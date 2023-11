Juan Duque habló de su parecido con Manuel Turizo y otros datos curiosos de su vida

Jun Duque comentó que alguna vez llegó a pensar que podría ser hermano de Manuel Turizo - crédito montaje Infobae Colombia

Juan Duque le reveló a Infobae Colombia que en algún momento de su vida llegó a pensar que él y Manuel Turizo podrían llegar a ser hermanos por su gran parecido, pues el público también los compara. Aunque se conocen, no han hablado del tema. El cantante paisa también habló de su vida privada y contó cómo fue su niñez en el campo y su afición por el fútbol.

Es profesional en negocios internacionales y perdió la oportunidad de entrar a una escuela deportiva en Inglaterra porque no aprendió inglés. Es una apasionado de los animales y le gusta realizar retiros para concentrarse en la composición de sus letras.

De las pocas cosas que los seguidores saben sobre Juan Duque, es que él tiene sus orígenes en el campo, de los cuales se siente bastante orgulloso. “Me relacionan con Medellín, porque allí es donde vivo, y aunque si soy paisa, yo crecí en Marinilla, Antioquia, y no me da pena decirlo. La mejor etapa mía la viví en la montaña en medio de las vacas. No he podido regresar por obvias razones, pero estoy muy conectado con mi tierra”, compartió.

El artista aseguró que viene de una parte del país que se ha convertido en la cuna tanto del reguetón como del género urbano, gracias a que grandes artistas han salido de allí, como es el caso de Karol G, Maluma y J Balvin; sin embargo, Juan más que querer ser referenciado como un artista paisa, espera que la gente lo identifique como ese cantante que salió de la montaña.

Jun Duque es amante de los animales con quienes tuvo contacto desde niño en el campo - cortesía @juanduque/Instagram

“El campo te enseña a ser auténtico y a mostrar tus costumbres sin vergüenza a nada, esa es la esencia que yo quiero transmitir con mi música. Nuestra cultura es muy valiosa como para perderla o desconocerla”.

La mayor enseñanza que Juan atesora de su infancia es que para él y su familia la verdadera riqueza está en el campo. “Las personas tienen la idea de que los del campo son pobres, pero eso es mentira, allá se vive y se come sabroso. Tenemos abundancia, siempre hay un plato de comida para el que llegue y se le sirve bastante”.

Visionario desde joven

Juan Duque reconoció que como a muchos jóvenes les pasa, en alguna época de su adolescencia se sintió perdido sobre qué rumbo tomar profesionalmente. “Creo que es algo común el hecho de saber qué elegir para nuestras vidas. Salí muy joven del colegio y entre a la universidad con 16 años sin sabe muy bien cuál era mi verdadera pasión”, reveló el cantante.

Jun Duque llegó al color morado buscando superar su tusa por Lina Tejeiro - cortesía @juanduque/Instagram

Se tituló en negocios internacionales únicamente para cumplirle una promesa a su madre. En segundo semestre me di cuenta que en las redes sociales y en YouTube había un camino interesante por explorar, así que hablé con mi mamá, la senté y le dije que le iba a cumplir con mi carrera, pero que me dedicaría a hacer otras cosas”.

Fue así como Juan inició su vida pública en el mundo digital y aprendió a monetizar su contenido al tiempo que construyó una comunidad que hoy lo sigue y apoya en todo lo que hace. “Le debo todo a las redes, pero esta es una parte de mi que ya se quedó atrás. La música siempre estuvo presente y ya me entregué por completo a ella”, agregó.

Con 27 años de edad lleva un largo recorrido como influenciador, sin embargo, Juan decidió cerrar ese capítulo para entregarse a su verdadera pasión. “Pasé por el deporte porque mi papá al que perdí cuando niño, me apoyo mucho en ese sentido, pero luego mi mamá me pidió estudiar algo ‘serio’, y finalmente llegué a lo que siempre quise hacer”.

Él tiene un hermano mellizo que es con quien realiza todo su trabajo digital y gracias a que su hermana lo ayudó a superar una crisis producto de su relación con la actriz Lina Tejeiro, fue como el artista encontró el color que el color morado lo representa y decidió adoptarlo para su carrea musical, por está razón está presente en cada una de sus publicaciones.