelantarían trabajos de demolición

Maniobra de alto riesgo en Dosquebradas: suben retroexcavadora a un edificio para tareas de demolición

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

El delantero de Santa Fe apoyó la llegada del volante a Atlético Nacional y respondió a las críticas sobre las razones para firmar en el fútbol colombiano

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

El artista mexicano tenía programado presentarse este sábado a las 4:45 p. m., en el primer día del evento en el Parque Simón Bolívar. Los organizadores dejaron abierta la posibilidad de que haga su actuación el domingo

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

Infobae Colombia habló con el cuarteto bogotano, en la antesala de la que será la primera aparición de una banda colombiana en el cartel de la reconocida franquicia

Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

El casco lo salvó de morir: presunto ladrón fue acorralado y golpeado por la comunidad en Pereira

El hecho ocurrió en un sector del sur de la capital de Risaralda. En un video que se viralizó se observa al sujeto intentando enfrentar a las personas; al parecer, portaba un arma blanca

El casco lo salvó de morir: presunto ladrón fue acorralado y golpeado por la comunidad en Pereira
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

Margarita Rosa de Francisco sorprendió con intenciones de un retoque estético luego de haber dicho hace tres años que no se sometería a uno

Sonia Restrepo se pronunció sobre la elección del nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez: “Con mucho amor y profundo respeto”

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

Deportes

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

Óscar Córdoba apoyó a Álvaro Montero por su buen momento en el fútbol argentino: “Marcará un espacio”

Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza”

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña