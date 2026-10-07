Así cayó ‘Papas’, presunto feminicida de Cristina Patiño: el rastro del carro y un allanamiento en la madrugada fueron claves para capturarlo

El procedimiento se realizó el 5 de octubre durante un registro en una casa del barrio La Paz, con apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional, según informó el Ejército - crédito prensa Comando Gaula Militares

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El Gaula Militar Cauca capturó en Popayán a Jorge Iván Cuaspud Rodríguez, alias Papas o “Ñanga”, señalado por las autoridades de participar en el feminicidio de Cristina María Patiño Sandoval, una mujer de 45 años que había sido reportada como desaparecida.

La detención ocurrió durante un allanamiento realizado a las 03:05 a. m. del 5 de octubre en una vivienda del barrio La Paz, en la capital del Cauca. En el procedimiento participaron tropas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal del Cauca, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros de la Policía Nacional.

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Cuaspud Rodríguez deberá responder ante la justicia por el delito de feminicidio, de acuerdo con el boletín divulgado por la institución militar. Las autoridades no informaron si el capturado aceptó los cargos ni precisaron la fecha de las audiencias judiciales posteriores a su arresto.

La víctima fue hallada sin vida cuatro días después de su desaparición

Los investigadores recopilaron registros de cámaras de seguridad y georreferenciación para analizar los desplazamientos del vehículo de la víctima - crédito Gaula Militares

La investigación se originó tras la denuncia por la desaparición de Cristina María Patiño Sandoval, que fue vista por última vez el 13 de septiembre de 2026 en Popayán. Cuatro días después, el 17 de septiembre, las autoridades localizaron su cuerpo en el sector de Florida II, en la vereda San Isidro.

Los investigadores centraron parte de las indagaciones en los desplazamientos del vehículo de la víctima durante la jornada en la que se perdió su rastro. Para ello, recopilaron registros de cámaras de seguridad, datos técnicos y elementos de georreferenciación que permitieron establecer movimientos considerados relevantes para el caso.

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El Ejército indicó que las pruebas recolectadas permitieron avanzar en la identificación del hoy detenido y consolidar elementos para solicitar la diligencia de allanamiento y culminar el operativo con la captura del señalado feminicida.

El detenido fue ubicado con el automóvil y pertenencias de la víctima

Las autoridades hallaron al sospechoso en posesión del automóvil y objetos personales de la mujer un día después de su desaparición - crédito Gaula Militares

Uno de los datos que incorporaron los investigadores al expediente corresponde a la ubicación del sospechoso el 14 de septiembre, un día después de la desaparición de la mujer. Con base en el reporte oficial, las autoridades lo encontraron en posesión del vehículo de la víctima, además de algunas pertenencias personales.

Esos objetos fueron incluidos como material probatorio dentro de la investigación, junto con las imágenes de vigilancia y los análisis sobre el recorrido del automóvil. Las autoridades sostuvieron que el conjunto de estos elementos fortaleció la hipótesis de la posible participación del capturado en los hechos que terminaron con la muerte de la mujer.

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La Fiscalía General de la Nación deberá presentar los elementos reunidos ante un juez de control de garantías, que definirá de qué manera Cuaspud Rodríguez enfrentará el proceso penal en su contra.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el hombre tiene 16 anotaciones judiciales relacionadas con distintos delitos. Entre ellas figuran extorsión, homicidio, hurto, fuga de presos, calumnia y violencia intrafamiliar. El informe no detalló el estado procesal, las fechas ni los resultados judiciales de cada uno de esos antecedentes.

Jorge Iván Cuaspud Rodríguez registra 16 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, extorsión, hurto y violencia intrafamiliar - crédito Gaula Militares

El caso quedó bajo la coordinación de las autoridades judiciales y de inteligencia que participaron en la recolección de información. Cabe agregar que en este caso no se dieron detalles sobre el vínculo que habría existido entre Patiño Sandoval y el capturado, ni sobre la hipótesis de móvil que se investiga.

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El llamado a denunciar

Es preciso destacar que la operación fue liderada por el Gaula Militar Cauca, unidad que trabaja en investigaciones relacionadas con delitos que afectan la libertad personal y otros hechos de alto impacto. El Ejército señaló que el objetivo de las acciones conjuntas con la Fiscalía y la Policía es esclarecer hechos que afectan a las familias de la región.

La institución sostuvo que una denuncia oportuna puede facilitar la reacción de las autoridades en escenarios de violencia y desaparición: “Reiteramos la invitación a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación de amenaza, violencia, extorsión o riesgo a través de la Línea 147. Una denuncia a tiempo puede contribuir a proteger una vida”.

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