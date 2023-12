Juan Felipe Cadavid respondió al “bullying” que sufre tras el título del Junior

El periodista se pronunció tras el título del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/@juniorclubsa/Instagram

Los hinchas del Junior de Barranquilla no se cambian por nadie, luego de que su equipo se coronara campeón de la Liga BetPlay Dimayor, tras derrotar en la final desde el punto blanco del penal a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

La derrota dejó una inmensa tristeza en los aficionados del Poderoso de la Montaña, que estuvo a muy cerca de la séptima estrella. Así mismo, dejó muy mal parado al periodista de Caracol Radio Juan Felipe Cadavid, que ha sido blanco de todo tipo de comentarios por parte de los seguidores del cuadro Tiburón.

Cabe recordar que durante los cuadrangulares el comentarista afirmó que Deportes Tolima ya estaba clasificado a la final, debido al que el Vinotinto y Oro tenía 12 puntos de 12 posibles. Por esta razón, Cadavid dio por descartado que Junior pudiera clasificar a la final, dado que la escuadra de Arturo Reyes tenía que golear e incluso bromeó con que tenía que nevar en la capital del Atlántico.

“Tenemos al primer finalista, ya, se llama Deportes Tolima (...) tendría Tolima que perder los dos partidos (...) y Junior tendría que ganar ambos y por goleadas y creo que también caiga nieve en Barranquilla”

Lo cierto es que sus declaraciones no cayeron bien en la afición barranquillera, que una vez su equipo consiguió el tiquete a la final de la Liga BetPlay, la emprendió contra el periodista que se pronunció tras la victoria de Junior de sobre Medellín durante la emisión del programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio.

“Yo sigo triste y muy dolido. Yo tengo una frase y es que a todos mis colegas les respeto la decisión de no decir a qué equipo siguen, pero no les creo que no sean hinchas, porque todos llegamos a esta profesión por el amor al fútbol y a algún club”

Y agregó: “A mí el ‘bullying’ no me molesta. Yo lo acepto porque me lo gané, por bocón y por exagerado me lo gané. A mí lo que realmente me molesta de eso es que por el ‘bullying’ no puedo salir a cobrar, pero sí a decir que yo quería que a Arturo Reyes le fuera bien porque se lo merecía más que nadie”.

De hecho, el vigente campeón de Colombia no dejó escapar las declaraciones de Juan Felipe Cadavid, puesto que varias de sus publicaciones en redes sociales tienen efectos de nieve y llevan la canción titulada “Lluvia con nieve” del artista puertorriqueño Mon Rivera.

“🥶 ¡MOMENTO EXACTO EN EL QUE NUESTRO EQUIPO CELEBRA LA DÉCIMA ESTRELLA BAJO UNA INCLEMENTE TORMENTA DE NIEVE! ❄️”

El Tiburón se coronó campeón del fútbol colombiano - crédito @juniorclubsa/Instagram

Reacciones de los usuarios en las redes sociales

“JAJAJAJAJJA QUIERO VERLE LA CARA AL PERIODISTA MAÑANA ❤️🤍 a dormir feliz 🌟10″.

“Como se llama el caremondaaaaaa ese de la nieve…. Ahí tienes bocón”.

“Ay papá vuelve a sonar lluvia con nieve y va pa largo ringtone, en las emisoras, en el carro y estaderos, etc. 💪🇮🇩🦈”.

“@jfcadavid vas a ser el meme de carnavales!!”.

“@jfcadavid La próxima vez que vengas a quilla trae tu abrigo! ¡ESTÁ NEVANDO!🌨️”.

“Ayyy Juan Felipe Cadavid JAJAJAJAJAJJA ahora es la recocha de Colombia 😂”.

El periodista no daba a Junior como finalista en los cuadrangulares - crédito @juniorclubsa/X

Cabe recordar que el comentarista se ha declarado hincha abiertamente de Independiente Medellín, que pese a quedarse con las manos vacías jugará la próxima edición de la Conmebol Suramericana.