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“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

El delantero de Santa Fe apoyó la llegada del volante a Atlético Nacional y respondió a las críticas sobre las razones para firmar en el fútbol colombiano

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
James Rodríguez firmó con Atlético Nacional hasta junio de 2027, luego de dos meses sin equipo - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
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James Rodríguez causó sensación en el fútbol colombiano por su llegada a Atlético Nacional, con el que firmó contrato el jueves 10 de septiembre de manera sorpresiva y regresó al país luego de 18 años en el exterior, con el objetivo de retomar su nivel.

En medio de las felicitaciones, Hugo Rodallega le dio la bienvenida a James, pues sabe lo que significa un jugador de su experiencia que llegue a la Liga BetPlay y con tanto poder mediático, como le pasó al goleador en su momento con Independiente Santa Fe en 2023.

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Sumado a eso, el delantero se refirió a los comentarios sobre las contrataciones de jugadores de avanzada edad en el campeonato, ya que hay críticas por su rendimiento y lo que puedan aportar al torneo, debido a que casi todos están en etapa de retiro del deporte profesional.

“Eso marca la diferencia”

En el momento que se conoció el arribo del mediocampista de 35 años al cuadro verde, que llevaba un tiempo haciéndole seguimiento a la situación del futbolista, hubo debate sobre qué condición traía el deportista, pues llevaba una carrera irregular a nivel de clubes.

Pese a eso, Hugo Rodallega le dijo a la prensa que jugadores como James Rodríguez le van a aportar mucho al fútbol colombiano, más allá del estado físico y actualidad, gracias a su experiencia, reconocimiento y cómo se integran a las plantillas.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Hugo Rodallega llegó a Santa Fe en enero de 2023 y actualmente suma la Liga BetPlay 2025 y la Superliga 2026 -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante una charla con los medios, tras el encuentro de Santa Fe y Tolima, el delantero aseguró que, pese a que lleva dos meses sin pisar un campo de juego, puede tener la suerte de salir campeón, tal como le ocurrió al goleador en 2025, así como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, David Ospina y Adrián Ramos.

“Una parte del periodismo va a decir que les gusta, otros que no. Unos van a decir que viene a retirarse, a caminar. Eso es algo que vamos a debatir; sin embargo, creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no y además ya está demostrado que la mayoría hemos vuelto y hemos sido campeones. Entonces eso marca la diferencia”, mencionó.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
James Rodríguez volvió al fútbol colombiano después de su salida de Envigado en 2009 -crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Aún no se sabe cuándo será el debut oficial del volante de 35 años con el verde, pero hay mucha expectativa por el primer encuentro y cómo ayudará a la nómina de Lucas González para salir campeón de la Liga BetPlay y defender el trofeo de la Copa Colombia por cuarta ocasión consecutiva.

“El Real Madrid niño”

En la presentación a medios en Guarne, Antioquia, James Rodríguez reconoció que llegó a Atlético Nacional porque es un conjunto con mucha historia, títulos y un proyecto deportivo que promete grandes cosas.

“Este club, todos saben lo grande que es, es algo único. Le decía al presidente que lo que se veía desde fuera es el Real Madrid niño, es un club grande. Esta camiseta pesa mucho y me gusta sentir eso; sé lo que es jugar en estos clubes y estoy listo para lo que viene”, dijo.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
James Rodríguez en su presentación oficial con Atlético Nacional en la sede deportiva -crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

James también señaló que una de sus tareas en la institución es ayudar a los canteranos a crecer como deportistas y seguir su ejemplo: “Los jóvenes vienen con otro chip; estamos acá para guiarlos y ayudarlos a ir por el buen camino. Espero ser un guía para ellos”.

Finalmente, el volante apreció el cariño y apoyo del cuerpo técnico, directivos y jugadores desde el primer día que empezó a trabajar con el verde, pues se siente como en familia en el club: “Cuando te sientes querido y te saben llegar, rindes mejor. El proyecto de Lucas muestra un club con hambre, igual que yo”.

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