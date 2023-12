Luis Alberto Posada compartió orgulloso el nuevo estreno musical de su hija Nathaly Posada quien le sigue los pasos en la música popular

Nathaly Posada estrenó Fuerte, tema de música popular con el que le sigue los pasos a su papá Luis Alberto Posada - crédito @nathaly_posada/Instagram

Luis Alberto Posada pidió a sus seguidores apoyar el trabajo musical de su hija Nathaly Posada quien le sigue los pasos en el género musical demostrando una vez más que hija de tigre sale pintada. Ella estrenó su más reciente sencillo titulado Fuerte, con el que invita a las mujeres a no dejarse vencer ante un desamor.

Nathaly comenzó a muy corta edad interpretando rancheras y poco a poco se ha ido ganando un espacio dentro de la industria, ha contado con el apoyo de su padre quien compartió su nueva canción.

Pese al escándalo que desató la heredera del talentoso Luis Alberto en el 2020, cuando la joven estalló en las redes sociales denunciando que no mantenía una buena relación con su padre por culpa de la que era en ese entonces la esposa del cantante. Él aunque lamentó el hecho en ese momento afirmando que en sus más de 44 años de trayectoria artística nunca se había visto en vuelto es chismes, invitó a su hija Nathaly Posada a que le echaran tierrita a ese cuento e iniciaran de cero su relación fraternal.

Nathaly Posada estrenó su nuevo tema musical llamado Fuerte, con el que le sigue los pasos padre Luis Alberto Posada - crédito @nathaly_posada/Instagram

La naciente artista de música popular femenina escribió en su cuenta de Instagram: “Estoy cansada de callar y soportar todo esto. Duele y mucho, porque saben el amor tan grande que siento por mi padre, pero muchas cosas en la vida no son como las queremos”, refiriéndose a las razones por las que su padre se había alejado de ella culpando a la también cantante Catalina Posada con quien el artista tuvo cuatro hijos.

Desde cero

Según lo que declaró Nathaly, la exesposa de Luis Alberto no le permitía acercarse a sus otros hijos: “A ella no le gusta que los hijos estén cerca de mi papá. Solo quiere ser el centro de atención y no le gusta que le dé nada a los propios hijos. Se muestra ser linda, pero realmente es una bruja”.

Sin embargo, Posada hizo borrón y cuenta nueva para recuperar las buenas relaciones y el amor de su hija Nathaly, tanto así que desde ese entonces el cantante conocido como el ‘Ídolo musical del pueblo’, le ha demostrado todo su apoyo y colaboración a su carrera profesional.

Nathaly Posada cantó con su padre Luis Alberto Posada - crédito @nathaly_posada/Instagram

Posteriormente, Nathaly contó a diferentes medios especializados en música que ella no sentía ningún rencor hacía su padre y que por el contrario lo que deseaba era tenerlo siempre a su lado. Ella compuso un tema en homenaje a él, titulado Mi gran héroe, que, aunque muchos dijeron que le lanzaba pullas, ella afirmó que: “más que un reclamo es una letra de admiración de una hija hacia su padre”.

Nathaly Posada estrenó en el 2020 canción que relata su relación con su padre Luis Alberto Posada - crédito Nathaly Posada/YouTube

Nathaly Posada Restrepo, originaria de Pereira y residente actual en Cartago valle, se destaca como una apasionada estudiante de derecho de 21 años con una afición por la música que data de su infancia. Con 8 años, Nathaly comenzó a explorar su talento vocal y desde entonces, ha dedicado su voz al género de música popular y ranchera, géneros representativos de su cultura. Entre sus influencias, destaca Rocío Dúrcal, a quien considera no solo su cantante favorita sino también un referente como artista femenina.

La música no solo es una compañera constante en su vida, sino también parte de su herencia familiar. Su padre, cantante de música popular, le ha transmitido esta pasión, ligando fuertemente la música a su identidad personal y familiar. Es su madre, Bibiana Restrepo, quien ha jugado un papel crucial en su desarrollo musical, brindándole un soporte fundamental y motivándola a perseguir sus sueños en la música. A través de su camino artístico, Nathaly Posada Restrepo encarna el espíritu de la perseverancia y el valor emotivo de la tradición musical en la vida cotidiana.