Mateo Carvajal mostró los tatuajes de su hijo Salvador y generó nueva polémica: “Déjelo crecer”

Mateo Carvajal dividió las redes sociales con los comentarios sobre la publicación en la que mostró a su hijo tatuado - crédito @mateoc17/Instagram

Mateo Carvajal revolucionó las redes sociales al mostrar cómo se divierte junto a su hijo Salvador mientras juegan a tatuarse. “Así nos vemos disfrazados del papá”.

Te puede interesar: Melina Ramírez no estará en La vuelta al mundo en 80 risas y reveló el motivo

El influenciador paisa recibió comentarios divididos entre los seguidores que lo apoyan y quienes lo critican como padre, ya que mientras para unos fue un momento divertido, para otros resultó ser un acto de irresponsabilidad que condiciona el libre desarrollo del pequeño.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Melina Ramírez despejó dudas sobre la presencia de Salvador en su matrimonio

Si bien Mateo dejó claro en su publicación que se trataba de un juego en el que Salvador se quería ver como su padre y que ya él tendría tiempo de decidir cuando grande lo que quiera ser, muchos atacaron la conducta del deportista, mientras que otros aplaudieron su actitud y libertad con la está formando a su hijo.

“Mientras creces, vive en la película del mundo que se te ocurra. Hoy quieres correr, mañana quieres ser como papá … Bienvenido mi pequeño”, escribió el influencer.

Mateo Carvajal revolucionó las redes mostrando a su hijo Salvador tatuado - crédito @glamprensalatina/Instagram

“Uy no… acaso no ve que es un niño, no da ejemplo este hombre, no se porque lo siguen, no debería ni de ser papá”, “deje por lo menos que crezca y él mismo decida sin que le impongan nada”, “y saber que Melina le toca aguantarse todas éstas locuras, con tal de no entrar en pleito. Pero bueno, ella escogió al papá de su hijo”, “crack Mateo, un papá que se goza su hijo. El amor es más que evidente”, “juntos se ven muy lindos. Deja tatuado en ese corazoncito, el amor, el compromiso y el apoyo de papá. Que eso siempre sea lo vea de ti”.

Te puede interesar: Luis Miguel descrestó en “Yo me llamo” y se ganó una millonada: Amparo Grisales no lo podía creer

El ganador del Desafío super humanos 2017, se tomó con total calma los ataques de sus detractores y agregó: “Hijo luego habrá tiempo de pensar bien lo que quieras hacer, estás en manos de una familia que irá contigo hasta el fondo en lo que necesites”.

Al final de su mensaje, Mateo dejó entre saber que no le gustaría que Salvador eligiera ser como él y que espera que el pequeño no repita sus gustos, pues cerró la publicación con la siguiente frase: “(Ojalá esto no te guste tanto como a mi)”.

Grandes amigos

Esta no es la primera vez que Mateo Carvajal y su hijo Salvador se roban todas las miradas en las redes sociales, puesto que el influenciador también empresario lleva un buen tiempo compartiendo contenido junto a su primogénito. El influenciador ha compartido que ‘Salva’ como lo llama él, es su mejor amigo y la mejor compañía que puede tener cuando pasan tiempo juntos.

Mateo Carvajal comparte todos sus planes con su hijo Salvador - crédito @mateoc17/Instagram

Ambos comparten planes en los que Salvador acompaña a su padre en todas sus actividades tanto deportivas como del día a día, pues Mateo se esfuerza en compartir y aprovechar el mayor tiempo posible cuando tiene la visita de su hijo. Salvador es el fruto de su relación con la presentadora Melina Ramírez de Yo me llamo, y el menor se encuentra bajo la custodia de ella.

Mateo se ha ganado la admiración y el respeto como papá gracias a que deja ver como involucra a Salvador en su vida e inclusive lo motiva a realizar actividades relacionadas con el deporte y el entrenamiento físico.

Un reciente video mostró cómo Salvador acompañó a su padre en su rutina de gimnasio y se animó a realizar una pequeña jornada de cardio en la trotadora, actividad que el menor se disfruta mucho ya que le encanta correr.

Mateo Carvajal involucra a su hijo Salvador en todas su actividades - crédito @mateoc17/Instagram

Salvador a sus 4 años de edad ya participó en su primera carrera de tres kilómetros, la cual ejecutó en compañía de su papá, quien lo animó a lo largo de la competencia.