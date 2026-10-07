Así es el nuevo puente vial que unirá a Soacha con Bogotá: las obras comenzarán en diciembre de 2026 y finalizarían durante el primer semestre de 2028

El Puente Tibanica tendrá 87 metros de longitud, cuatro carriles para tráfico mixto, zonas peatonales y ciclorruta - crédito Gobernación de Cundinamarca

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La Gobernación de Cundinamarca anunció la adjudicación del Puente Tibanica, una obra que conectará Ciudad Verde, en Soacha, con la localidad de Bosa, en Bogotá, mediante la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Terreros. El proyecto busca ofrecer una nueva alternativa de acceso entre ambos territorios y distribuir parte del tráfico que hoy se concentra en los corredores del sur.

La construcción fue adjudicada por $59.808 millones al Consorcio Corredor Vial Iccu 025, conformado por Construlatina S.A.S., SJ Projects S.A.S. y A.S.I. Internacional Constructora y Montajes S.A.S. Según el proceso de licitación, la oferta seleccionada representa un ahorro de $5.095.252.145 frente al presupuesto inicialmente previsto.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, señaló que la infraestructura permitirá reducir la congestión y crear nuevos recorridos de transporte entre Bogotá y Soacha. “El Puente Tibanica garantizará reducir los trancones, abrir nuevas rutas de transporte y será la cuota inicial para extender el sistema BRT hasta Ciudad Verde”, afirmó.

El gobernador Jorge Emilio Rey anunció la adjudicación del Puente Tibanica, que conectará Ciudad Verde con Bosa - crédito Jorge Emilio Rey/X

El puente tendrá cuatro carriles y espacio para una futura extensión del BRT

La estructura tendrá 87 metros de longitud y un ancho variable: 63 metros en el costado de Bosa y 49 metros hacia Ciudad Verde. El diseño contempla una placa de concreto reforzado sobre 15 vigas de concreto postensado.

Su sección incluirá dos carriles vehiculares por sentido, andenes, separadores, zonas para peatones y una ciclorruta. Además, se dejará una franja reservada para cuatro carriles de una futura infraestructura del sistema BRT, modalidad de transporte masivo que se encuentra en fase de estructuración para llegar a Ciudad Verde.

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La extensión está siendo evaluada por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Financiera de Desarrollo Nacional. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que el proyecto facilitará la conexión entre Bosa, Ciudad Verde y la Línea 1 del Metro de Bogotá.

“El puente Tibanica tendrá 87 metros de largo y 50 de ancho, cuatro carriles para tráfico mixto (dos por sentido), paso peatonal y ciclorruta. Además, espacio previsto para los futuros carriles que permitirán extender TransMilenio hacia Soacha”, indicó desde su cuenta de X, el mandatario distrital.

Carlos Fernando Galán señaló que la obra ayudará a descongestionar el sur de Bogotá y fortalecerá la conexión con Soacha - crédito Carlos Fernando Galán/X

La intervención no se limitará al puente. El contrato incluye cerca de 1.000 metros de nuevas calzadas, una intersección semaforizada entre las avenidas Terreros y Ciudad de Cali, y dos retornos en la avenida Terreros para atender los giros a la izquierda.

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Estas obras complementarias buscan ordenar los movimientos de entrada y salida hacia Soacha. La conexión funcionará como una ruta adicional para los viajes entre la capital y los municipios de Cundinamarca, en particular durante los periodos de alto flujo por puentes festivos y jornadas de retorno.

Cinco entidades aportan $118.896 millones para el proyecto

El proyecto cuenta con un esquema financiero de $118.896 millones, integrado por recursos de Bogotá, Cundinamarca, Soacha, la Agencia Regional de Movilidad y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU).

La Alcaldía de Bogotá, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aporta $56.685 millones. La Gobernación de Cundinamarca destinó $36.685 millones y la Agencia Regional de Movilidad contribuye con $10.000 millones. Por su parte, la Alcaldía de Soacha participa con $14.232 millones en especie, mientras que el ICCU suma $1.292 millones bajo la misma modalidad.

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Bogotá, Cundinamarca, Soacha, la Agencia Regional de Movilidad y el ICCU financiarán el proyecto con $118.896 millones - crédito Región Metropolitana

El cierre financiero se formalizó mediante el Convenio Interadministrativo 1025, firmado el 31 de octubre de 2025. La iniciativa comenzó a estructurarse en 2018 y avanzó por las etapas de perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño antes de llegar a la contratación de la obra.

La directora del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, Yesenia Herreño, indicó que la adjudicación permite trasladar el proyecto a su fase de ejecución. “Con esta adjudicación damos un paso fundamental para llevar a la etapa de ejecución un proyecto que se viene trabajando hace varios años”, precisó.

Por su parte,el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico Jr., destacó que la conexión entre Bosa y Ciudad Verde responde a la coordinación entre las administraciones locales, el departamento y las entidades regionales. También pidió que la prioridad se concentre ahora en el cumplimiento de la construcción.

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“Esta conexión entre Bosa y Ciudad Verde, acerca aún más a nuestra gente con Bogotá, mejorando su calidad de vida”, comentó desde X, el alcalde de Soacha.

Julián Sánchez Perico Jr. afirmó que el proyecto representa una nueva alternativa de movilidad para los habitantes de Soacha - crédito Julián Sánchez Perico Jr/X

Las obras comenzarán en diciembre y terminarían en el primer semestre de 2028

La adjudicación de la interventoría está prevista para finales de octubre de 2026. El proceso cuenta con 88 proponentes y definirá la firma responsable de supervisar el desarrollo técnico, administrativo y financiero de los trabajos.

Durante noviembre se adelantará la etapa de preconstrucción, que contempla la revisión de estudios y diseños, así como el alistamiento administrativo. La construcción está programada para iniciar en diciembre de 2026 y finalizar en el primer semestre de 2028.

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Rey afirmó que la Gobernación y el Iccu harán seguimiento a los plazos y a las condiciones técnicas del contrato. La obra se perfila como un nuevo punto de conexión vial para el sur de Bogotá y Soacha, mientras avanza la definición de la futura extensión del BRT hacia Ciudad Verde.