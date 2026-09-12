Maniobra de alto riesgo en Dosquebradas: suben retroexcavadora a un edificio para tareas de demolición

Enorme grúa fue captada elevando retroexcavadora gigante hasta la parte alta de una edificación como si se tratara de un juguete en Risaralda - crédito @ColombiaOscura/X

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Una grúa elevó una retroexcavadora hasta la parte superior de una edificación ubicada en la avenida Simón Bolívar, en Dosquebradas, Risaralda, según un video que circuló en redes sociales este 12 de septiembre de 2026 por Colombia Oscura.

La maniobra llamó la atención por el traslado de maquinaria pesada hacia una zona elevada del inmueble, donde se adelantarían labores de demolición.

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Las imágenes muestran el equipo suspendido mediante un sistema de izaje, mientras varias personas observan desde el exterior. La publicación que acompañó el registro describió la escena como una acción “arriesgada” y comparó el tamaño de la máquina con el de un juguete.

El material provocó comentarios sobre los protocolos técnicos aplicados durante este tipo de operaciones. Algunos usuarios cuestionaron el aparente riesgo de subir una retroexcavadora a una estructura de varios niveles, mientras otros sostuvieron que se trataba de una práctica habitual dentro de obras con cálculos previos.

Una grúa elevó una retroexcavadora a la parte alta de un edificio en Dosquebradas - crédito @ColombiaOscura/X

Usuarios debatieron sobre la seguridad de la operación

Uno de los internautas consideró que se trató de una operación “atípica”, aunque afirmó que parecía estar bien ejecutada. Según su apreciación, la máquina sería de dimensiones reducidas y estaría apoyada en una plataforma diseñada para repartir el peso durante el ascenso.

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Otro participante señaló que “riesgo hay en cualquier tarea”, pero defendió que una labor de esta naturaleza puede realizarse de forma adecuada si existe planificación, supervisión y cálculo de cargas.

Las opiniones también contrastaron con la descripción inicial del video, que presentó la retroexcavadora como una máquina de gran tamaño. La grabación, por sí sola, no permite establecer el peso del vehículo, la capacidad de la grúa ni las especificaciones de la estructura que recibió el equipo.

Un tercer usuario indicó que ese método de demolición “no es nada nuevo”. Otro comparó la escena con proyectos de construcción en China, donde, según escribió, se movilizan excavadoras, mezcladoras y otros equipos mediante cables aéreos.

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Usuarios discutieron por el traslado de una retroexcavadora a un inmueble en altura - crédito @ColombiaOscura/X

La circulación del video puso el foco en las operaciones de transporte vertical de maquinaria para intervenciones en edificaciones.

Aunque algunos comentarios presentaron la maniobra como habitual, las condiciones necesarias para su ejecución dependen de estudios técnicos, equipos certificados y control permanente en el lugar.

Colombiano encontró un oso negro en su casa de California y lo espantó con un “chite, chite”

Un residente colombiano se encontró con un oso negro dentro de su vivienda en California, Estados Unidos, y reaccionó con expresiones propias de su país. La escena, difundida en redes sociales, muestra al animal mientras recorre varios espacios de la casa en aparente búsqueda de comida.

El hombre acababa de ingresar al inmueble cuando advirtió la presencia del ejemplar, descrito en las publicaciones como joven. Ante el hallazgo, exclamó “esta gonorrea”, una frase coloquial que usuarios asociaron con una reacción de sorpresa.

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La grabación muestra al oso en la sala y luego cerca de la cocina. El residente se mantuvo a cierta distancia e intentó conducirlo hacia la salida con objetos que tenía a su alcance. También le gritó “chite, chite”, una expresión que en Colombia suele utilizarse para alejar perros.

La reacción espontánea del colombiano ante el oso en su casa se volvió viral y generó miles de comentarios en redes sociales - crédito @ColombiaOscura / X

El contraste entre la presencia del animal y el lenguaje del protagonista concentró buena parte de los comentarios. Muchos internautas dejaron mensajes humorísticos sobre la escena y destacaron rasgos que, a su juicio, confirmaban el origen del hombre.

Una de las respuestas más compartidas sostuvo que el residente “insulta con enfermedad venérea” y “chitea” al oso como si fuera un perro. El mensaje añadió una referencia a una bolirana que aparece en la vivienda.

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Otros usuarios propusieron alternativas en tono de broma. “Le faltó una piedra invisible”, escribió uno de ellos, en alusión al gesto de simular el lanzamiento de un objeto para espantar a un animal. Otra persona afirmó que el oso “no le entendió” el susto expresado por el dueño de la casa.

Varias cuentas señalaron que habrían reaccionado de forma similar al encontrarse con un oso en el interior de su hogar. “Yo habría dicho lo mismo”, comentó una usuaria.