Colombia

Motorizados dispararon contra la cárcel Modelo de Barranquilla tras el ingreso de su director: el ataque quedó en video

Funcionarios del CTI de la Fiscalía asumieron las diligencias tras los disparos contra la infraestructura del establecimiento carcelario

Así fue la escena, sobre la vía 40 de la ciudad barranquillera - crédito Bernardo Sanabria/Facebook

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Hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra la fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla, en la zona industrial de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió minutos después del ingreso al penal de su director, David Fals, y no dejó personas heridas.

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Tras el hecho, al lugar llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que iniciaron las diligencias para identificar a los responsables y establecer los móviles del atentado. Voceros del Inpec informaron a Infobae Colombia que el hecho se encuentra en investigación y que, por el momento, no se pueden emitir mayores detalles sobre el suceso.

y se encuentra vigilado con un brazalete electrónico, a Fachada de la Cárcel Modelo de Barranquilla, centro penitenciario que tiene a cargo la vigilancia con un brazalete electrónico del hombre / (Inpec.gov.co).
El reporte inicial es que no hay reporte de heridos o fallecidos - crédito Inpec/sitio web

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos hombres en motocicleta llegaron por el carril contrario de la Vía 40, frente al centro penal. El acompañante descendió del vehículo, cruzó el separador central y se dirigió hacia el acceso del establecimiento penitenciario.

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El hombre, que llevaba casco y un buzo blanco, disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del penal. En ese instante circulaban por la zona un taxi, varias motocicletas y un camión que transportaba cilindros de gas.

Tras los disparos, el atacante regresó a la motocicleta, en la que lo esperaba su cómplice, y ambos huyeron por el mismo corredor cual en dirección al centro de Barranquilla.

No es la primera vez que la fachada de la cárcel Modelo es blanco de un ataque armado. El 6 de mayo de 2026, hombres en moto dispararon en varias ocasiones contra el mismo centro penitenciario. Desde otras plataformas informativas locales también se conoció que el mismo hecho sucedió el 3 de septiembre del año en curso.

El acompañante de la motocicleta cruzó el separador de la Vía 40 y disparó contra la fachada de la Cárcel Modelo de Barranquilla - crédito captura de pantalla @RedMasNoticias/X
El acompañante de la motocicleta cruzó el separador de la Vía 40 y disparó contra la fachada de la Cárcel Modelo de Barranquilla - crédito captura de pantalla @RedMasNoticias/X

La situación se suma a otros hechos contra establecimientos carcelarios de Barranquilla. El 2 de febrero, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo hacia un parqueadero de la Cárcel Distrital El Bosque.

En esa oportunidad, dos vigilantes resultaron heridos. Un día antes, también se registraron disparos contra la fachada de ese centro penitenciario.

Sindicato del Inpec pidió reforzar esquemas de protección ante atentados contra sedes penitenciarias

El 18 de septiembre de 2026, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), seccional Bucaramanga, solicitó medidas urgentes de seguridad para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La solicitud se elevó luego de que se registró el ataque a tiros contra el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez, ocurrido ese mismo día en la capital de Santander.

Chacón Páez, de 44 años y adscrito al área administrativa de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, recibió dos impactos de bala, uno en el tobillo y otro en una pierna. El funcionario fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde recibió atención médica.

Guardia Inpec Bucaramanga
Este es el momento en que el guardia del Inpec es trasladado a un centro asistencial en Bucaramanga, tras los disparos - crédito Captura de video @CaracolBga/X

El atentado ocurrió hacia las 4:24 p. m. en el barrio Alfonso López. La información preliminar indica que dos hombres a bordo de una motocicleta negra, sin placa visible, dispararon contra el dragoneante y huyeron del lugar.

El Seup le pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Justicia, al Inpec y a las autoridades reforzar los esquemas de protección para el personal penitenciario.

Entre las solicitudes figuran la revisión de los accesos a los centros carcelarios, medidas especiales para los funcionarios que enfrenten riesgos particulares y la atención de las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

El sindicato también mencionó hechos recientes en Santander, como el hallazgo de un cilindro con mensajes amenazantes cerca de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Palogordo, en Girón, y el asesinato del inspector Efraín Quesada el 6 de agosto de 2026, cuando se dirigía a ese establecimiento.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus pidió reforzar la seguridad de los funcionarios del Inpec y convocar un Consejo de Seguridad en Bucaramanga - crédito @GralJuvenalDiaz/X
El gobernador Juvenal Díaz Mateus pidió reforzar la seguridad de los funcionarios del Inpec y convocar un Consejo de Seguridad en Bucaramanga - crédito @GralJuvenalDiaz/X

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, respaldó el pedido de protección y solicitó convocar un Consejo de Seguridad en Bucaramanga. “Los guardianes del Inpec no pueden quedar expuestos”, afirmó.

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