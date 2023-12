Anuel finalmente le contestó a Arcángel, pero desató las burlas de las personas y del cantante: “Dime qué es mentira”

El cantante boricua publicó Glock, glock, glock y Arcángel respondió de inmediato con otra canción - crédito @anuel/Instagram - @Arcangel/Instagram

Finalmente, después de varios días, Anuel AA decidió responder a la canción FN 8 (Feliz Navidad 8) de Arcángel, la cual se volvió viral en redes sociales debido a que muchas de las líneas iban directamente en su contra. El líder del movimiento ‘Real hasta la muerte’ lanzó Glock, glock, glock, una tiraera con la que esperaba contestar a los comentarios que habían surgido en los últimos días.

Esta disputa entre los dos cantantes surgió después de que Anuel hiciera una publicación en sus redes sociales en contra de Arcángel. Fue por esta razón que Austin Santos, el nombre real del artista, decidió lanzar un tema que hizo parte de la saga Feliz Navidad. Esta recibió muchos comentarios positivos y durante los últimos días ambos artistas tuvieron un intercambio de palabras en redes sociales y fue hasta la noche del 17 de diciembre, que Anuel AA lanzó su respuesta a la tiraera, pero la reacción del público no fue la esperada.

En más de diez minutos de canción, Anuel se refirió a muchos de los comentarios realizados por Arcángel en Feliz Navidad y, de paso, mencionó a otros artistas del género urbano, como Cosculluela y Tempo. Aunque había una gran expectativa por esta tiraera, para muchos, el cantante puertorriqueño “defraudó” y no cumplió con lo que había prometido días antes.

El cantante puertorriqueño se burló de Anuel en sus redes sociales - crédito @arcangel/Instagram

“Hay apoyo solo falta talento”; “Hay talento en la sangre solo falta que circule”; “Con esta canción aprendí que no hay que tenerle miedo a la humillación y hay que estudiar”; “El talento te persigue, pero tú eres más rápido”; “Llevaba 5 años pensando que Anuel no sabía cantar ni rapear, ahora con esta tiraera voy a completar 6″; “Y cuando toca demostrar que hay talento, terminaste dando la razón a todos los que decían que eras artista por suerte”; “El único artista que se entierra asimismo en una tiraera”, entre muchos otros comentarios.

“Dime que esto es mentira”

Arcángel fue una de las primeras personas que escuchó el tema musical de Anuel y su reacción no se hizo esperar. En una historia de Instagram, el cantante le dijo: “Diablooo mano, cabrón, qué clase de mierda!!! Dime que esto es mentira manoooo!!! Nooooo, esto tiene que ser jodiendo!”.

Y agregó: “Te noto molesto, si me aplastaste según tú, ¿por qué tanta furia? Usted no tiene amigos de verdad o por lo menos con IQ musical de todo tu corillo está por el piso. ¿Nadie se atreve a decirte la verdad? Cabrón, mira los comentarios en todas las páginas, hasta en la tuya”.

El cantante puertorriqueño se burló de la respuesta de Anuel - crédito @arcangel/Instagram

Lo que más sorprendió a los fanáticos de Arcángel es que unas horas después, tal y como lo había mencionado, soltó una nueva canción en respuesta a Anuel. Esta se llamó El Narcan y como era de esperarse, la mayoría de los comentarios fueron positivos.

“Arcaaa!! Basta ya!”; “Noooo esto es lo mejor de este año”; “Pobrecito Anuel”; “Yo soy @anuel y me retiro”; “por lo menos a Arcángel se le entiende jajajajajaja”; “Arcángel siempre ha demostrado su talento y Anuel, musicalmente hablando, no tiene como frontear”; “”GOAT demostrando por qué simplemente es una leyenda”; “Paraaaaaaa!!!! Cuando algo ya está muerto no se lo toma en cuanta”; “Mataron, mataron a un inocente jajajajajaa qué cogida le metieron por el Anuel”, entre otros comentarios.

En una transmisión en vivo, Anuel confirmó que habrá una nueva respuesta en la tiraera y que esta ya está lista para que esta sea publicada. “Ya lo de leyenda lo acabaste de manchar. Tu eres chota y todos los tuyos son chota. Imagínate, te tiré en un ritmo que no es de guerra (...) te vas a morir y te voy a rematar a todos los tuyos”.