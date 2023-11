Uno de los mejores amigos de Andrea Valdiri y Felipe Saruma estuvo en UCI: quién es y qué le pasó

Andrea Valdiri puso fin a su matrimonio con Felipe Saruma - crédito @felipesaruma/Instagram

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se han vuelto tendencia una vez más, pero en esta ocasión no ha sido por el contenido que crean juntos para las redes sociales, sino por el anuncio que hicieron sobre su separación. La noticia les tomó por sorpresa a sus seguidores.

A pesar que se habían ido de viaje por el Reino Unido hace algunos días, la pareja decidió romper el vínculo matrimonial que los unía por ciertas diferencias que no han sido detalladas. Tras lo ocurrido, el santandereano se mostró notablemente afectado, dando la cara entre lágrimas para comunicarles a sus seguidores el fin de su romance.

Sin embargo, la tristeza del productor audiovisual no solamente se debía a la separación con su ex pareja. Más allá de los trámites del divorcio, el bumangués tenía su mente turbada por el estado de salud de uno de sus mejores amigos y colegas, Daniel Villacob.

Felipe Saruma y Daniel Villacob, con quien grabó contenido en el pasado y que se encuentra delicado de salud en una clínica

El influenciador sorprendió a su público recientemente con unas fotos en las que se evidencia una fuerte pérdida de peso acelerada. Por su transformación física, los internautas comenzaron a preguntarse qué había sucedido, por lo que decidió contarlo. En medio de sus palabras, dejó saber que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de la situación.

Lo que afectó al realizador fue una enfermedad gastrointestinal severa. Tanto fue el dolor que invadió su cuerpo que llegó a cuestionar el sentido de la vida misma, de acuerdo con lo que relató.

“¿Por qué a mí, qué he hecho mal, por qué me merezco esto? En el último mes, he estado hospitalizado a raíz de una enfermedad gastrointestinal muy fuerte, que me llevó a una crisis y terminé en UCI (...) Ha sido la experiencia más dura, más complicada, física, mental y emocional”, expresó entre lamentos el hombre.

Para él, entrar en ese estado de vulnerabilidad fue difícil, debido a que tuvo que cambiar su manera de vivir, pues siempre se ha considerado una persona demasiado independiente y capaz. Por la condición en la que estaba, tuvo que ser asistido por otros.

“Siempre he sido una persona que cree que puede hacerlo todo solo, que no necesito de los demás, que soy muy fuerte y no me gusta mostrar debilidad, pero esta situación en mi vida me hizo gritar y decirle a Dios de que no puedo, que no tengo la fuerza mental ni física de salir adelante... lo acepté, lo entendí y me arrodillé ante él”, siguió diciendo.

A pesar de la fe que intentaba adquirir poco a poco, atravesó un duro reto en la UCI y fue el de mirarse al espejo después de varias semanas. Al hacerlo, notó su extremo cambio, lo cual lo impactó.

“Yo sé que estoy flaco, pero no me había visto y me entró una tristeza en el alma, que todo un esfuerzo de años de ejercicio se fue. Estoy en huesos, me toca hacer terapias para poder levantarme”, sostuvo.

Daniel Villacob perdió mucho peso y compartió en la clínica con su amigo, Felipe Saruma

Aunque la experiencia lo hizo sufrir profundamente, intentó verla como un momento de aprendizaje y no como un suplicio.

“1. FRUSTRACIÓN (¿Por qué a mí?) - No cuestione las acciones de Dios, entrégale tus problemas a él, Dios es un poder perfecto y sí, él le pone las peores batallas a sus mejores guerreros 2. ¡SENTIRSE DERROTADO FRENTE A DIOS - Está bien aceptar que no puedes con esa situación por la que estás pasando! 3. LLORAR - Sentirse triste, no está mal, hace parte del proceso, llore todo lo que quiera para drenar esos sentimientos 4. SEA AGRADECIDO”, comentó en una publicación de Instagram.

La emisora La Mega conoció que Saruma visitó a Daniel durante su paso por el hospital. “Gracias, muchas gracias a todos por sus mensajes y no dejen de ponerme en sus oraciones, Dios me los bendiga. Vamos por buen camino”, expresó Villacob agradecido con quienes le han cuidado.