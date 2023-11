Agentes de tránsito iban a inmovilizar un vehículo con dos niños a bordo: esto fue lo que pasó

Alcanzó a sellar las puertas con los menores dentro del Logan. ¿Qué dicen las autoridades? - crédito @ca_aseventosydeportes / TikTok

Habitantes de la localidad de Engativá manifestaron su rechazo e indignación respecto a un procedimiento de tránsito que se presentó frente al conjunto residencial Plazuela de Álamos, más exactamente en la calle 70 # 97 - 40 al norte de Bogotá.

Agentes de Tránsito estaban llevando a cabo un operativo de despeje de la vía pública, por lo que solicitaron apoyo de una grúa del distrito que pretendía inmovilizar un vehículo. Lo insólito del caso es que el operador enganchó el vehículo y selló las puertas mientras que se encontraban dos menores de edad al interior del carro.

El procedimiento se originó por dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública frente al conjunto, infringiendo el pico y placa establecido. Según la denuncia hecha por los vecinos del sector, los agentes de tránsito que atendieron la infracción continuaron con la diligencia sin importar que los niños estuvieran a bordo del automotor.

Asimismo, alegaron que la grúa se parqueó frente a una rampa de acceso a la edificación residencial, imposibilitando la entrada y salida de vehículos. De hecho, otros carros que iban a ingresar al edificio tuvieron que hacer fila y esperar a que el operativo de inmovilización terminara.

Lo anterior quedó registrado a través de un video que fue captado por un ciudadano y divulgado a través de las diferentes plataformas digitales, causando rechazo entre los internautas. En el clip se ve también a cuatro agentes de tránsito y dos policías encargados de llevar a cabo el procedimiento.

¿Qué dijo la Secretaría de Movilidad al respecto?

Los vecinos del sector denunciaron que los agentes continuaron con el procedimiento enganchando y sellando el carro con los menores en su interior - crédito captura de video @ca_aseventosydeportes / Tik Tok

La compañía C&P Bogotá, concesionaria del distrito y propietaria de la grúa, se refirió indicando que: “Los conductores de los vehículos se rigen por la autoridad de tránsito que esté adelantando el procedimiento, por lo tanto, para establecer si hubo o no alguna irregularidad en el proceso, son ellos los que deben pronunciarse”.

El ente distrital, a través de sus redes sociales, indicó con relación al insólito hecho: “Se aclara a la opinión pública que los sellos fueron puestos como parte del procedimiento y que el vehículo en ningún momento fue inmovilizado con los menores que se encontraban en su interior. Los niños estaban en el carro mientras llegaba un familiar para su traslado a otro automóvil”.

De igual forma, señalaron que el conductor del vehículo implicado “fue requerido por no acatar la medida de pico y placa, cometiendo la infracción C-14″ y que una vez se aclaró la situación, el carro fue inmovilizado.

Adicionalmente, “las autoridades le explicaron al conductor del vehículo particular la gravedad de involucrar a niños en este hecho y una vez reconoció la situación, el automotor fue inmovilizado sin novedad alguna. Reiteramos que nuestros Agentes Civiles nunca tuvieron ninguna clase de controversia con el presunto infractor, ni con la comunidad”.

De otro lado, según El Tiempo, la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá confirmó que el Ranault Logan Expression, gris comet, de placas RNP 714 fue multado e inmovilizado y aclararon que el comparendo fue impuesto por agentes de tránsito civiles del distrito.

“Los agentes de Policía que se ven en el video pertenecen al modelo de vigilancia por cuadrantes. Ellos lo que hacen es llegar al lugar porque hay un requerimiento de la ciudadanía de una inmovilización de un vehículo. Llegan a intervenir que no vaya a haber ningún altercado, pero no están relacionados en cuanto a normas de tránsito porque no ejercen esa función”, explicaron desde la oficina de prensa de la Policía de Tránsito de la ciudad para el medio citado anteriormente.