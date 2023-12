Padre de Michell Dayana conoció el acoso del que fue víctima su hija: “La morboseaba todos los días”

Padre de Michell Dayana contó que su hija mayor le confesó que, tanto ella como Michell, sufrían de acoso por parte de Harold Andrés Echeverri, presunto feminicida - crédito Pixabay

Un aberrante caso de feminicidio tiene consternada a Colombia, debido a la sevicia con que fue asesinada Michell Dayana González, una menor de 15 años que salió de su casa a realizar unas compras en la noche del 7 de diciembre y, al siguiente día, partes de su cuerpo fueron encontradas en una caneca y una maleta de un taller de lámina y pintura para carros, ubicado en el barrio San Judas Tadeo I, en el suroriente de Cali.

En una de las entrevistas concedidas por Genaro González, padre de Michell Dayana, aseguró que su hija mayor le hizo una reveladora confesión sobre la situación que vivía a casi a diario con su hermana cada vez que iban rumbo al colegio:

“El señor nosotros no lo conocíamos, sí pasábamos por ahí, y pues él estaba ahí, pero nosotros no cruzábamos palabras con él, ni saludo, ni eso, porque él no era de aquí del barrio, y pues ahora que pasan los hechos, mi hija mayor me cuenta que él la morboseaba todos los días que iban al colegio, que ellas tenían que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no las mirara (sic)”, relató el padre con la voz entrecortada a Caracol Radio.

Don Genaro aseguró que una vez no llegó su hija a casa, salió en su búsqueda con familiares y amigos. Además, los testimonios indicaban que la niña no había salido de la cuadra:

“En la búsqueda implacable, desde el mismo momento que sospeché que a ella le había pasado algo porque no me contestaba el teléfono, yo la comencé a buscar toda la noche del 7 y madrugué todo el día del 8 incansablemente buscándola con mi pareja y mis amistades. Todos los puntos apuntaban a que ella no había pasado de esa cuadra, las cámaras llegaban hasta ahí y puesta sospecha que tuvo mi pareja del taller, entonces nos concentramos ahí y lógicamente ahí estaba mi hija (sic)”, añadió el padre de la menor asesinada al medio citado.

Los últimos momentos de Michell Dayana

Un video revelado por la emisora local Radio Reloj da cuenta de los últimos momentos que vivió Michell Dayana González, antes de ser presuntamente raptada, violada y asesinada por Harold Andrés Echeverri.

En el clip se le ve supuestamente a la menor de edad caminando tranquilamente por la cuadra de su barrio cuando se dirigía a un establecimiento comercial a comprar un mecato. En las imágenes el sector se ve bastante concurrido debido a que en la noche de su desaparición se celebraba la noche de velitas.

Se revelan videos de una cámara de seguridad del sector donde supuestamente se ve a Michell Dayana caminando por la cuadra de su casa - crédito Captura de pantalla de redes sociales / X

Las autoridades por su parte se encuentran recolectado material probatorio del sector para establecer cómo ocurrió el crimen que inculparía al Harold Andrés Echeverri, vigilante del taller de lámina y pintura para automóviles, quien se encuentra prófugo de la justicia y ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Adicionalmente se supo que, de acuerdo con testimonios recogidos por Caracol Radio, el feminicida, que huyó en una motocicleta, presentaría heridas en su rostro y cuello debido a los intentos infructuosos de la víctima por defenderse del ataque.

Andrés Echeverri seguía a menores de edad en Instagram

Según se pudo establecer, en la que sería la cuenta personal de Instagram del presunto asesino de la Michell Dayana, Andrés Echeverri, este acostumbraba a publicar fotografías de vehículos, aparentemente de clientes del establecimiento comercial que, cabe resaltar, nada tienen que ver con los hechos de sangre.

A propósito, la comunidad enardecida intentó linchar al dueño del establecimiento de lámina y pinturas para carros sin este tener relación en los hechos. Incluso fue la persona que llamó a las autoridades una vez encontró rastros de sangre en el sitio del crimen.

Entre las particularidades de la cuenta personal está sus constantes menciones a Dios. Sin embargo, la mayor singularidad en el perfil son las cuentas a las que seguía, siendo aparentemente de mujeres, niñas y hasta bebés de distintos países del mundo.

El hecho llamó la atención por usuarios de redes sociales que indicaron que su cuenta personal en la red social reflejaba el tipo de psicopatía que tenía el hombre hacia este tipo de población, agregando que el presunto feminicida tiene antecedentes judiciales por acceso carnal violento en menor de 14 años.