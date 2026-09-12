Óscar Córdoba apoyó a Álvaro Montero por su buen momento en el fútbol argentino: “Marcará un espacio”

Óscar Córdoba señaló que la estatura de dos metros de Álvaro Montero lo convierte en una referencia física para el arco de Boca-crédito @espnargentina/Instagram

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El arquero Álvaro Montero se afianzó en Boca Juniors tras llegar desde Vélez Sarsfield por 4 millones de dólares para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín, y recibió el respaldo de Óscar Córdoba.

El exportero de la selección Colombia considera que Montero puede ocupar un lugar relevante en el club.

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Montero fue decisivo en el triunfo por 1-0 ante São Paulo FC en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el 8 de septiembre de 2026, y luego viajó a Colombia tras la muerte de su abuela.

El exarquero Óscar Córdoba aprueba el desempeño del guardameta Álvaro Montero-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 11 de septiembre de 2026, en el programa F90 de Espn, Córdoba expresó su respaldo a Álvaro Montero y sostuvo que el guardameta tiene condiciones para ganarse un lugar de peso en Boca Juniors.

También señaló un aspecto físico que, a su criterio, debe mejorar para potenciar su rendimiento, y al referirse a las cualidades del arquero, Córdoba puso el foco en su estatura y en la presencia que puede imponer bajo los tres palos.

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“Para mí, es el arquero que va a marcar un espacio bastante importante en Boca. Mide casi dos metros, es una muralla. Lo único que debe corregir, y se lo dije a él, es el trabajo de pliometría, porque por su estatura hay arqueros que no se acostumbran a ese tipo de ejercicios. Para mí, incluso, tenía condiciones para ser el arquero de la selección”.

Córdoba habló sobre el buen momento a nivel deportivo de Álvaro Montero, y ratificó que es el portero titular de la selección Colombia-crédito Jesús Aviles/Infobae

Óscar Córdoba utilizó el término pliometría para señalar el aspecto físico que, a su juicio, Álvaro Montero debe mejorar. Se trata de ejercicios orientados a desarrollar potencia, agilidad y capacidad de reacción, cualidades necesarias para un arquero de gran estatura.

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Córdoba valoró que Arruabarrena sostuviera al arquero en el equipo cuando recibió críticas por sus primeras actuaciones. El exfutbolista de consideró que el colombiano necesitaba un período de adaptación.

“Destaco la confianza que le dio el Vasco a Montero cuando lo estaban criticando muchísimo. Yo decía que había que darle tiempo, llevaba apenas tres partidos”.

Córdoba comparó la ventaja física de Montero con su propia experiencia bajo los tres palos. El exintegrante de la Selección Colombia señaló que, con 1,84 metros de altura, necesitaba potenciar el salto para imponerse en los centros.

“Para poder estar por encima de todos en un centro, tengo que trabajar muy fuerte el salto para lograr saltar unos 50 centímetros, y así sumárselos a los 2,30 m de mi alcance”, explicó.

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El colombiano calculó que un arquero de dos metros puede acercarse a los tres metros al elevar los brazos y alcanzar cuatro metros si añade un salto de 50 centímetros.

“No le va a ganar nadie. Esto lo hablé con él incluso”.

Córdoba también aclaró que Boca no lo consultó para evaluar la incorporación de Montero. Dijo que su postura había sido pública porque lo consideraba apto para la Selección de Colombia, aunque precisó que Vargas era el arquero que mayor confianza despertaba dentro de ese proceso.

El exarquero consideró que el respaldo del cuerpo técnico fue determinante para que Montero atravesara la etapa inicial.

“Otro técnico quizás hubiera dicho que no le daba confianza y lo bajaba. Pero ante una inversión tan grande, tenés que respaldarlo en lugar de tirarlo a la guerra”.

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La curiosa broma que hizo el técnico de Boca sobre el regreso de Álvaro Montero

Rodolfo Arruabarrena bromeó con el regreso de Álvaro Montero-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Boca Juniors prepara el regreso de Álvaro Montero para el partido del 15 de septiembre de 2026 ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El arquero volverá el 12 de septiembre de 2026 a Buenos Aires (Argentina) tras viajar a Colombia por la muerte de su abuela y quedará disponible para la revancha en el estadio Morumbí,

Montero llega al encuentro después de recuperar su nivel con atajadas decisivas ante Lanús, Vélez y San Pablo. Sus actuaciones recientes le devolvieron la confianza al cuerpo técnico, luego de un comienzo con algunas dudas.

Rodolfo Arruabarrena preservó a casi todos sus titulares en la victoria ante Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El colombiano fue una de las excepciones previstas, pero debió ausentarse por motivos familiares. Consultado por su regreso, el entrenador respondió entre risas:

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“Álvaro tiene el vuelo de vuelta mañana sábado temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más...”.

El arquero tiene previsto ponerse a disposición del plantel apenas llegue y viajar el 14 de septiembre de 2026 a Brasil. Arruabarrena confirmó:

“Desgraciadamente tuvo el fallecimiento de su abuela, hoy he hablado y ya tenía el vuelo de vuelta así que mañana (12 de septiembre de 2026) ya va a estar con nosotros”.