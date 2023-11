Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones, señaló a Gustavo Petro de romantizar al ELN: “Son unos narcotraficantes, unos terroristas″

El presidente de la Comisión de Acusación acusó al ELN de ser un grupo de narcotraficantes - crédito Wadith Manzur

El jueves 30 de noviembre inició el sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN en México, donde se debatirán temas como las violaciones del cese al fuego y el secuestro; sin embargo, hay malestar generalizado en el país debido a que las negociaciones se retoman en medio de un paro armado implantado por esa guerrilla en el Chocó.

Son muchos los cuestionamientos y reparos que le han hecho a los diálogos de paz con el grupo guerrillero, al que señalan desde muchos sectores de haber abandonado los ideales políticos por los que fue fundado para convertirse en una red de narcotráfico más del país.

Precisamente el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Wadith Manzur le dijo a Infobae Colombia que los subversivos del ELN ya no son revolucionarios sino narcotraficantes.

“Estos tipos son unos narcotraficantes, unos terroristas, su único propósito es seguir fortaleciendo su narcotráfico, su único propósito es seguir intimidando y amenazando la ciudadanía”, sostuvo Manzur Imbett.

El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Wadith Manzur le dijo a Infobae que Uribe había respaldado la reforma a la salud de Petro - crédito Wadith Manzur

El representante a la Cámara sostuvo que el ELN no ha mostrado propósito de paz con las violaciones del cese al fuego y principalmente con el secuestro extorsivo, como el caso de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz.

De acuerdo con Manzur, con esas acciones el grupo guerrillero demostró “un propósito de seguir delinquiendo” y de fortalecer su músculo financiero a través de las rentas ilícitas.

Petro debe dejar el romanticismo

Wadith Manzur le dijo a Infobae Colombia que el presidente Gustavo Petro está contaminado por su pasado como militante del M-19 y sigue romantizando a los grupos guerrilleros pensando que tienen los mismos ideales que cuando él era miliciano.

“El presidente Petro es un hombre que en el fondo del corazón desea la paz, no me cabe duda de que es así, pero creo que él está contaminado de lo que fue su vida y esa contaminación no le permite mirar con objetividad y sensatez lo que hoy tiene frente a sus ojos. El presidente Petro cree que hoy esos delincuentes que tienen ELN, las disidencias de la Farc y los otros grupos armados, que todo esos jóvenes que están ahí, están por lo mismo que él estuvo hace algún tiempo en el M-19″, puntualizó Manzur.

Según el congresista esa percepción errónea de la realidad que tiene el presidente Petro ha hecho que los procesos de la Paz Total tomen un rumbo equivocado, pues los integrantes de esos grupos armados no piensan en los valores políticos y las luchas por el pueblo sino que buscan lucrarse de actividades como el narcotráfico, las extorsiones y el terrorismo.

El congresista del partido Conservador Wadith Manzur dijo que el ELN se burla del presidente Gustavo Petro y del país - crédito Wadith Manzur

“En este país ya no existen ni guerrillas ni paramilitares, eso se acabó. Todos son grupos dedicados al narcotráfico, absolutamente todos, independientemente de dónde vengan, si fueron los desmovilizados del paramilitarismo o son demonizados de las Farc que retomaron el ejercicio (armado), ahí no hay ninguna carga ideológica”, le dijo el presidente de la Comisión de Acusación a Infobae Colombia.

El representante a la Cámara del Partido Conservador sostuvo que apoya la paz en el país, e incluso le hizo campaña al proceso de desarme de las Farc en 2016, pero también sostuvo que ha perdido la esperanza de lograr lo mismo con el ELN y las disidencias de las Farc debido a sus violaciones acciones en las negociaciones con el Gobierno.

“Yo soy un hombre de paz, a pesar de ser conservador, voté por el proceso de paz del presidente Santos, le dice campaña, pero se me va apagando esa luz de la esperanza sobre las intenciones que tienen los grupos al margen de la ley en este país y me he vuelto un poco más radical. Creo que el presidente Petro debe cambiar su estrategia, no solamente con el ELN sino con todos y hay que tener un poco de más mano dura” agregó.

Wadith Manzur finalizó su conversación con Infobae Colombia sosteniendo que lo que viene pasando con el ELN eres una burla, no solamente el presidente Petro y sus intenciones de paz, sino para todo el país, por lo que el Gobierno nacional debe tomar posiciones más fuertes y una de esas fue el cambio del comisionado de paz Danilo Rueda, que según Manzur “se hizo en buena hora”.