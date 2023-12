Laura Acuña y Jhovanoty tuvieron un enfrentamiento en un programa de televisión en el que trabajan juntos

Los participantes del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ tuvieron una discusión al inicio del reality - crédito Jhovanoty/ Instagram

La Vuelta al Mundo en 80 Risas presenta una nueva temporada que contará con el humorista Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty y la presentadora Laura Acuña como parte del elenco, quienes compartieron anécdotas de su primer encuentro durante la producción de programa de viajes con humor. Inicialmente, Jhovanoty admitió haber tenido reservas acerca de trabajar con Acuña, pero tras conocerla en persona, ambos han forjado una amistad.

En el programa La sala de Laura Acuña, el comediante reveló que se sentía inseguro de trabajar con la presentadora: “Cuando me dicen que con Laura Acuña, yo dije mm, porque en mi imaginario estaba que esta señorita, que tengo a mi derecha, pues era como inmamable un poco (...) uno se hace como una impronta de comentarios de lo que lees en redes, entonces yo dije: no, pero como me va a tocar con esta pelada ahí toda aburrida”.

Jhovanoty consideraba que la presentadora colombiana era "inmamable" - crédito Laura Acuña/ Instagram

El humorista oriundo del municipio de Suaza, Huila, reveló en el programa que cuando se enteró que iba a trabajar con la modelo quiso tener un acercamiento con ella, así que le escribió por la red social Instagram, pero no consiguió respuesta de la expresentadora de Muy buenos días.

Laura Acuña también narró una curiosa historia sobre la primera vez que se encontró con Jhovanoty, lo cual sucedió en un aeropuerto donde tenía una conexión por más de 10 horas, así que el Canal Caracol le aviso que iba viajar con el humorista.

Laura Acuña y Jhovanoty hacen parte del elenco de la nueva temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ - crédito Laura Acuña/ Instagram

“Me llaman del canal y me dicen que para que no me quede sola, me iban a mandar a Jhovanoty. Yo no sabía quién era. Y yo era espere, espere. Luego de 7 horas llamo al productor y le digo que no aparece. Me mandan el teléfono de él, lo llamo y me dice que estaba en un barco dando un paseo por la ciudad. Esa fue mi entrada con él. Así lo conocí”, contó la modelo.

El comediante relató su versión de los hechos, explicando la razón de su tardanza, que incluyó la compra de ropa y aseo personal antes de encontrarse con Acuña. Este encuentro inicial, lleno de malentendidos, eventualmente resultó en un humorístico giro que afianzó el inicio de su relación laboral antes de comenzar el rodaje del programa: “No fue por antipático. Llego de mi paseo, llamo a Lau y me dice que está al lado de un almacén. Yo voy llegando trajinado de la escala, miro que ahí está, espectacular, regia, producida, y yo vuelto nada. Me devolví, le escribí que iba a comer algo, pero me fui a comprar ropa, a bañarme, me compré un perfume y cuando llego a donde estaba la señorita ya se había ido para el gate”. Ambos participantes ahora se describen como amigos, lo que demuestra como el programa de televisión para ayudó a forjar una amistad.

El programa La vuelta al mundo en 80 risas remplazará a Yo me llamo - crédito Caracol Televisión

Por otro lado, la final del popular concurso Yo Me Llamo está en su recta final, que será desarrollada el lunes 11 de diciembre, poniendo fin a la expectación de quién será el próximo ganador. En remplazó llegará La Vuelta al Mundo en 80 Risas, el nuevo programa de entretenimiento, que llegará a la televisión prometiendo aventura y diversión con la participación de varias figuras destacadas como Laura Acuña, Boyacoman, Jhovanoty, Laura Tobón, Suso, Jessica Cediel, Jeringa, y Piroberta.

El expectante cambio en la programación televisiva ha generado diversas reacciones entre los seguidores. Mientras el conocido concurso de imitación mantiene su presencia en el debate de las redes sociales por quien se llevará los 500 millones de pesos y La Vuelta al Mundo en 80 Risas se alista para su estreno.