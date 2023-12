Humberto de la Calle le hizo una importante advertencia a Petro: podría incurrir en perfidia

El ex jefe negociador en el proceso con las extintas Farc le advirtió al presidente que podría incurrir en perfidia si no cumple el acuerdo - crédito Infobae

El senador y ex jefe negociador del gobierno Santos en los diálogos con las extintas Farc, Humberto de la Calle, le hizo una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro, luego de que este dijera que no se va a poder implementar completamente el Acuerdo Final de Paz, pues el país no ha logrado construir ni un régimen de verdad ni repartir la tierra, que son dos de los puntos neurálgicos de lo pactado con la guerrilla.

“El Acuerdo de Paz es un compromiso de Estado que de incumplirse puede convertirse en perfidia. Ni este, ni ningún Gobierno debe escudarse en las dificultades de implementación para incumplir lo acordado”, advirtió el senador de la Calle en una carta dirigida al presidente y que también está firmada por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Gustavo Petro hizo duras confesión sobre el proceso de paz con las Farc: “No se va a poder implementar el acuerdo”

En la carta, Cristo y de la Calle exponen sus preocupaciones sobre las palabras del presidente Petro durante la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa Castillo, en las que advierte que el Acuerdo Final de Paz no se podrá implementar completamente porque el Estado no está en capacidad de hacerlo.

“Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de aceptar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad. En los tres tenemos problemas de implementación, por razones históricas, los tenedores de la tierra no la sueltan. Los tenedores de la tierra tienen un poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, dijo el presidente Petro el 13 de diciembre.

También advirtió que hay problemas en la implementación del acuerdo y que, en particular en punto de tierras, ha sido difícil cumplir lo que se pactó con las Farc:

“El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad y en los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, los tenedores de las tierras no las sueltan y tienen político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra. Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado que no ha sido capaz de transformar el territorio”

¿Qué más dice la carta de Cristo y de la Calle?

Invitaron al presidente “a redoblar todos los esfuerzos posibles, no solo para implementar lo acordado, sino para incluso hacer los ajustes y correcciones que sean necesarias para avanzar en ese camino”.

Te puede interesar: Petro criticó la poca gestión de Iván Duque en restitución de tierras: expresidente respondió con cifras

También advirtieron que, sobre la redistribución de la tierra, uno de los puntos que el presidente señaló como los más difíciles en la implementación del acuerdo, que este “trazó una hoja de ruta para lograr una Reforma Rural Integral cuyo objetivo es transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia”.

El senador de la Calle se pronunció sobre las declaraciones del presidente Petro sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc - crédito @DeLaCalleHum/X

Enseguida, repararon en que, pese a que el acuerdo contempla mecanismos para garantizar el acceso a la tierra a quienes no la han tenido, como el Fondo de Tierras, “desafortunadamente, pese a que más de 2.200.000 hectáreas han ingresado al Fondo de Tierras, tan solo el 0,88% ha sido distribuido. Impulsar este propósito requiere coordinar el funcionamiento de la arquitectura institucional con audacia y determinación”.

Te puede interesar: Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y Humberto de la Calle ganaron premios por su impacto en redes sociales

Finalmente, le dijeron al presidente que aún se está a tiempo “para poner en marcha un plan de choque que permita superar el rezago de la implementación, cumplirle a los más de 13.000 excombatientes que permanecen en la legalidad y a las comunidades que cuya participación se convirtió en una apuesta hacia la paz territorial”.

En X, el exministro Cristo le dijo al presidente Petro: “Usted es un hombre de paz. Lo invitamos a comprometerse con la implementación integral del acuerdo de paz. Su mensaje de no cumplimiento es muy negativo”.