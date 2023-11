Una mujer resultó golpeada por un presunto abusador que la abordó en baño de un parque público en Bogotá

Una mujer se defendió de presunto abusador que la increpó en un baño público de un parque en Bogotá - crédito Mapfre

Una dramática situación de violencia de género vivió una joven de 24 años el jueves 16 de noviembre cuando se encontraba en el baño del parque Velódromo de la Primero de Mayo en San Cristóbal.

Según el testimonio de la víctima, el presunto abusador inició su acoso diciéndole vulgaridades que incomodaron a la joven. Posteriormente, el sujeto aprovechó que la mujer se dirigió al baño para increparla y forzarla a que entrara a uno de los cubículos del parque. En medio del ataque, el sujeto alcanzó a sacar sus partes íntimas y enseñárselas a la víctima.

Ante el posible abuso al que iba a ser sometida la víctima, esta no dudo en defenderse e intentó huir, pero en el esfuerzo el presunto abusador la golpeó fuertemente en el rostro.

“Intentó meterme a un baño, pero yo no me dejé. Al ver que no me dejé el tipo me golpea en la cara. No me gusta verme débil, estaba dispuesta a enfrentarme a él”, relató la víctima a CityTv.

Afortunadamente su lucha contra el presunto victimario no fue en vano y alcanzó a escapar para dar aviso a las autoridades del parque, el cual está a cargo el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). El hombre fue retenido mientras llegaba el cuadrante de la Policía.

El cuadrante de la Policía atendió el caso de presunto intento de abuso contra una mujer en el barrio Velódromo de Bogotá - crédito Chepa Beltrán / Europa Press

“Realizando labores de patrullaje por el barrio Velódromo, la central de radio nos envía un motivo de policía al interior del parque Velódromo sobre una femenina golpeada por un sujeto. Nos dirigimos de inmediato, al llegar nos entrevistamos con personal de seguridad del parque, donde nos indican que tienen retenido a un sujeto quien momentos antes le había mostrado sus partes íntimas a una joven y fuera de eso la golpea en su rostro (sic)”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá

Por su parte el Idrd publicó un comunicado en el que indicó que: “Se activaron los protocolos de prevención, atención, detección y seguimiento de violencia de género para dar acompañamiento a la víctima”.

Por último, la víctima interpuso la denuncia respectiva contra el presunto abusador, quien corresponde al nombre de Jorge Camilo Gelvis y que quedó a disposición de las autoridades competentes para su proceso judicial.

Preocupante cifra de tentativa de feminicidio en Colombia

La mujer que por fortuna logró defenderse y denunciar al presunto abusador en San Cristobal refleja las difíciles situaciones a las que se enfrenta una mujer en lugares públicos.

Adicionalmente, otro de los flagelos recurrentes y que generan alarma en las autoridades son los intentos de feminicidios (asesinato de una persona solo por su condición de mujer). En lo que va de 2023, en Colombia se registraron 378 casos.

La Defensoría del Pueblo fue la entidad que reveló las preocupantes cifras:

“Este año nuestras Duplas de Género han atendido 378 casos de tentativa de feminicidio, en los que las barreras son unas de las más claras expresiones de violencia institucional. Mujeres que no son debidamente protegidas, ya que las medidas no corresponden a sus riesgos o a sus contextos, y las medidas de atención parecieran cada vez más lejanas, pues a pesar de las reglamentaciones legales, aun los entes territoriales manifiestan no contar con recursos económicos, y en otros casos ni siquiera saben cómo tramitar la atención”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Según la Defensoría se proyecta un aumento del 120% en los casos atendidos al finalizar 2023. En 2022 se brindó apoyo a aproximadamente 4.500 mujeres y personas del colectivo Osigd (orientación sexual e identidad de género diversas) que fueron víctimas de violencia basada en género y por prejuicio.