Avianca expuso un plan para los usuarios que usarán el aeropuerto El Dorado el 22 de noviembre

Avianca anunció un plan de protección para los usuarios de la aerolínea para el 22 de noviembre, debido al anuncio de una posible movilización por parte del gremio de los taxistas - crédito Avianca.

Algunos líderes del comité promotor del paro de taxistas desistieron de llevar a cabo la jornada de manifestaciones el 22 de noviembre y en un comunicado anunciaron que las movilizaciones que tenían previstas se cancelaban.

Te puede interesar: Gremio de taxistas revalidan el paro del 22 de noviembre: “Los que amenazan son los guerrilleros, y allá si no mandan al Esmad”

Tomaron esta decisión, ya que consideran que no tienen garantía de ejercer de manera segura el derecho a la protesta. Esto lo habrían decidido en una votación entre los líderes de la asamblea de taxistas, en que 47 decidieron no avanzar con la jornada y un solo voto estuvo a favor de llevar a cabo la movilización.

Frente a posibles manifestaciones en Bogotá, Avianca recomendó a los usuarios anticiparse para evitar contratiempos y llegar puntual al aeropuerto. Estas son las recomendaciones que hace en su cuenta de X:

Te puede interesar: Taxista tumbó con su carro a un policía que se movilizaba en una motocicleta

“Evite contratiempos por las manifestaciones que habrán en Bogotá. Le recomendamos: revisar las rutas de movilidad y en rutas alternas. Llegue con tiempo, para vuelos nacionales 2 horas y para internacionales 3 horas. Haga el check-in en línea y mire el estado de su vuelo en MyAvianca”, recomendaciones dadas por la aerolínea por redes sociales.

Avianca anunció plan de emergencia para los usuarios que utilizarán el Aeropuerto El Dorado el 22 de noviembre -crédito @avianca/X

El líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina, advirtió a los bogotanos, el 17 de noviembre, en su cuenta de X, lo siguiente: “el paro continúa, y le reiteramos a la ciudadanía, por favor, aplace o cancele sus vuelos”.

Te puede interesar: Gremio de taxistas está dividido por la convocatoria a paro en Bogotá: “No hay garantías para la protesta social”

Esto fue lo que aseguró el líder Hugo Ospina frente a una circular que la Alcaldía de Bogotá expuso frente a las afirmaciones de los bloqueos en la ciudad: “tenemos unas objeciones frente a esta circular. El paro sigue de pie y quiero enviarle un mensaje a la alcaldesa, en la que esperábamos que antes de despedirse se iba a reunir con el gremio de taxistas, pero lo único que hace es enviar mensajes y amenazas de que nos van a judicializar”.

Hugo Ospina, líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi que se mantienen en la posición de realizar el paro nacional el 22 de noviembre -crédito @hugoospina55/X

Prosiguió: “alcaldesa, nosotros no le tenemos temor a la Fiscalía. Nosotros a la Fiscalía le tenemos respeto. La protesta está legalmente constituida y le aclaro alcaldesa y a la Secretaría de Movilidad que el gremio de taxistas jamás ha hablado de bloqueos, amenazas y asonadas. Lo que el gremio de taxistas está haciendo es su libre derecho a la movilización y usted como primera autoridad tiene que garantizar el derecho constitucional de protestar. Por ineptitud suya, de la Secretaria de Movilidad y de los agentes de tránsito, nosotros no vamos a permitir más atropellos alcaldesa. No vamos a permitir que instigue a la ciudadanía para que se nos echen encima”.

El líder de los taxistas finalizó diciendo: “su incompetencia es lo que nos tiene en las calles. Alcaldesa, si alguna autoridad judicial toma alguna decisión en contra mía, seré un gestor de paz más en el país. No más abusos con las fotomultas, y al Gobierno nacional, que le ordene a quien corresponda en el Ministerio de Transporte a que no permita más abusos contra el gremio de taxistas. ¡Qué viva el paro de taxistas en Bogotá! y en todo el territorio nacional les hago un llamado a todos nuestros taxistas, para decirles que la unidad gremial es la que nos va a sacar adelante. Feliz tarde para todos”.

En X, el líder de los taxistas, Hugo Ospina, advirtió a los ciudadanos cancelen los vuelos porque harán un paro nacional -crédito @hugoospina55/X

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a Ospina en su cuenta de X:, “Este sujeto y su grupo no puede seguir dándose el lujo de amenazarnos con total impunidad. Solicito a la Fiscalía, al Gobierno y a la Policía Nacional, anticiparse a esta amenaza de asonada anunciada, proteger los derechos de los ciudadanos, los viajeros de toda la ciudad”, aseguró la alcaldesa, para luego exponer que una asonada en la constitución:

La alcaldesa Claudia López señaló al líder del gremio de los taxista en amenazar en hacer una asonada en Bogotá el 22 de noviembre de 2023 -crédito @ClaudiaLopez/X

“Asonada: Artículo 469: Los que en forma tumultuaría exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propia de sus funciones, incurrirá en prisión uno (1) a dos (2) años”.