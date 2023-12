Silvestre Dangond sorprendió con duras afirmaciones sobre sus hijos: “Quiero que les vaya mal y les toque difícil”

Silvestre Dangond afirmó que le gustaría que sus hijos tuvieran un camino duro en la música - crédito @silvestredangond/Instagram

Silvestre Dangond despertó polémica con duras declaraciones sobre las carreras musicales de sus hijos: “Quiero que tengan un camino difícil, que les vaya mal en lo que hacen y que sepan lo que es duro”.

El cantante vallenato sorprendió al referirse a la decisión que tomaron sus pupilos de seguirle los pasos en la vida artística. Declaró que incluso ha llegado a desear que no sean sus hijos, para que no tengan los privilegios que él les puede brindar: “Me gustaría que hubieran sido hijos del Silvestre de antes, no del de ahora”.

