Senadoras del Pacto Histórico piden debate de control político al canciller Leyva: “Aquí hay patriarcado”

El canciller Leyva fue señalado de haber gritado a la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora - crédito Europa Press

La salida de Martha Lucía Zamora de la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, luego de que se denunciara que el canciller Álvaro Leyva Durán la levantó a gritos antes de la audiencia de conciliación con Thomas Greg & Sons sobre la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia, enfrascó al Gobierno nacional en una nueva polémica.

Te puede interesar: Petro defendió a Leyva y Zamora rechazó irrespeto a la mujer: ¿quién miente?

Además del rechazo por el maltrato verbal del canciller Leyva a Zamora, dos senadoras del Pacto Histórico, en la Comisión Segunda del Senado, pidieron que sea citado a un debate de control político para dar las explicaciones sobre los hechos y lo invitaron asistir a la sesión del 6 de octubre.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Jahel Quiroga y Gloria Florez sentaron su voz de protesta contra el maltrato verbal del ministro de Relaciones Exteriores y dijeron que no es la primera vez que grita a otros funcionarios - crédito redes sociales

Una de las senadoras del Pacto Histórico que sentó su voz de protesta fue Jahel Quiroga, que también dijo que no es la primera vez que el canciller Leyva grita a servidores de la Cancillería:

“Debo sentar mi voz de protesta con el tratamiento del canciller Álvaro Leyva con la doctora Martha Lucía Zamora. Ella es una jurista muy importante, proba y que lleva varios casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo hace correctamente”, dijo la congresista, para añadir: “No es la primera vez que esto pasa con el canciller y tengo que decirlo aquí. Ese machismo tiene que acabarse y estamos siendo solidarias con la doctora Zamora”

Jahel Quiroga y Gloria Florez sentaron su voz de protesta contra el maltrato verbal del ministro de Relaciones Exteriores y dijeron que no es la primera vez que grita a otros funcionarios - crédito redes sociales

Por su parte, la senadora Gloria Flórez dijo que hay que exigirle respeto, no solo al canciller Leyva, sino a todos los funcionarios del Gobierno nacional: “Aquí hay patriarcado, aquí se les grita a las mujeres y no podemos permitirlo más. Tenemos que exigirles respeto a todos los funcionarios”.

Te puede interesar: Tras agarrón con el canciller Álvaro Leyva, renunció la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

También ponderó a Zamora como profesional:

“Quiero dar fe de lo que es Martha Lucía Zamora porque trabajó conmigo en la Alcaldía de Gustavo Petro, es una mujer comprometida con el Gobierno nacional y calidades profesionales y humanas probadas”

En la Cámara, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) pidió, el 5 de diciembre, la renuncia del canciller Leyva:

“Vemos que después de la patanería misógina del canciller con la doctora Martha Lucía Zamora, el presidente de la República toma partido por el canciller y no por ella, a quien asistía la razón, pues la respuesta de Leyva fue que no le importaba que condenaran al Estado. Es inaceptable que ese señor siga a cargo de las relaciones diplomáticas del país”

Martha Zamora denunció reunión en París de funcionarios de la Cancillería y empresarios interesados en la licitación

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

El 4 de diciembre, Martha Lucía Zamora renunció a la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El 5 de diciembre, declaró en la Fiscalía General de la Nación sobre las presuntas irregularidades que empañaron la licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia, que se declaró desierta y provocó que la firma Thomas Greg & Sons anunciara una demanda al Estado, que el 15 de diciembre tendrá la audiencia de conciliación, paso previo para la presentación de la demanda.

Te puede interesar: Hijo del canciller Álvaro Leyva respondió a Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Defensa Jurídica del Estado

En W Radio, la exfuncionaria denunció que le llegaron mensajes sobre unas presuntas reuniones en París (Francia) en la que la nueva licitación sería el principal tema de conversación entre Juan Carlos Losada Perdomo (funcionario de la Cancillería), Jorge Leyva (hijo del canciller Álvaro Leyva), y empresarios españoles y árabes que estarían interesados en el millonario contrato.

“Este fin de semana recibí un mensaje en el cual me ponen de manifiesto una situación que se está presentando en la segunda licitación. Son reuniones que se están llevando a cabo en París, en un hotel. Me dieron el nombre del hotel, de las personas. Pondré la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Zamora en WRadio

El canciller Leyva habló en Semana desestimando la denuncia de Zamora diciendo que él no estuvo allá y que deberían era preguntarle a los implicados: “Que le pregunten a los que estaban en París porque yo no he estado allá”. Sobre su hijo advirtió: “De mi hijo, no sé. ¿Sabe cuántos años tiene mi niño? 53 años. Llámelo, él es un hombre grande. Yo no puedo contestar por mi hijo”.