Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza”

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El 12 de septiembre de 2026, el defensor Daniel Muñoz tuvo su primera titularidad con el Nottingham Forest bajo las órdenes del austriaco Oliver Glasner.

El cuadro de los “Tricky Trees” (que traduce al español los Árboles astutos, apodo popular del cuadro del centro de Inglaterra) venció a domicilio por 1-2 al Aston Villa por la fecha 4 de la Premier League 2026-2027.

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En este contexto, el exdefensor del Crystal Palace fue clave para uno de los goles del Nottingham, y la prensa inglesa destacó su labor en el campo de juego del Villa Park de Birmingham.

Daniel Muñoz fue titular por primera vez con el Nottingham Forest-crédito imágenes en acción vía Jason Cairnduff/REUTERS

El diario Nottingham Post a la hora de analizar y calificar a los titulares, y futbolistas que entraron a sumar minutos para el Forest ante el Villa reseñaron a Muñoz con una de las calificaciones más altas, elogiando su importancia en ataque.

La jugada decisiva ocurrió al minuto 88, cuando Muñoz envió un pase desde la banda derecha hacia el área. Morgan Gibbs White interceptó el balón y asistió al brasileño Igor Jesús, definiendo ante el arquero japonés Zion Suzuki para darle la victoria al Forest.

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“Mostró la amenaza que puede generar en ataque cuando Forest presionó en la segunda mitad. Participó en el gol de la victoria y antes tuvo una ocasión propia. Calificación: 7/10″.

El diario más importante de la ciudad le otorgó una de las calificaciones más altas en la victoria de su equipo ante Aston Villa-crédito Nottingham Post

De esta forma, el antioqueño sumó 121 minutos en dos juegos de la Premier League, y si se suma el partido que tuvo ante el Crystal Palace, acumuló 276 en cancha, y por el momento no ha tenido goles ni asistencias.

A continuación, así formó el cuadro de Oliver Glasner:

El técnico austriaco Oliver Glasner colocó desde el principio a Daniel Muñoz en el Villa Park-crédito @NFFC/X

Portero: Matz Sels

Defensores: Murillo, Ousmane Diomandé, Ola Aina

Volantes ( o defensores carrileros): Neco Williams, Xaver Schlager, James McAtee, Daniel Muñoz

Delanteros: Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye, Liam Delap

Banco de suplentes: Nicolás Domínguez, Callum Hudson-Odoi, Igor Jesús (gol al 88), John Víctor, Arnaud Kalimuendo, Luca Netz, Ibrahima Sangaré, Chris Wood, Ryan Yates

Así fue la victoria del Nottingham Forest ante el Aston Villa

La locura de los jugadores del Forest al ganar en los últimos minutos del partido-crédito imágenes en acción vía Jason Cairnduff/REUTERS

Nottingham Forest venció 2-1 al Aston Villa en Villa Park y consiguió su primera victoria de la Premier League. El equipo dirigido por Unai Emery quedó penúltimo, con un punto después de cuatro jornadas, pese a que el martes había ganado en Brujas en su estreno por la Champions League.

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Ante 36.714 espectadores, el Forest resistió el dominio inicial del local, golpeó al comienzo del segundo tiempo y selló el triunfo a los 88 minutos. El Aston Villa apenas había marcado un gol en sus primeros cuatro partidos del campeonato.

El conjunto de Emery tuvo su primera oportunidad en una doble llegada de Victor Lindelöf, contenida entre Murillo y el arquero Matz Sels tras una serie de rebotes. Nottingham Forest respondió antes del descanso con una chance de Neco Williams, que remató por encima del travesaño tras quedar solo dentro del área.

El Aston Villa perdió a Pau Torres a los 25 minutos por lesión. Tyrone Mings ingresó en su lugar.

Liam Delap abrió el marcador apenas comenzó el segundo tiempo

El golazo de Liam Delap-crédito Tony O' Brien/REUTERS

Liam Delap puso el 1-0 para Nottingham Forest antes de que se cumpliera el primer minuto del complemento. El delantero remató desde la frontal del área y superó la estirada de Zion Suzuki.

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Delap llegó al Forest en el mercado de verano, procedente de Chelsea, en una operación superior a los 50 millones de euros. El atacante volvió a generar peligro más tarde: tuvo un intento de cabeza y un gol anulado por fuera de juego.

El técnico del Aston Villa movió el banco durante el entretiempo. Alysson Edward reemplazó a Hemmings y Tammy Abraham entró por Jackson, aunque el local demoró su reacción y Nottingham Forest dispuso de oportunidades para ampliar la ventaja.

Dan Ndoye falló un cabezazo que se elevó demasiado y desperdició un contraataque después de un pase de Delap.

La definición de Igor Jesús ante Suzuki en el Nottingham Forest vs. Aston Villa-crédito Tony O' Brien/REUTERS

A 15 minutos del cierre, Alysson Edward igualó el encuentro con un cabezazo luego de un córner ejecutado por John McGinn. El 1-1 fue el primer gol del Aston Villa en esta edición de la Premier League.

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Suzuki sostuvo el empate con dos atajadas ante remates de cabeza de Daniel Muñoz y Schlager. Pero Nottingham Forest encontró la diferencia definitiva a los 88 minutos: Morgan Gibbs-White asistió de taco a Igor Jesus, quien definió dentro del área para el 2-1.

Cuándo vuelve a jugar Nottingham Forest

El equipo de Glasner jugará ante Coventry antes del comienzo de la fecha FIFA-crédito imágenes en acción vía Jason Cairnduff/REUTERS

Nottingham Forest volverá a a la acción en la Premier League el 17 de septiembre de 2026, cuando reciba al Coventry dirigido por Frank Lampard en el City Ground.

A continuación, estos serán los juegos que tendrán en el cierre de mes y en octubre:

19 de septiembre de 2026 - Premier League: Nottingham Forest vs. Coventry

11 de octubre de 2026 - Premier League: Crystal Palace vs. Nottingham Forest

18 de octubre de 2026 - Premier League: Nottingham Forest vs. Arsenal

23 de octubre de 2026 - Premier League: Ipswich vs. Nottingham Forest

31 de octubre de 2026 - Premier League: Brentford vs. Nottingham Forest