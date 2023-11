Ella es la niña que se viste de conductora de Sitp y regala dulces en Bogotá: sus videos causan ternura en redes sociales

Milagros, de 4 años, recorre las calles de Bogotá junto con su mamá saludando a los pasajeros del Sitp con un dulce - crédito @jessicavargas3377/Tiktok

Milagros Serna es una niña de 4 años que, en compañía de su mamá y su hermano mayor, sale a recorrer las calles del sur de Bogotá repartiendo dulces para alegrar el día a los ciudadanos que madrugan a trabajar o que salen cansados de su jornada laboral. Desde el 31 de octubre se ha vuelto parte de la rutina de Jessica acompañar a su hija “sacar sonrisas”.

La niña del Sitp, como es conocida en redes, ha causado ternura y sonrisas a quienes la ven en el trayecto de su bus tanto como a quienes la han visto en videos.

“Mamá, ¿por qué las personas están bravas?”, le preguntó Milagros a Jessica un día de finales de agosto cuando estaban acompañando a Brian Serna, padre de la menor y conductor del Sitp para el operador Suma, a recorrer una nueva ruta.

Todos los días, Jessica se dirige junto con Milagros a un PIR en Bogotá para iniciar la ruta y regalar dulces - crédito @jessicavargas3377/Tiktok

La respuesta de Jessica fue: “Porque uno se sube estresado o cansado”. Fue entonces cuando la niña le sugirió una idea a su madre: “Pues yo quiero regalarles dulces para que ellos sonrían”.

Jessica pensó que la iniciativa de su hija había quedado solo en un tierno comentario. Sin embargo, poco antes de la celebración de Halloween del 31 de octubre, la profesora de Milagros les propuso a sus estudiantes disfrazarse de superhéroes, así que Milagros pensó inmediatamente en hacerlo de conductora de Sitp, tal como su padre.

“Ella siempre ha admirado mucho el trabajo de Brian. Entonces me dijo que como su papá era un superhéroe, ella quería ser como él”, contó Jessica a Infobae. Con uniformes viejos del padre de Milagros, mandaron a confeccionar el traje para sus dos hijos, pues Jerónimo Serna, de 5 años, también suele acompañar los recorridos de su hermana.

Milagros y Jerónimo son hermanos y recorren las calles del sur de Bogotá junto con su madre - crédito @jessicavargas3377/X

Entonces, el 31 de octubre decidieron llevar dulces a los compañeros de Brian e hicieron una ruta repartiendo los caramelos en Ciudad Bolívar a los pasajeros. “La niña era feliz porque los dulces no se acababan, así como ella daba, también le regalaban y al terminar me dijo que le había gustado ver las sonrisas de la gente”, narra Jessica.

La nueva rutina de Milagros y su mamá

“Mamá, vámonos a repartir los caramelos”, es lo que dice Milagros todos los días cuando llega del jardín. Entonces, salen juntos desde Yomasa, en Usme, a las 3:00 p. m. hacia Ciudad Bolívar. De hecho, los días que no tiene que asistir al jardín, Milagros despierta a su madre a las 4:00 a. m. para, dice ella, alegrarle el día desde temprano a las personas trabajadoras.

Algunos comentarios dicen que la niña del Sitp "baja cualquier pesadez que lleven las personas al bus" - crédito @jessicavargas3377/Tiktok

Inicialmente, Jessica, Milagros y Jerónimo acompañaban en familia las rutas de Brian. Pero como se ha vuelto más reconocida la niña del Sitp, ahora se dirigen a un Punto de Inicio de Recorrido (PIR) para hacer diferentes rutas.

Ahora están planeando hacer un recorrido próximamente en el que no solo regalen dulces, sino “una sorpresa para quienes más lo necesitan”, dice Milagros.

Jessica es una mujer que se encarga de las labores del hogar, así como de cuidar a sus dos hijos, se levanta desde temprano a ordenar la casa, cocinar y alistarlos para el jardín. Sin embargo, la mujer cuenta que ha recibido un sinnúmero de críticas por la nueva tarea que añadió a sus labores diarias.

Milagros Serna, Jerónimo Serna y Brian Serna, en un PIR de Sitp en Bogotá - crédito archivo particular

“Hay personas que me dicen que eso es trabajo infantil, pero no. Milagros no pide dinero, ella no vende, nada. Ella solo hace eso porque la hace feliz”, explica Jessica, y continúa diciendo que a veces en medio del recorrido Milagros toma siestas o descansa, “siempre que ella quiera nos regresamos a la casa”.

Otros le dicen que es irresponsable que una niña esté tantas horas en un bus, pero siempre, antes de salir, cuenta Jessica que les prepara onces, agua y hasta un pañal a sus dos hijos para prevenir cualquier accidente. Mientras que otras veces las personas comentan en los videos que una menor no debería estar sola en un bus o que solo acompaña a su padre a hacer estas labores, lo que, rectifica Jessica, no es cierto: “Siempre vamos juntas a sacar sonrisas”.