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Jackson Martínez aún no debuta con el Medellín, pero sufrió duras críticas: “Va en detrimento del fútbol colombiano”

El delantero firmó con el Poderoso hasta diciembre de 2026, luego de estar sin club durante seis años por una lesión de tobillo y un retiro anticipado del deporte en 2020

Jackson Martínez
Jackson Martínez volvió del retiro del fútbol para jugar por última vez con el Medellín y con 37 años - crédito DIM
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Jackson Martínez es uno de los jugadores que causó sorpresa en el fútbol colombiano por su contratación con el Independiente Medellín, conjunto que por fin le dará una despedida de la actividad profesional, por ser el club que lo hizo debutar y convertirlo en una estrella antes de su trayecto internacional.

Sin embargo, el delantero generó muchas dudas con respecto a sus condiciones para volver al profesionalismo, debido a que lleva seis años sin pisar una cancha, pasó por una dura lesión de tobillo y se alejó del deporte para realizar otros proyectos en su vida, pero siempre se mantuvo cerca del club.

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Por el momento, no se sabe en qué fecha se dará el debut de Jackson en el fútbol colombiano, pues el Medellín se encuentra a mitad de la Liga BetPlay y en cuartos de la Copa Colombia, así que dependerá del técnico Luis Amaranto Perea cuándo le dará el espacio para ese primer compromiso.

“Es muy preocupante”

Nelson Gallego, exentrenador con experiencia en ramas formativas, habló para el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu sobre la llegada de Jackson Martínez al Medellín, que se dio casi el mismo día que James Rodríguez a Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado con el Medellín.

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Para el extécnico, la contratación de Jackson debe ser vista como un mensaje de alerta sobre la situación de los goleadores en el país: “Es muy preocupante que en Colombia no haya centrodelanteros, es una situación que tenemos que tratar de arreglar y mejorar porque imagínese traer un jugador que hace seis años no juega”.

Jackson Martínez
Jackson Martínez entrena con el Medellín y espera por su debut en la Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito DIM

“Es muy bueno por Jackson, pero va en detrimento del fútbol colombiano. Si un jugador que tiene entre 19 y 25 años no juega hace 6 años, hay un problema; pero entre 34 y 40 años es mucho más grave. Entonces, en Colombia no hay nada, Amaranto Perea llegó y no vio nada en las divisiones menores”, añadió.

Gallego criticó a Luis Amaranto Perea por aceptar a un futbolista con seis años sin jugar y en mala condición física para el deporte profesional: “Era una opción que tenía que quemar viendo jugadores y optó por traer a Jackson, mejor dicho, el ‘Tren’ Valencia porque tiene muchos kilos, si no, también lo buscan, no podemos llegar hasta allá. Eso no ayuda para nada al fútbol colombiano. Lo lamento mucho, Jackson fue un gran jugador, una gran persona; pero para el fútbol como tal eso no es un buen ejemplo”.

"Cha Cha Cha" será el centro de atención en la previa del juego ante Millonarios-crédito @DIM_Oficial/X
Jackson Martínez se reencontró en el Medellín con Juan Fernando Quintero - crédito @DIM_Oficial/X

“En Colombia no se trabaja la defensa”

Aparte de que la llegada de Jackson Martínez refleja una crisis de delanteros en el fútbol colombiano, según Nelson Gallego, también evidencia la falta de mayor trabajo en todas las posiciones en el campo de juego, ya que se han sacado muchos atacantes en los últimos años.

Según el exentrenador, hay un problema en Colombia con respecto a la parte defensiva, debido a que se perdió un rol importante en esa parte del campo que es la gambeta, la capacidad de superar rivales en el campo de juego, y ahora todo se enfoca en llevar el balón en espacio.

Dayro Moreno celebrando su anotación para la victoria de Once Caldas 1-0 ante Deportes Tolima - crédito @oncecaldasoficial/Instagram
Habría un problema en Colombia con respecto a la parte defensiva - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

En Colombia no se trabaja la defensa, no existen los relevos; antes uno gambeteaba lateral y de una vez tiene que llegarle a gambetear al defensor central, de ese costado. Ahora un tipo coge la pelota y se la lleva y la transporta por 30 metros hasta el otro arco. No trabajamos defensivamente. Nadie mira la pelota en el tiro de esquina”, mencionó Gallego.

Otro punto en crisis de los delanteros es que la mayoría de goleadores son mayores de 35 años, como es el caso de Dayro Moreno, Hugo Rodallega, Teófilo Gutiérrez, Adrián Ramos y Carlos Bacca, en la actualidad.

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