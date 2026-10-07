Colombia

Incautaron explosivos del ELN presuntamente destinados a ataques con drones contra la fuerza pública en Chocó

El operativo fluvial de la Armada Nacional, en la zona rural de Togoromá, permitió la captura de un hombre con nueve granadas de mortero, radios y elementos de intendencia

La Armada capturó a un presunto integrante de esa guerrilla en Litoral del San Juan y decomisó nueve granadas de mortero durante un operativo fluvial - crédito prensa Armada de Colombia
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La Armada Nacional informó que explosivos que, según inteligencia militar, el ELN habría destinado a ataques con drones contra integrantes de la fuerza pública y población civil en el departamento del Chocó. Durante el operativo fue capturado en flagrancia un presunto miembro de esa estructura armada.

La operación se realizó en el área rural de Togoromá, en el municipio de Litoral del San Juan, durante controles fluviales. En el procedimiento participaron la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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Las autoridades atribuyeron el material al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque la procedencia y el destino final de los elementos aún serán materia de investigación judicial.

La incautación se llevó a cabo durante operaciones contra grupos armados ilegales que operan en el litoral Pacífico colombiano. De acuerdo con la información oficial, los uniformados interceptaron a un hombre que transportaba nueve granadas de mortero, equipos de comunicación y material de intendencia.

La institución naval anunció que mantendrá el despliegue de tropas para proteger a las comunidades y reducir la capacidad logística de organizaciones ilegales que operan en el litoral colombiano de esa región - crédito prensa Armada de Colombia

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía deberá establecer si el sospechoso tenía vínculos con el ELN, cómo obtuvo los explosivos y si existían planes concretos para emplearlos en ataques dentro de Chocó u otros departamentos de la región. La Armada indicó que los elementos habrían sido utilizados en actividades criminales de esa estructura.

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El teniente coronel de Infantería de Marina Edmar Rodríguez Arjona, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24, aseguró que la información recopilada por inteligencia apunta a una posible acción contra militares, policías y habitantes de la zona.

“Según información de inteligencia militar, este material explosivo podría estar destinado a la ejecución de acciones terroristas mediante el uso de drones en esta región del país”, afirmó el oficial. También señaló que las autoridades buscan afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones ilegales presentes en el Pacífico.

El oficial precisó que las granadas eran de fabricación artesanal. Este tipo de artefactos puede ser modificado para distintos usos, entre ellos su lanzamiento desde drones comerciales adaptados. El uso de estos dispositivos permite observar movimientos de tropas, identificar instalaciones y transportar explosivos de baja potencia hacia objetivos puntuales.

La Armada Nacional incautó explosivos en el área rural de Togoromá, en el municipio de Litoral del San Juan - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada Nacional incautó explosivos en el área rural de Togoromá, en el municipio de Litoral del San Juan - crédito prensa Armada de Colombia

Chocó figura entre los departamentos con ataques reportados con drones

El operativo ocurre en medio de la expansión del uso de drones con explosivos por parte de grupos armados en Colombia. Un informe de inteligencia internacional citado Noticias RCN señaló que el país acumula 418 incidentes con drones explosivos durante 2026, con presencia de las disidencias de las Farc y del ELN entre las estructuras que más recurren a esa modalidad.

De acuerdo con ese documento, Chocó registra 31 ataques de este tipo. El departamento aparece detrás de Cauca, que concentra 243 casos; Norte de Santander, con 45; y Valle del Cauca, con 33. También se reportaron incidentes en Nariño y Antioquia.

El informe indicó que 97 de los 182 municipios de América Latina con eventos vinculados a ataques con drones se encontraban en Colombia. Esa cifra equivale al 53,3% del total regional señalado en el documento.

La investigación busca determinar el origen de los explosivos

La Fiscalía y la Policía avanzan con la revisión del material, los equipos de comunicación y la información que pudiera aportar el detenido. Las pesquisas deberán establecer si las granadas estaban destinadas a un ataque próximo, qué objetivos habían sido seleccionados y cuál era la ruta prevista para su transporte.

Las autoridades interceptaron a un hombre que transportaba nueve granadas de mortero artesanales y equipos de comunicación - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades interceptaron a un hombre que transportaba nueve granadas de mortero artesanales y equipos de comunicación - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada Nacional aseguró que mantendrá el despliegue de tropas y controles fluviales en el Pacífico colombiano. “Continuará desarrollando operaciones para proteger las comunidades y debilitar las capacidades de los grupos armados ilegales”, afirmó Rodríguez Arjona.

El resultado de la investigación será determinante para establecer si el cargamento correspondía a una célula activa del frente Ernesto Che Guevara y si existían otros responsables de una eventual operación con drones en Litoral del San Juan.

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