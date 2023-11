“La reunión de Uribe con Petro fue nefasta, legitimó la reforma a la salud”: Wadith Manzur

El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes Wadith Manzur dijo que la reunión de Petro y Uribe fue "nefasta" - crédito Wadith Manzur

Gran revuelo nacional causó la reunión del presidente Gustavo Petro con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y varios líderes del Centro Democrático el miércoles 22 de noviembre.

Te puede interesar: Jennifer Pedraza atacó al presidente de la Cámara, Andrés Calle, por supuesto incumplimiento en acuerdo: “No dejaron hablar”

El encuentro de los dos representantes más importantes de la derecha y la izquierda en Colombia tuvo como eje central debatir la propuesta de reforma a la salud del Gobierno nacional, decisión que no cayó muy bien en los partidos independientes que no apoyan el proyecto de ley.

Una de las colectividades políticas que cuestionó el sorpresivo encuentro fue el Partido Conservador y en entrevista con Infobae Colombia Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dijo que Uribe le dio un empujón a la reforma de Petro.

Te puede interesar: Petro no asistió a la conmemoración de los 7 años de los acuerdos de paz de Santos: “Nos dijo que iba a venir”

“La reunión fue nefasta (...) esa reunión en Palacio (de Nariño) del presidente Uribe lo que hizo fue legitimar la reforma a la salud, una reforma que los distintos partidos políticos que hemos estado distante al gobierno, hemos intentado hundir de distintas maneras”, sostuvo Manzur Imbett.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Ministro de Salud se fue de frente contra las farmacéuticas y anunció rebajas en el precio de los medicamentos: “No a los laboratorios por encima de un pueblo”

Según el representante a la Cámara, desde su bancada política han intentado tumbar la reforma a la salud a través de estrategias como el cuórum en los debates, la presentación proposiciones respecto a los puntos del proyecto de ley, la votación de aplazamientos para los debates, la presentación de impedimentos y recusaciones a los congresistas que la defienden, pero que todo eso fue en vano debido al respaldo que, indirectamente, le dio Álvaro Uribe a Gustavo Petro al reunirse para debatir el proyecto.

El cordobés Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes - crédito Wadith Manzur / X

“Hemos usado todas las maneras posibles que nos ha dado la ley para tratar de que la reforma no salga y no es flojera de trabajar, esas son unas estrategias válidas dentro del ejercicio legislativo y me parece que la sola presencia del presidente Uribe en el Palacio Nariño legitima (la reforma), legitima el debate porque muestra al sector que estamos combatiendo como con ganas de concertar, de dialogar”, dijo el presidente de la Comisión de Acusación del Congreso en diálogo con Infobae Colombia.

¿Negociaron algo aparte de los puntos de la reforma en la reunión?

En entrevista con este medio, el representante a la Cámara del Partido Conservador sostuvo que desde muchos sectores del país han acusado al Partido Conservador de hacer tratos burocráticos con el Gobierno nacional por su postura conciliadora, pero que no miran el gesto del Centro Democrático, partido de férrea oposición, de reunirse con Gustavo Petro y hablar de cosas que no revelaron.

“Hay otro tipo de acuerdos que se pueden hacer que no son burocracia, no estoy diciendo que se hicieron en este caso, pero pudo haber sucedido y yo sí quiero dejar la suspicacia, porque no es justo que solamente el agua sucia se la tiren al Conservador”, aseveró Manzur Imbett.

El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Wadith Manzur le dijo a Infobae que Uribe había respaldado la reforma a la salud de Petro - crédito Wadith Manzur

El presidente de la Comisión de Acusaciones no negó que dentro de las líneas de su partido político hubiera parlamentarios que apoyaran al Gobierno de Petro e incluso la reforma a la salud que propone, pero también dijo que luego de declararse partido de Gobierno, desde las raíces conservadoras se hizo un cambio estructural en la junta directiva de la colectividad para desligarse de la administración de Petro.

“Nos declaramos partido de gobierno al inicio del presidente Petro, el partido no se sintió cómodo en esa posición, hicimos un cambio de presidente de partido, que en su momento lo llamaron ‘golpe de estado’ buscando, obviamente, alejar de las directivas del conservatismo a esa dirigencia que se sentía muy afín al gobierno de Petro. Hicimos ese cambio de presidente hemos sancionado congresistas con voz y voto que han se han digamos pintado la ley de bancada y que han tratado de ser afines al gobierno nacional”, concluyó Wadith Manzur en su conversación con Infobae Colombia.