Presidente del Senado, Iván Name, lanzó advertencias al presidente Gustavo Petro y su Gobierno: “Debe respetarnos y dejar de atacarnos”

El presidente del Senado, Iván Name, le lanzó advertencias al presidente Gustavo Petro - crédito John Paz/Colprensa

Iván Name será el presidente del Senado hasta el 20 de julio de 2024, un periodo en el que tendrá que dirigir el debate de dos proyectos clave para el Gobierno nacional. El senador de la Alianza Verde mantiene su postura independiente, pese a la posición del partido y advierte al presidente Gustavo Petro respecto a cómo deberá manejarse la relación con el legislativo.

El último periodo de la segunda legislatura, que irá de febrero a julio del 2024, será definitiva para el trámite de la reforma a la salud. El proyecto, de principal interés del Gobierno Petro, deberá cumplir sus últimos dos debates en el Senado para determinar si se aprueba o se hunde.

Name asegura que el Senado se tomará el tiempo para estudiar el proyecto de ley, ajustar los consensos y cumplir con el debate para definir finalmente la decisión del legislativo. Sin embargo, advierte que no habrá carreras para una aprobación apresurada, sino un profundo análisis de la conveniencia de la iniciativa.

Andrés Calle (izq.) e Iván Name (dcha), presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado - crédito John Paz/Colprensa

“No debe de haber angustias y la velocidad aquí no es conveniente. Tenemos modelos de Estado que han funcionado por 30 años. La aprobación debe de estar en sintonía con la conveniencia nacional”, señaló el presidente del Senado a el diario El Tiempo.

El senador de la Alianza Verde tiene claro que el Gobierno nacional no cuenta con mayorías en el Congreso, que lo han acompañado en la aprobación del presupuesto, la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, pero en otras ocasiones no le han dado el mismo respaldo. “Lo que le hemos aprobado a este gobierno son todos los instrumentos para que pueda gobernar, para que no exista un argumento de que el Congreso no lo ha dejado”, aseguró Name a El Nuevo Siglo.

Para el presidente del Senado, no tener mayorías que impongan las decisiones le ha permitido al legislativo tener un ambiente más “libre y conveniente”, desde que el presidente decidió romper la coalición que había iniciado con su Gobierno junto a partidos como el Conservador y La U.

Por esa razón, Name reitera que el “Congreso no es una fábrica de leyes” y que su desempeño no debe ser medido por el número de proyectos de ley que se aprueban, sino también por las iniciativas que son rechazadas debido a su inconveniencia, así como de la función de control político que se adelanta sobre el Gobierno nacional.

En ese sentido, el presidente del Senado sostiene que debe haber respeto en las relaciones institucionales entre el Congreso y el presidente sobre las decisiones que se tomen. Señala que no se debe señalar de ‘jugaditas’ las situaciones que no coinciden con las intenciones del Gobierno nacional o, como en el caso del hundimiento del proyecto del cannabis, acusar a los congresistas de delitos.

Iván Name, presidente del Senado, y Gustavo Petro, jefe de Estado, chocaron tras el hundimiento del proyecto de cannabis en el Congreso - crédito @IvanNameVasquez/Twitter y Presidencia

“Lo que está claro es que el presidente Petro debe respetarnos y dejar de atacarnos”, señaló Name a Semana. “Vamos a actuar como rama legislativa con su independencia, con la objetividad y con el reloj del tiempo conveniente. Porque tampoco se trata de que nos afanemos sobre temas tan trascendentales, sino que tengamos su detenido estudio y ello no va a estar empañado por ninguna diferencia. Nosotros no vamos a irrespetar la figura del presidente de la República”, agregó.

El presidente del Congreso advierte que no van a trabajar bajo presiones, como las convocatorias a marchas en las calles por parte del Gobierno, que en su concepto deberían estar dirigidas a buscar consensos. Además, Name también le recomendó al presidente reflexionar sobre su política y estudiar a fondo el desempeño de su gabinete para buscar mayor eficacia.